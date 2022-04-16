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Хорхе Триана избил чиновников четвертого квартала за заявления Пабло Гомеса

Депутат ПАН заверил, что «правительство хочет наложить санкции на граждан, которые не голосовали в мошеннической консультации», после того как глава ПФР заявил, что голосование в аннулировании мандата было обязательным

Newsroom Infobae

16 апрель 2022
CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Депутат Партии национального действия (PAN) Хорхе Триана набросился на различных должностных лиц самоописанной Четвертой трансформации (IV квартал), которую возглавляет президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), из-за заявлений Пабло Гомеса о консультациях по Аннулирование мандата.

Через свой аккаунт в Twitter сине-белый законодатель заверил, что «правительство хочет наказать граждан, которые не голосовали в мошеннической консультации».

«Правительство хочет наложить санкции на граждан, которые не голосовали в мошеннических консультациях президента об отзыве, и в то же время хочет, чтобы зверства, такие как злодеяния Герца, Бартлетта, Шерера, Аны Геверы, Овалле, Карлоса Ломели, Дельфины, Лопеса-Гателла, остались безнаказанными», - законодатель написал в социальных сетях.

Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)
Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)

Хотя он не обосновал причин, по которым он указывал на некоторых государственных должностных лиц, слова Хорке Триана были приведены после того, как в последние дни глава Группы финансовой разведки (ПФР) заявил, что участие граждан в аннулировании мандата является обязательным, а если он не участие в выборах 10 апреля будет иметь последствия.

Пабло Гомес сослался на статью 35 Конституции Мексики, в которой говорится, что все граждане обязаны голосовать на выборах, всенародных консультациях и процессах отзыва, и уточнил «санкцию за неучастие в выборах, делаю это» в 38-м.

Однако Гомес немного запутался в отношении статьи Конституции, устанавливающей обязательный характер, и вскоре после этого отметил, что статья 35 говорит о праве голоса, а в статье 38 упоминаются санкции за неучастие в голосовании.

Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)Mario Jasso

Однако глава ПФР вновь заявил, что Национальный избирательный институт (НИС) не информировал мексиканцев о том, что голосование при аннулировании мандата является обязательным. Это произошло после того, как только 16,5 миллиона мексиканцев с полномочиями избирателей пришли на избирательные участки, в то время как почти 76 миллионов человек предпочли не посещать избирательные участки.

Учитывая это, 14 апреля НИС заверил, что два его траста защищены законом, и сопроводил свое сообщение опровержением Пабло Гомесу, не упомянув об этом прямо, заявив: «Тот, кто говорит, что INE может поставить больше коробок с этими деньгами, лжет».

Избирательный орган пояснил в своем заявлении, что имеющиеся у него трасты, как Фонд для выполнения трудовых обязательств, так и Фонд выполнения программы развития инфраструктуры недвижимости, не могут использоваться в иных целях, кроме той, которую они были созданы.

El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)
El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)REUTERS

Это связано с тем, что Федеральный закон о бюджетной и финансовой ответственности устанавливает в статье 11, что «подразделение, ответственное за учреждение или учреждение, из бюджета которого выделены ресурсы или которое координирует их деятельность, несет ответственность за их применение в отношении цели, для которых траст».

«В целом трасты имеют баланс в 1 353,09 миллиона песо, из которых доступны только 626,15 миллиона песо, но не могут быть использованы для целей, отличных от указанных», - добавил он.

Со своей стороны, Пабло Гомес ответил: «То, что INE официально отвечает мне о своих двух трастах, является одной из многих демонстраций незаконного характера обоих. НИС не является учреждением социального обеспечения и не фондом недвижимости. Она не может выделять ресурсы на цели, отличные от своих функций».

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