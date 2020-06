- No, no se tiró por la borda. Aunque fue un acto estéticamente no muy agradable de ver, no creo que haya tenido un impacto epidemiológico significativo. Pero sí tuvo un impacto político que de alguna manera generó un poco de lío. Yo quisiera disculparme con los runners, a lo mejor se sienten perseguidos personalmente. No es para nada la intención. El hecho es que no tuvieron el cuidado de estar todos alejados y separados. Este es un punto fundamental.