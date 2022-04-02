Ману Джинобили официально вошел в Зал славы: как, почему и что это значит

Ты всегда можешь быть больше...

Похоже, что это не могло быть в случае с Эмануэлем Дэвидом Джинобили. Но сегодня он проявил себя, когда его официально объявили одним из пяти новых членов (к нему присоединяются бывшие игроки Тим Хардауэй и Свин Кэш и бывшие тренеры Джордж Карл и Боб Хаггинс) из легендарного Зала славы Спрингфилда. Потому что он действительно большой, но и из-за символического. Это, не что иное, как аргентинец, признанный элитой и внутри страны, которая правила баскетболом с момента его рождения, 131 год назад. Это также подтверждение того, что этот аргентинец принадлежит к мировой элите этого вида спорта. Это также одна из тех достопримечательностей, которые снова приглашают нас пройти карьеру, в которой было гораздо больше, чем титулы, кольца, призы, цифры и рекорды, что заставляет нас погрузиться в траекторию, которая увековечивает его как другого, не будучи одним из лучших в истории... Подумать о том, почему и как он это сделал. Для нас, для аргентинского спорта, это еще одна веха, которая ставит его на Олимп Богов, что подтверждает его как уникального, идеального, мечтаемого спортсмена, что также делает его, благодаря своему незагрязненному поведению, примером для нашей страны, символом, который мы можем, будучи похожими на него, столько раз, сколько бы нам хотелось быть и не может, как аргентинцы...

Еще один шаг к вечности ребёнка, который едва мечтал быть высоким — мальчиком ему было тяжело расти в росте, пока он не попал в рывок — и играть, как и его братья, в нашей Национальной лиге. Что позже, со временем, он взволновался за сборную - он дошел до мейджора только в возрасте 21 года - или, может быть, играть за границей. Но никогда так много, ни близких, признавался им самим и его близкими. Если MG выиграл свой первый турнир в возрасте 22 лет, в Италии... Если в Баия-Бланке, в возрасте 15 лет, он даже был отрезан подборкой курсантов и пошел на спуск со своим соседским клубом, Bahiense del Norte, когда ему было 17 лет, боль, которую он терпел, плача, запертый в своей комнате на несколько часов. Речь идет о мальчике, который не родился предопределенным быть мировой звездой, как будто он случился с Леброном, Иорданом, Кобе, Месси или Марадоной. Ману, как никто другой, был построен так, как сейчас. И он стал Лордом талантов, потому что некоторые из них, конечно, родились, но большинство, на самом деле, он работал с их дисциплиной, профессионализмом, страстью и решимостью, комбо, которое вдохновляет и волнует даже тех, кто не так много следит за баскетболом.

Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama

Но мы должны вернуться к информации, в которой говорится, что баиан преуспел в свой первый год отбора — с момента выхода на пенсию должно пройти три года. В истории есть фигуры, которые так и не смогли этого сделать. На самом деле он лишь третий южноамериканский игрок — позади бразильцев Оскара Шмидта и Убиратана Перейры — и первый испаноязычный латиноамериканец, вошедший в это место, которое он увековечивает. А на другие уходят годы: например, в этом выпуске Рип Гамильтон, Чонси Биллапс и Майкл Финли остались без внимания с важными свитками. Ману добился успеха в своей первой заявке. То, что случается редко, за исключением случаев, когда его прибытие практически единогласно, как это произошло с баияном.

Una trayectoria que ni el propio Manu soñaba cuando empezó a tirar al aro

Сложность получения привилегий важна, потому что вам нужно пройти три фильтра. Фактически, голоса различных комитетов, состоящих из специалистов. Сначала они выдвигают вас, как это произошло в декабре прошлого года, вместе с ним и 48 другими кандидатами. Затем есть комитет почестей, который определяет финалистов. Восемнадцать из 24 голосов специалистов, которые его составляют, необходимы. MG20 приняла его в феврале, когда 10 из 49 были избраны априори. И теперь настала очередь совета директоров, называемого попечительским советом, который состоит из людей, уже включенных в HOF, журналистов и специалистов. Опять же у него должно было быть не менее 18 (из 24) голосов. И снова он прошел срез комфортно, сообщил Infobae важный источник. Члены должны были рассмотреть каждого финалиста, его заслуги, действия или заявления. Если будет сочтено, что что-то из этого нанесло ущерб имиджу или целостности игры, вызвало аморальное, этичное отношение или даже проблемы с правосудием, оно может быть удалено из списка. Даже если это был крэк...

