Cuál es la fruta que tiene menos azúcar y ayuda a prevenir la obesidad

Las frutas son un alimento perfecto y recomendado por nutricionistas

Las frutas son un alimento muy recomendado junto a las verduras para consumir en nuestra dieta diaria. Son uno de los alimentos más sanos, por los nutrientes y propiedades que aportan a nuestro organismo.

Consumir frutas de manera frecuente ayuda a alcalinizar la sangre, y a incorporar vitaminas y minerales esenciales para mantener una salud equilibrada. Una porción de fruta fresca puede llevar entre 1 y 17 gramos de azúcares naturales.

Y en plan de tener una nutrición equilibrada que aporte nutrientes en nuestro organismo, es clave también saber cuánto azúcar tiene cada fruta que consumimos.

Sabores que no solo alimenta el cuerpo, sino que también promueve la salud y la longevidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así, encontramos el siguiente detalle:

· Banana 17,3 g

· Uva verde 17,3 g

· Uva negra 15,5 g

· Caqui 15,3 g

· Lichi 14,5 g

· Granada 13,7 g

· Mango 13,1 g

· Manzana 12,7 g

· Ciruela 12 g

· Higo 11,9 g

· Arándano 11,3 g

· Piña 11,3 g

· Pera 11,3 g

· Mandarina 10,8 g

· Nectarina 10,2 g

Macedonia de frutas, un clásico postre fresco y natural

· Kiwi 9,8 g

· Cereza 9,6 g

· Naranja 8,2 g

· Melocotón 7,8 g

· Maracuyá 7,7 g

· Papaya 7,6 g

· Melón cantalupo 7,4 g

· Níspero 7,2 g

· Grosella negra 7 g

· Albaricoque 7 g

· Frambuesa 7 g

· Carambola 6,3 g

· Membrillo 6,3 g

· Sandía 6,3 g

· Mora 6,2 g

· Melón 5,7 g

· Frutilla 5,5 g

· Pomelo 5,4 g

· Ruibarbo 1 g

· Limón 1 g

¿Cuál es la fruta que menos azúcar tiene?

En las ramas, los limones despliegan su dualidad: aliados en la cocina y portadores de propiedades medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae

Según destacan expertos de Mayo Clinic, las frutas cítricas, incluidas las naranjas, los limones, las limas, los pomelos y las clementinas, son una excelente fuente de vitamina C. Y la vitamina C apoya el sistema inmunológico, que desempeña un papel en el mantenimiento de la piel, los huesos y los vasos sanguíneos sanos. La vitamina C también mejora la absorción de hierro cuando se consume con fuentes vegetales de hierro, como frijoles, lentejas, vegetales de hojas verdes, tofu y melaza.

El jugo de limón es especialmente bueno para integrar en la alimentación diabética; de hecho, cuando se consume con un alimento de índice glucémico (IG) alto, puede ralentizar la conversión del almidón en azúcar y con ello reduce el IG del alimento.

Los beneficios para la salud del limón

La combinación de limón, menta y jengibre te proporciona energía natural el día. Una elección saludable para una buena dieta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las propiedades terapéuticas de los limones son muchas y están fuera de toda duda. Su consumo no tiene efectos secundarios, ni siquiera en niños o ancianos, y puede ayudarnos en el tratamiento de muchas dolencias.

El limón actúa como purificador de la sangre y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas. Además, aporta al cuerpo ácido cítrico, vitaminas B y C, potasio, hierro y calcio. Pero quizá su punto fuerte es que sirve para prevenir múltiples dolencias.

Tomar frutas ricas en fibra como el limón puede ayudar a mantener bajo control el nivel de glucosa en sangre, evitando así cualquier aumento de los niveles de azúcar. Esto reduce el riesgo de contraer diabetes, o incluso podría ser de ayuda para las personas que ya la tienen para controlar su condición.

Los limones tienen pectina y su jugo da una sensación de saciedad durante mucho tiempo. Además, un aumento en el consumo de fibra, específicamente de fuentes de baja densidad como las frutas, ayuda a reducir el peso corporal y la grasa.

Limón para la digestión

El limón es una fruta refrescante que aporta muchos beneficios (Getty)

La cáscara y la pulpa de los limones son ricas en una fibra soluble llamada pectina. Además, favorece la formación de enzimas digestivas en el hígado, ayudando a eliminar los desechos del organismo.

El jugo de limón es beneficioso para pacientes con dolencias del corazón, debido a su elevado nivel de potasio. Tiene antioxidantes, esos que protegen las células contra los radicales libres. Estos pueden causar enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes y muchos tipos de cáncer. Además, el limón relaja las arterias, lo que reduce la presión sanguínea y la fragilidad de los capilares.

El limón previene la aparición de cálculos renales y ayuda al cuidado del riñón. Su jugo aumenta los niveles de citrato en la orina, lo que ayuda a reducir la formación de cálculos en el sistema urinario.

El limón refuerza el sistema inmunológico debido a sus propiedades antibacterianas y antivíricas. Alivia los síntomas de las infecciones e impide su avance. Además, esta fruta es rica en vitamina C, que ayuda a aumentar la producción de glóbulos blancos en nuestro cuerpo que ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades.

Beber agua tibia después de añadir una pizca de miel y limón es un remedio casero muy conocido para las personas con dolor de garganta (además de para gripes y catarros). La mezcla puede tener un efecto calmante sobre el dolor de garganta.

¿Cuándo no se debe tomar jugo de limón?

No todas las personas les beneficia el jugo de limón (Pixabay)

Expertos afirman las personas que no deberían consumir esta bebida sin consultar a un médico: