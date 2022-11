Con los casos de COVID en descenso, la gripe registró una suba que superó números prepandémicos

A principios de año fue la gripe A, ahora la B. ¿Cuál es la situación en el país de las influenzas (Gettyimages)

Desde hace semanas, los casos de COVID-19 se encuentran en descenso. Incluso, desde principios de octubre no superan los 3000 contagios semanales. Sin embargo, durante este mismo periodo se registró una suba de las virosis respiratorias, en particular la denominada como gripe B.

El primero en informar sobre este incremento fue el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak. Es que según el Ministerio de Salud nacional, estos contagios “superan los registrados desde el año 2018 y se asemejan a los registrados en 2017″, momento en que se registró un brote en todo el país. Cuál es la situación en la Argentina y qué opinan los expertos

“Hay un brote de gripe, mayormente gripe B y la mayoría ambulatoria”, resaltó el ministro de Salud bonaerense la pasada semana. Al tiempo que destacó que este incremento se registró desde “ya hace algunas semanas, desde mediados de septiembre” y agregó: “Hay más internación por gripe que por COVID-19”.

Asimismo, señaló que esta situación se encuentra relacionada con la muy baja circulación durante dos años que tuvo este virus y destacó que “ahora tenemos un sistema inmune que reacciona más fuertemente”. ”En general son ambulatorias (este tipo de gripes) y si bien hay un poquito más de internación en chiquitos, todavía el ecosistema de enfermedades va a estar un poco alterado”, concluyó.

Lo cierto es que este panorama no se centró exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, sino que también se extendió a la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Salud porteño, ante la consulta de Infobae, señalaron que “se registró un nivel alto de muestras positivas de influenza A y B durante las últimas semanas”. “A partir de la semana epidemiológica 38 se registró en promedio un 50% de positividad en las muestras totales registradas, tanto del tipo A como del B”, destacaron desde la cartera que encabeza Fernán Quirós y advirtieron que “desde la semana epidemiológica 42 se observa que estos niveles comienzan a descender lentamente”.

Por su parte, en el documento epidemiológico bonaerense emitido durante la última semana indicaron que “a comienzos de 2022 se registró un inusitado aumento en la actividad de Influenza A con un pico en SE 11 (mediados de marzo) y que mostró un descenso continuo hasta semana 17 (finales de abril), momento en el que comienza a registrarse la circulación de otros virus respiratorios”.

En ese tono, el escrito señaló que “el pico de la temporada 2022 tuvo ocurrencia en SE 22 (finales de mayo y principio de junio)” y que entre la primera semana de agosto y el 10 de septiembre se evidenció “un nuevo aumento, aunque gradual, en el número de muestras positivas notificadas a través de la modalidad agrupada semanal ganando predominancia la circulación tanto de Influenza B como de Parainfluenza”. “Actualmente la curva de muestras positivas se encuentra en descenso”, señalaron.

Ante la suba de casos de gripe por segunda vez en el año, Infobae dialogó con expertos para conocer la situación en la Argentina SALUD WILDPIXEL

Cuál es la situación en la Argentina

Desde que el COVID se convirtió en pandemia, el Área Metropolitana de Buenos Aires, más conocida como AMBA, fue el centro de atención. En varias oportunidades se planteó que en esta región comenzaban algunos brotes que, luego, se trasladarían al interior del país. Sin embargo, los expertos siempre aclararon que los virus no comprenden de fronteras y que, por el mismo traslado de las personas, se trata de un “movimiento normal”.

Más allá de las controversias, lo cierto es que la gripe le ganó la “pelea” al COVID y se puso al frente en las infecciones. Según indica el Boletín Epidemiológico nacional emitido este viernes, afirmó que hasta el 22 de octubre, los casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) “superan los registrados desde el año 2018 y se asemejan a los registrados en 2017″.

En el gráfico, emitido en el Boletín Epidemiológico nacional correspondiente a la SE 42, se evidencia el aumento de casos que tuvo lugar en 2022

Una situación similar se identificó en los casos de neumonía, mientras que los de Bronquiolitis, en cambio, son inferiores a los registrados en los años pre-pandémicos. Asimismo, en lo que va del año y hasta el 22 de octubre, aproximadamente, el total de contagios ETI fueron 997.580, los de neumonía se ubicaron en 157.619, los de Bronquiolitis en menores de 2 años alcanzaron los 182.371 y 30.218 casos de Infección respiratoria aguda internada (IRAG).