Конечно, при безупречном поведении ничего из этого не могло случиться с Ману. Напротив, им было очень полезно принять это во внимание. И, кроме того, его учебная программа была оставлена... Потому что вы должны знать, что, несмотря на то, что он находится в Соединенных Штатах, Зал баскетбольной славы анализирует все достоинства, а не только в этой стране, в НБА или NCAA, в каждом конкретном случае. Эпическая карьера Джинобили в НБА с четырьмя кольцами, двумя выборами All Star, почти MVP, наградой лучшего шестого игрока и лучшим процентом побед на регулярном этапе в истории очень помогла, но это было не единственное, что было принято во внимание. Подвиги с нашей национальной сборной, которая была звездой сборной, которая оставалась на вершине более десяти лет, с двумя олимпийскими медалями — золотой и бронзовой — и призером мира, среди прочих результатов, и то, что было достигнуто в Европе — четыре титула, включая Евролигу, и четыре MVP — также углубил его дело. То же самое, что и отметка, которую он оставил от своих ценностей и поведения — никогда не драка с DT, товарищем по команде, соперником или судьей, абсолютное отсутствие споров в течение 20 лет — ход, который он запатентовал, и то, как он вдохновлял других спортсменов, приняв быть заменой — на благо команды — когда он был суперзвездой соревнование.

Это выбор спетый, потому что Ману, как известно, имеет большие шансы и, более того, потому, что она была выдвинута американским журналистом в четверг, но это не отнимает эмоций или важности. Было также много тех, кто считал, что он должен быть в числе 75 лучших игроков в истории, которых НБА выбрала в октябре, чтобы отпраздновать свой 75-й день рождения, и тем не менее он не был. Возможно, он был на грани, но его там не было. Это была не ерунда, и он не был единственным, кто остался в спорном ключе. Винс Картер, Клей Томпсон, Бен Уоллес, Тони Паркер, Пол Газоль, Крис Бош, Дуайт Ховард и Трейси Макгрейди и другие заслужили быть в избранной группе и не были включены в нее. Для Ману это месть, потому что, искренне, он не отчаянно нуждается в призах, как никогда не был, когда был игроком. Но он ожидал этого — гораздо больше, чем быть среди 75, то, что он сказал, что не должен быть — и он знал, что его шансы больше. Это на вечность.

Las hazañas con nuestra Selección y el haber sido la estrella del equipo nacional que se mantuvo en el tope durante más de una década fueron claves para la elección AFP/Getty Images

Дело судьбы, Ману войдет в HOF с другим бывшим деятелем НБА и именно, по совпадению, увлечет его своей игрой в подростковом возрасте в Баии. Это Тим Хардуэй, король кроссовера, которое игроки меняют направление, когда проникают в обод. Ману был очарован своим стилем, когда увидел, что команда «Уорриорз» и знаменитое RUN TMC, суперинаступательное трио, которое страж очков сформировал с Крисом Маллином и Митчем Ричмондом с 1989 и 1991 годов, как раз в тот момент, когда MG начал смотреть НБА в своем доме в Вергаре 14 в Баии. Смертельный трезубец, который набирал в среднем около 70 очков за игру и получил прозвище за первые буквы имен, которые были такими же, как у известной рэп-группы 80-х годов. Сегодня сын более известен, который состоит в НБА, но настоящим хорошим был отец. Одна из самых креативных и увлекательных баз в истории. Пять раз All Star и пять раз All NBA Team — как только он был в первом, идеальном квинтете-, тот маленький танк, который, казалось, всегда играл в паддоке, вышел на пенсию после 15 сезонов со средними показателями 17,7 очка и 8,2 передачи.

После этого официального объявления, во время финала NCAA 4, который проходит в Новом Орлеане и с чемпионом которого мы встретимся в этот понедельник, интронизация состоится в сентябре, во время церемонии, которая состоится 9-10 в Спрингфилде, штат Массачусетс, а билеты поступят в продажу в ближайшем будущем. На данный момент это факт: в баскетболе Valhalla появился новый участник: Эмануэль Дэвид Джинобили. А он аргентинец. Не больше и не меньше. Аплодисменты, дамы и господа.

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