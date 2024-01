Las lesiones graves por escúters se triplicaron en cuatro años

MIÉRCOLES, 10 de enero de 2024 (HealthDay News) -- Cuando busca una forma barata y fácil de moverse por la ciudad, ¿qué es más seguro, un escúter o una bicicleta?

Una mirada a nivel nacional a las lesiones relacionadas con ambos sugiere que andar en bicicleta puede ser la forma más segura de hacerlo.

Los investigadores de UCLA informan que las lesiones por escúters casi se triplicaron en los EE. UU. entre 2016 y 2020, muchas de ellas lo suficientemente graves como para requerir cirugía ortopédica y plástica. El costo del tratamiento de esas lesiones se quintuplicó, lo que subraya su presión financiera sobre el sistema de atención médica.

"Teniendo en cuenta el aumento en el número de hospitalizaciones y operaciones importantes por lesiones relacionadas con las patinetas, es crucial elevar los estándares de seguridad para los ciclistas", señaló en un comunicado de prensa el autor principal, Nam Yong Cho, estudiante de tercer año de medicina de la UCLA. "Abogar por una mejor infraestructura, incluidos los límites de velocidad obligatorios y los carriles exclusivos, también es vital para minimizar los riesgos para los vehículos, los conductores de escúters y los peatones por igual".

En el estudio, que aparece en la edición del 9 de enero de la revista Journal of the American College of Surgeons, los investigadores usaron una base de datos del gobierno federal para comparar las tendencias y los resultados de las lesiones relacionadas con las patinetas y las bicicletas. La base de datos no distinguía entre patinetas eléctricas y no eléctricas.

En total, casi 93,000 pacientes fueron hospitalizados por lesiones (unos 6,100 por patinetas) durante el periodo del estudio.

Alrededor del 27% de los usuarios de escúters y el 16% de los ciclistas eran menores de 18 años.

Las lesiones aumentaron durante los meses de invierno, y las lesiones en escúters condujeron a más cirugías importantes que las lesiones en bicicleta (56% frente a 48%). Entre ellas se encontraban la cirugía ortopédica (89 frente a 48 %); cirugía plástica (85% frente a 85%); y operaciones a la cabeza (5% frente a 4%).

Los conductores de escúters eran más propensos a sufrir fracturas de huesos largos y parálisis que los ciclistas, pero ambos grupos tenían riesgos similares de lesiones cerebrales traumáticas, encontró el estudio.

Y esas lesiones eran caras.

El costo anual del tratamiento de lesiones relacionadas con escúters se disparó de alrededor de $6.6 millones en 2016 a $35.5 millones en 2020. El costo de las lesiones en bicicleta también aumentó, de $307 millones a $434 millones.

Los investigadores señalaron que la base de datos tenía poca información sobre el uso del casco, si había varios ciclistas o si había uso de sustancias. No pudieron tener en cuenta el papel de los objetos, otros vehículos, el terreno, la velocidad, la hora del día y la distancia recorrida.

A pesar de estas limitaciones, los investigadores calificaron de preocupantes los aumentos en las lesiones, hospitalizaciones y cargas financieras de los pacientes.

"La exacerbación progresiva de la gravedad de las lesiones en los incidentes relacionados con escúters se manifestó en una proporción sustancial de pacientes que requirieron una intervención quirúrgica y potencialmente tuvieron [problemas de salud] a largo plazo", escribieron. "Nuestros hallazgos son un llamado a la acción para que los líderes de la atención médica se empoderen para promover la prevención de lesiones relacionadas con las patinetas y una mayor seguridad en la comunidad".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la seguridad de las bicicletas.

FUENTE: Ciencias de la Salud de UCLA, comunicado de prensa, 9 de enero de 2023