“En casos ambulatorios a partir de la SE36 (principios de septiembre), la positividad para influenza es superior a la proporción de positividad para SARS COV 2 y el virus sincicial respiratorio (VSR)”, responsable de la Bronquiolitis. Asimismo, destacaron que desde finales de agosto “se registra un aumento sostenido de los casos de Influenza con co-circulación de Influenza A (H1N1) e Influenza B”. Una situación que también se trasladó a los hospitales, ya que hubo un aumento de internaciones por estas patologías, siendo que hasta finales de octubre, “se registraron 116 casos fallecidos con diagnóstico de influenza”.

Y agregaron en el anterior Boletín epidemiológico: “En lo que va del año 2022 puede notarse un comportamiento inusual tanto en la estacionalidad y número de casos registrados de influenza como por la frecuencia y distribución de otros virus respiratorios (OVR)”.

Asimismo, en el último documento emitido, advirtieron que se identificó “un ascenso en la positividad para influenza, siendo de 59,39% en la SE43. El porcentaje de positividad para VSR se mantuvo en valores por debajo del 10% con oscilaciones entre 1,08% y 8,71%, situándose en 2,50% en la SE43. En casos ambulatorios desde la SE36, la positividad para influenza es superior a la proporción de positividad para SARS COV 2 y VSR”.

Los expertos advirtieron que, en su mayoría, fueron casos que se trataron de forma ambulatoria (iStock)

Cuál es la situación, según los expertos

Para conocer en profundidad lo que ocurrió en el país, Infobae dialogó con expertos que evaluaron la situación nacional, además de evaluar las razones de este salto en los casos y cuál es la importancia de las medidas de prevención.

Se trató del doctor Ricardo Teijeiro (MN 58065), infectólogo del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología SADI); Alejandro Salvado, Jefe del Servicio de Neumonología, EPOC, Laboratorio Pulmonar y Rehabilitación Respiratoria del Hospital Británico (MN 54353); el bioquímico, inmunólogo e investigador principal del CONICET, Guillermo Docena; el expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología e infectólogo del Hospital Muñiz, Lautaro de Vedia (MN 70640); y la titular de la cátedra de Infectología de la Universidad Nacional de La Plata, Silvia González Ayala (MP 91229).

“Siempre circulan varios virus de influenza tanto de la gripe A, que es la cepa más común, y es la que circuló este año (primero H3N2 y luego H1N1,) y algunos de las cepas B. Es importante saber que la trivalente, que manejó el Estado, incluye las dos cepas A y una cepa B; y que la tetravalente (que estuvo en el mercado privado), contempla las dos A y las dos B. Son completas y sirven para este tipo de virus”, resaltó Teijeiro. Al tiempo que advirtió que la sintomatología para ambos casos es similar, aunque pueden aparecer cuadros “más agresivo, dependiendo de la característica del paciente, qué enfermedad preexistente, qué riesgo tiene”.

En palabras del experto, “este tipo de enfermedades respiratorias siempre son más riesgosas para los adultos mayores, en el caso de influenza también para los niños pequeños de 6 meses a 2 años, las embarazadas y para todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, por eso su riesgo es importante. Cuando está circulando el virus, se debe estar prevenido y vacunado, que es la única manera de evitar este tipo de enfermedades”. Y concluyó: “Los virus no cambiaron en el comportamiento en cuanto a la enfermedad, aunque sí cambio un poco la epidemiología. Estamos en noviembre y están circulando. Se corrió un poquito la circulación viral y al estar disminuyendo la circulación del COVID empezaron a avanzar los otros virus respiratorios, no solo las influenzas”.

En tanto, Salvado destacó que “el aislamiento impuesto durante la pandemia permitió que la incidencia del COVID descendiera, y eso se replicó para el resto de los virus. Pero actualmente la gente se reúne más, no utiliza el barbijo y favorece la aparición de virus emergentes. Ahora, la mayor cantidad de virus se focalizan en la Influenza (A y B), y en menor porcentaje pasa en el resto de los virus. Todos afectan tanto a adultos como a pediátricos”.

“El tema es que ahora no se testea a los pacientes ambulatorios (no es costo efectivo y ya que no cambia conducta), y se testea solamente a los que se internan”, afirmó el experto del Hospital Británico y advirtió que “esto pasa en todo el país, no se restringe a ninguna zona, es más evidente en los grandes centros urbanos”, al tiempo que aclaró: “En general son casos leves, pero obviamente en pacientes graves estos provoca cuadros más serios”.

