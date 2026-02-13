Reforma penal juvenil: un especialista afirmó que el Estado falló en la contención de jóvenes en conflicto con la ley

El abogado Roberto Picozzi sostuvo que el Estado argentino fracasó en la contención de jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil

El debate en torno a la edad de responsabilidad penal en Argentina mantiene su vigencia y polarización. En entrevista concedida a Infobae en Vivo A las Nueve, Roberto Picozzi, abogado y miembro de Usina de Justicia, manifestó su respaldo a la reforma penal juvenil y remarcó la prioridad de proteger tanto a las víctimas como al conjunto social. “Nosotros estamos del lado de las víctimas, pero al estar del lado de las víctimas no estamos en contra ni de la sociedad ni de los victimarios”, sostuvo Picozzi.

Al referirse a la relevancia del proyecto, Picozzi enfatizó la necesidad urgente de actualizar la legislación. “Es muy difícil sostener hoy que un joven de quince años no entiende lo que está haciendo”, argumentó al equipo de Infobae. El abogado señaló que la vigente demanda social exige “sacarlos de la calle, sacarlos de ese entorno tóxico es bueno para ellos y para la sociedad”.

La demora legislativa fue otro de los puntos clave abordados. El referente de Usina de Justicia consideró injustificable la ausencia de una nueva norma durante casi cinco décadas. “Cuarenta y seis años ya dan una idea de que no se podía seguir esperando y perfeccionando algo que no existía”, afirmó. Si bien reconoció el avance del proyecto, advirtió: “Mientras discutimos eso, saquémoslos de la calle, saquémoslos del entorno que los ha llevado a ser delincuentes”.

Al mismo tiempo, Picozzi insistió en la importancia del entorno social y familiar para el destino de los adolescentes en conflicto con la ley. “Familia, droga, alcohol, abusos, desprotección, falta de educación, falta de oportunidades laborales. Tienen un futuro que, si lo revisan, es bastante pobre”, sostuvo. Al plantear un abordaje integral, agregó: “Un chico que estuvo desde los diez años con un revólver en el bolsillo no tiene ninguna salida”.

En cuanto a la resocialización, el abogado subrayó el valor de sumar instancias educativas y oficios dentro del sistema penal juvenil. “Un oficio pueden aprenderlo dentro de la cárcel. Las viejas penitenciarías tenían carpintería. El preso tiene que trabajar porque si no se aburre”, explicó, al sugerir que la reforma penal juvenil contemple alternativas formativas.

La falta de políticas públicas, educación y entornos sociales óptimos contribuyó al aumento de adolescentes involucrados en delitos

La discusión sobre la infraestructura adecuada y el riesgo de que menores sean enviados a cárceles de adultos también estuvo presente. Picozzi fue tajante: “Mandarlo a una cárcel de mayores es la única alternativa que no se puede poner sobre la mesa, no pueden ir ahí. No puede un chico de quince años ir a una cárcel con cinco presos de treinta años”, advirtió. Consultado sobre el articulado del proyecto respecto a la detención de menores, aclaró: “La ley dice que no van a ir ahí”.

El componente ideológico del trámite parlamentario fue objeto de crítica. “En la discusión, muchos de estos temas no se trataron. Fue una discusión muy ideológica. En algún momento esa ideología tiene que tener algo que es un poco superior, que es el bien común”, analizó el abogado.

Acerca de la reincidencia, Picozzi remarcó la función social del sistema penal juvenil. “Cuando salen, lo mejor para ellos y para la sociedad es que esos chicos no vuelvan al delito, que quieran reinsertarse y que puedan reinsertarse”, expuso. Añadió: “La resocialización no es solo en favor del delincuente, es a favor de la sociedad”.

Sobre la responsabilidad estatal, el abogado expresó: “Muchas veces se habla de que la sociedad fracasó en estas cosas. Yo no me siento responsable de esto. Si algo fracasó fue el Estado y los que lo manejan”, señaló durante la conversación con Infobae.

Reconociendo los límites de la reforma, Picozzi fue prudente respecto a las expectativas generadas. “No creo que sea la solución total, no creo que resuelva todos los problemas. Seguro que alguno va a resultar, seguro que vamos a estar mejor con una unidad de 14 que con una de 16”, reflexionó. También alertó sobre posibles consecuencias: “Alguien dice: ‘Las bandas van a empezar a contratar soldaditos de doce y trece años’. Puede ser, pero esa ya es la patología y ahí es muy difícil combatir eso”.

Roberto Picozzi destacó la urgencia de actualizar la legislación del régimen penal juvenil Créditos: NA

La defensa pública y las desigualdades de origen fueron parte del análisis en el estudio. Picozzi valoró: “Hay excelentes defensores oficiales, mejores que muchos abogados privados”. Sin embargo, identificó causas estructurales detrás de la composición carcelaria: “Si uno ve la estadística carcelaria, hay pocos millonarios y pocos universitarios. Pero también es porque en muchos casos no necesitan delinquir o hacen delitos de guante blanco”.

Convencido de que el proceso no admite más dilaciones, Picozzi llamó a avanzar de inmediato y subrayó que el desafío posterior consistirá en controlar y ajustar la implementación de la ley, con el foco puesto en que el cambio legal sea acompañado por mejoras concretas en el sistema y la sociedad.

