Taylor Schilling habló de “Pam & Tommy”: “La cinta sexual cambió vidas individuales y la cultura”

"Pam & Tommy" contará la historia del escándalo de la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee. La actriz Taylor Schilling da vida a Erica Boyer, quien jugó un rol importante dentro de esta controversia. Ella nos revela más acerca de su personaje y la producción detrás de la miniserie.

“Siempre tuve una vaga noción de un video relacionado con Pam Anderson ”, recordó Taylor Schilling sobre el escándalo sexual en el que se basó Pam & Tommy. Varios años más tarde, el papel de Erica Boyer llegó a las manos de la actriz estadounidense para convertirse, de cierta forma, en la mirada del espectador actual. En plena década de los noventa y con los propios prejuicios del momento, su personaje juega un rol de empatía y sororidad femenina hacia la exconejita de Playboy.

Taylor Schilling, la protagonista de "Orange Is The New Black", habló con Infobae sobre su papel en "Pam & Tommy". (REUTERS/Caitlin Ochs)

El drama biográfico creado por Evan Goldberg y Seth Rogen aborda el delito que cometió Rand Gauthier (interpretado también por Rogen) al robar una caja fuerte de la residencia privada de Pamela Anderson (Lily James) y su esposo, el músico Tommy Lee (Sebastian Stan). En un principio, pensó que lo que escondía su interior eran joyas y dinero, pero se trataba de una cinta de video que contenía escenas íntimas de la célebre pareja.

“ Interpreto a Erica Boyer, la exesposa de Rand Gauthier. Es una exitosa actriz de la industria del entretenimiento adulto. Una estrella porno, por así decirlo. Por mi profesión y el respeto a mi profesión, realmente espero que Rand entienda que lo que está pasándole a Pam Anderson [en el video] no es pornografía, sino una violación de su intimidad y un crimen. Mientras que, lo que yo estoy haciendo, con formas de consentimiento, elección y agencia personal, es porno”, distinguió Schilling en una videollamada con Infobae.

¿Cómo sucedió la primera filtración de un video sexual que se volvió viral? La historia detrás del video que protagonizaron Tommy Lee y Pamela Anderson. (Star Plus)

Mientras que Gauthier había trabajado para Lee y su despido fue el principal motivo detrás del robo de la caja fuerte, Boyer no estaba relacionada a ninguna de estas dos estrellas que se encontraban en el pico de su fama. Muchas personas fueron afectadas por la cinta sexual, que además marcó un evento singular en la industria del entretenimiento: ese es el fenómeno que se retrató en Pam & Tommy.

“ Cambió vidas individuales y también cambió la cultura , y esa es una de las mayores razones por las que la historia es tan fascinante. Tuvo un impacto muy explosivo en la cultura popular y la cultura de celebridades, y aun hoy podemos ver el reflejo de esto”, aseguró la estrella de Orange is the New Black. Destacó, adicionalmente, el impacto en la era digital: “ Pam & Tommy narra el inicio del internet y solo por eso realmente vale la pena empezar a verla. Es fascinante”.

Erica Boyer, el personaje de Taylor Schilling para "Pam & Tommy". (Star+)

Asimismo, Schilling consideró que puede servir como una interesante perspectiva de la colectividad en ese entonces, para saber “qué carajo estábamos haciendo en los noventa″ y advertir que era muy malo. “Es interesante tomar nota y tal vez aprender de ello. Yo, por cierto, aprendí mucho”, agregó.

Al ser una producción basada en hechos reales, Pam & Tommy cuida muchos detalles de los personajes y los escenarios para realmente trasladar al público a un momento histórico. Se necesitó de un gran esfuerzo de los departamentos de maquillaje y diseño de producción para llevar este relato a la pantalla chica bajo la dirección de Craig Gillespie (Yo, Tonya y Cruella), pero la química de los actores hizo posible ver realmente a Pamela Anderson y Tommy Lee como si fueran ellos mismos otra vez.

“Cambió vidas individuales y también cambió la cultura, y esa es una de las mayores razones por las que la historia es tan fascinante", dijo Schilling. (Star Plus)

“El trabajo de peluquería y maquillaje fue magistral”, detalló Schilling. “Eso, emparejado con el trabajo magistral interno que Lily y Sebastian hicieron como Pam y Tommy, creó una química como yo nunca había presenciado en un set. Una química de transformación que nunca había visto, fue algo mágico”.

Trabajar en televisión después de Orange is the New Black

Schilling considera que "Pam & Tommy" ofrece una interesante perspectiva de la sociedad en general en los noventa. (AFP)

Por su parte, la artista de 37 años vuelve con fuerza a la televisión con una aparición secundaria tras seis temporadas de Orange is the New Black, el exitoso título de Netflix que protagonizó entre 2013 y 2019. ¿Qué dijo después de poco más de dos años de cerrar esta etapa como Piper Chapman? “¡Yo también la amé!”, expresó con alegría. “Qué increíble periodo de mi vida. Fue todo un privilegio haber podido experimentar ese viaje con esas personas”.

Los tres primeros episodios de Pam & Tommy se estrenarán el 2 de febrero en la plataforma Star+ para Latinoamérica. En Estados Unidos, la serie se podrá ver en Hulu.