Para los expertos, la caída en la vacunación es uno de los factores determinantes, pero también el descenso en la aplicación de las medidas de cuidado, como es la distancia social / | Foto: ANDINA/Renato Pajuelo

Por su parte, Docena resaltó que el aumento de influenza B “no se esperaba, ni por la época y mucho menos para B. El año pasado empezó, en este momento, en la temporada y durante el verano, un pico de influenza A que nunca había pasado. Creo que esto tiene que ver con la falta de vacunación para la gripe a causa de la pandemia. Cuando se retomen los niveles habituales todo debería desaparecer y los picos de influenza deberían ser en temporada de invierno, con el frío, a diferencia del COVID, porque no haya tantos casos es porque la gente estaba vacunada. Entonces, esto puede ocurrir por la vacunación y con cuánto duró la última vacuna que se han dado”

“Se están viendo casos y hay que ver cómo evoluciona, y tratar de encontrar la causa. Puede tener que ver con la interacción social que se da en esta época del año, además de la temperatura y la falta de vacunación. Porque si la población está vacunada, podemos estar tranquilos de que puede circular un virus y nos vamos a contagiar, pero no nos vamos a enfermar”, resaltó el inmunólogo. Mientras que, para señalar la importancia de las inmunizaciones, recordó la “campaña para triple viral, sarampión, polio y rubéola, y muy poca gente se ha ido a vacunar. Eso es muy raro en nuestro país, donde tenemos una tradición importante en vacunación con el Calendario muy completo. Me llama la atención que la gente haya bajado la guardia con respecto a otras vacunaciones y sobre todo en chicos”.

De Vedia aseguró que esta situación es común en “la historia de la biología”. “Algunos gérmenes desplazan a otros. Ahora se dio que hay un aumento de esta gripe B, y también pasó a principios de año con la gripe A en una época que no es la habitual, pero no tenemos una explicación clara. Pero, en realidad, esta situación tampoco nos coloca en situación de dramática o grave”

Tanto la gripe A como la B provocaron brotes en épocas del año que, generalmente, no se relacionan con estos cuadros

“Empezó en la capital y la provincia de Buenos Aires, y es posible que se extienda a otras a otras regiones, no estoy diciendo que vaya a pasar. Si no que, lógicamente, puede pasar”, evaluó el ex presidente de la SADI y advirtió que, pese a que no es necesario utilizar barbijo o ninguna de estas herramientas, es importante, “si uno está con fiebre o con un cuadro así, quedarse en casa. Ya hemos aprendido a mantener la distancia, podemos aplicarlo a estas situaciones”.

Para González Ayala, en tanto, “este aumento es una combinación de factores. Por un lado, la muy baja exposición durante prácticamente un año y medio - 2020 y buena parte del 2021 - o la no exposición a la influenza y otros virus respiratorios; pero también la falta del mantenimiento de las medidas básicas de prevención, como son la higiene de manos y la distancia entre personas, más la muy marcada subutilización de la vacunación antigripal en todos aquellos que tienen indicación por calendario; la vacunación en los chiquitos de seis meses a dos años ha sido muy baja y en los de dos años y más, con indicación por enfermedad de base, las coberturas fueron mejores, pero no suficientes”.

“Cuando aumenta el número de casos de cualquier enfermedad está la posibilidad de que, también, haya un aumento de las formas graves, también las complicaciones respiratorias como la neumonía, que puede ser uni o bilateral y hay chicos internados por esta por esta causa. Y por supuesto, en los adultos, la neumonía es la principal complicación, además de que puede generar complicaciones cardíacas, como el infarto agudo de miocardio”, resaltó la experta. Es por este motivo que destacó la “importancia de la vacunación oportuna antigripal, que este año comenzó en la segunda quincena de marzo, para todos los que tienen indicación por calendario nacional, como así también en los casos de vacunación contra neumococo y en los pacientes pediátricos con la vacuna quíntuple, que previene la neumonía”, continuó la especialista

“Es muy importante cumplir con el calendario nacional, prevención de gripe, con la vacuna antigripal y de los principales agentes de neumonía”, reiteró González Ayala. Quien al evaluar el posible crecimiento de los casos desde el AMBA hacia el interior del país, concluyó: “El aumento del número de casos se inició en el Área Metropolitana, pero se desplazó también hacia el interior. Por ejemplo, Santa Fe con respecto al comportamiento de la enfermedad acá en el Gran Buenos Aires viene con dos semanas de atrás y acá ya han empezado, lentamente, a disminuir el número de casos”.

