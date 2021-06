En Argentina ya se utiliza el Remdesivir como tratamiento para COVID-19 moderado

Remdesivir, una medicación antiviral, originalmente pensada contra el ébola, resultó eficaz contra el MERS y otros coronavirus en estudios en laboratorio- (Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

Al ser los virus son mucho más diversos que las bacterias hallar medicamentos antivirales efectivos fue siempre un desafío para la ciencia. Y es que los virus se replican dentro de las células humanas y son mucho más diversos que las bacterias, incluso en la forma en la que almacenan su información genética, algunos en forma de ADN y otros como ARN como el SARS-CoV-2.

En este año y medio que pasó desde que comenzó la pandemia por COVID-19, cientos de ensayos y estudios científicos probaron medicamentos aprobados anteriormente para otras patologías a fin de derrotar al SARS-CoV-2 en todo el mundo. En la práctica, muchos de los estudios constituyeron lo que se considera una “re prueba”, es decir, evaluar el uso de drogas ya aprobadas para otros fines -o combinaciones de ellas- para tratar el nuevo coronavirus.

Una medicación antiviral, originalmente pensada contra el ébola, resultó eficaz contra el MERS y otros coronavirus en estudios en laboratorio. Y en estos últimos meses también demostró avances en pacientes hospitalizados por COVID-19.

Hace una década, un grupo de químicos elaboró un compuesto al que llamaron con sencillez 3a y que, en experimentos de laboratorio, eliminó varios virus diferentes. Uno era un tipo de coronavirus”. Remdesivir es un descendiente de aquella molécula, y recibió un nombre más complejo, GS-5734, en la compañía que lo desarrolla, Gilead, la misma que con la combinación Truvada (emtricitabina y tenofovir disoproxilo) presentó la primera terapia que puede prevenir el contagio de VIH, conocida como PrEP.

Este medicamento, que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó a fines de abril, ya se está comercializando con más asiduidad en el país y sólo se administra de forma intravenosa únicamente en un entorno hospitalario.

La aprobación otorgada se basa en la evidencia aportada sobre tres ensayos controlados aleatorizados, incluido el ensayo de Fase 3 ACTT-1, estudio doble ciego y controlado con placebo realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) cuyos resultados finales fueron publicados recientemente. Los datos de los estudios clínicos demuestran que el Remdesivir puede reducir en cinco días el tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados en comparación con el placebo, liberando potencialmente tiempo y recursos hospitalarios tan necesarios durante la actual pandemia. También demostraron que el antiviral tiene un mayor beneficio cuando es utilizado en pacientes moderadamente enfermos en etapas tempranas de la progresión de la enfermedad, antes de la necesidad de la ventilación mecánica.

“Al comienzo de la pandemia comenzaron a realizarse estudios con diferentes drogas existentes. Los primeros antivirales que se ensayan son el lopinavir y ritonavir, que no demostraron ningún beneficio. Luego, se empieza a estudiar al remdesivir como antiviral contra COVID-19, que es un nucleócido que inhibe la replicación del virus a través de frenar o bloquear la enzima RNA polimerasa, logrando que el ARN no se replique dentro del organismo”, explicó a Infobae la médica infectóloga Isabel Cassetti, directora de Helios Salud (MN 55583) .

“ La conclusión de los estudios fue que este tratamiento fue útil en pacientes con neumonía que necesitaban poco oxígeno a través de máscara o cánula y no demostró grandes avances en aquellos más graves y ya internados con Asistencia Mecánica Respiratoria (AMR). Inclusive, todavía no hay datos sobre beneficios para pacientes ambulatorios y graves internados. Cada estrategia y tratamiento hay que aplicarlos al paciente según la etapa que esté atravesando. Por eso es importante destacar que este tratamiento no sirve para todo el abanico de la enfermedad y que los expertos siguen realizando estrategias diferentes aplicadas a distintos momentos del curso de la enfermedad COVID-19”, agregó la experta.

Teniendo en cuenta que el mecanismo de acción de Remdesivir no se ha visto afectado por las mutaciones que ha sufrido el virus y, basado en los análisis iniciales y en la información disponible hasta el momento, el antiviral mencionado mantendría su seguridad y eficacia frente a las nuevas variantes del SARS-COV-2.

Con el medicamento antiviral ya disponible en el país, la intención es trabajar para facilitar el acceso y proporcionar la información adecuada y actualizada, que las autoridades sanitarias nacionales, provinciales, locales e instituciones públicas y privadas consideren necesarias, para de esa manera ayudar a aliviar la situación sanitaria que se está viviendo en el país. En este sentido, la provincia de Córdoba fue la primera en realizar exitosamente un proceso de compra para su territorio, seguido luego por otras provincias que también adquirieron el antiviral, mientras a su vez hay negociaciones vigentes con otros distritos. Mientras tanto, durante mayo se realizó una distribución a distintas instituciones de 10 provincias del país.

El antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc redujo las tasas de mortalidad en pacientes hospitalizados con Covid-19 y aumentó la probabilidad de ser dado de alta el día 28 después de un curso de tratamiento de cinco días, declaró el lunes la biofarmacéutica estadounidense. Gilead dijo que analizó datos de 98,654 pacientes de tres estudios retrospectivos del tratamiento en el mundo real de pacientes hospitalizados con COVID-19.

Remdesivir logró una reducción estadísticamente significativa de 54% y 23% en el riesgo de mortalidad entre los pacientes analizados en dos de los estudios, dijo la compañía. Los datos se presentaron en el Foro Mundial sobre Microbios (WMF) esta semana.

La empresa señaló que los resultados se observaron constantemente en diferentes períodos de tiempo durante el transcurso de la pandemia y en todas las geografías. Remdesivir ha sido aprobado para uso de emergencia en pacientes gravemente enfermos en Estados Unidos, India y Corea del Sur, y ha recibido la aprobación total en Japón y en nuestro país.

