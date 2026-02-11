“Los sueldos en la Argentina son una miseria”: el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso habló de la crisis salarial y la situación policial

La incorporación de policías, especialmente mujeres, a plataformas digitales como OnlyFans llevó al Ministerio de Seguridad a establecer límites para resguardar la imagen institucional

“Los sueldos en la Argentina son una miseria hoy”, afirmó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, al comenzar su balance sobre la crisis salarial. En conversación con Infobae En vivo Al Mediodía, el funcionario reconoció el profundo deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, incluidos los de la policía bonaerense, y la dificultad creciente para cubrir gastos básicos.

Alonso explicó que el 70% de los asalariados recibe menos de un millón de pesos mensuales. “Un oficial que recién empieza ya en su segundo año está cobrando un millón cincuenta mil pesos, más o menos, entre el salario básico, su actividad y el uniforme, que también es un componente que es parte de los ingresos de ellos”, detalló. Sin embargo, consideró que estos ingresos siguen siendo insuficientes: “Igual no alcanza. Con esto no le alcanza a nadie”.

El ministro subrayó que el contexto económico lleva a que muchos policías busquen otros medios para complementar sus recursos. “Tenemos muchos policías que, por ejemplo, manejan autos de aplicación, incluso a veces combinan el trabajo policial con el trabajo de policía adicional, más el trabajo en una aplicación”, explicó.

El pluriempleo entre policías bonaerenses crece a causa de los bajos salarios, con numerosos efectivos que realizan trabajos adicionales o manejan autos de aplicaciones

La presencia policial en plataformas digitales también se ha incrementado, especialmente entre las mujeres de la fuerza. “También se ha subido a la dinámica de OnlyFans y hemos dado un trabajo institucional respecto de eso, asesorándolas fundamentalmente para que no cometan un acto de indisciplina”, indicó Alonso. Precisó los límites establecidos para este tipo de actividades: “No pueden utilizarse las dependencias policiales, no pueden usarse las insignias de la policía, tiene que preservarse la institución”.

El titular de Seguridad enfatizó que la protección de la imagen institucional es prioritaria y resaltó el rol de los mandos en la conducción de los efectivos más jóvenes frente a los nuevos desafíos. Según Alonso, alrededor de 30.000 policías bonaerenses prestan mensualmente servicios de policía adicional —trabajo extra en el sector privado— para sostener sus ingresos.

Más allá de la fuerza, Alonso comparó la realidad policial con la del resto de los asalariados estatales: “Hoy un docente actualizado por la paritaria tendría que estar ganando 900.000 pesos y, a partir de que Milei quitó el fondo de incentivo docente, están ganando 700.000 pesos. También es una situación muy delicada. Los jueces, los fiscales están en una situación muy delicada”, afirmó.

Al mismo tiempo, Alonso advirtió que la crisis financiera provincial se agravó por la reducción de la coparticipación federal: “El Gobierno nacional, en estos dos años, le quitó a la provincia de Buenos Aires doce mil millones de dólares. Todo lo que es la coparticipación federal se redujo, está cayendo”.

Más del 70% de los trabajadores argentinos percibe menos de un millón de pesos mensuales, cifra que compromete la cobertura de gastos básicos

Reforma penal juvenil

Al abordar la inminente reforma penal juvenil, Alonso manifestó su rechazo a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad: “Esta es una ley de 1980. Un decreto ley de Videla. Que además es de 47 años, otra sociedad, otras familias, otras problemáticas de la niñez, de la adolescencia, la juventud. La ley hay que cambiarla”. Por otra parte reveló que “cuarenta menores de doce años fueron aprehendidos por la policía con armas de fuego y están con medidas de seguridad encerrados en el Instituto de Menores”.

El ministro cuestionó el enfoque punitivo en discusión: “La propuesta del Gobierno de discutir bajar la edad tiene que ver con la propuesta que viene a fomentar el odio, la grieta”. Insistió en que la condena penal no resuelve la raíz del problema: “Bajar la edad lo que va a garantizar es que el pibe tenga un juicio y una condena. No va a evitar que el pibe que está choreando termine matando”. Planteó la necesidad de políticas diferenciadas y intervención temprana: “No es lo mismo un menor de catorce que uno de diecisiete. En el tratamiento tenés que hacer cuestiones diferenciales”.

Sobre la dinámica institucional tras la detención de menores, Alonso explicó: “Cuando la policía aprende a un menor, lo pone a disposición del juez de menores, le hace un informe criminológico. No es lo mismo si el pibe se peleó, si está con un arma de fuego, si roba para una banda, si está con adultos, si vende droga… Todo eso va al juez y el servicio local hace un informe de la familia, de su trayectoria educativa y se le hace una propuesta al juez. Para evitar que ese pibe llegue a matar”.

El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso afirmó que los sueldos en la Argentina son una miseria y denunció la crisis salarial policial

El funcionario alertó sobre la influencia social y las metas aspiracionales de los jóvenes en sectores vulnerados. “Los pibes te dicen: ‘Siendo soldadito, vendiendo droga’. Las chicas te dicen: ‘OnlyFans, prostitución’. Y es una cuestión cultural, aspiracional, casi”.

Suicidios en la Fuerza Policial

Entre otras cosas, el ministro de Seguridad bonaerense se refirió a la problemática de los suicidios en la fuerza policial, señalando que en la provincia de Buenos Aires se registraron casi 2.000 suicidios en el último año, cifra que supera ampliamente los homicidios y refleja la gravedad de la situación.

Alonso explicó que existen programas de prevención y seguimiento, con 500 casos críticos actualmente monitoreados, y destacó la importancia de la contención psicológica, especialmente en los grupos especiales y tácticos, aunque reconoció limitaciones logísticas por la extensión del territorio y la cantidad de efectivos.

Problemáticas de las cárceles y la designación de Kicillof en el PJ bonaerense

Entre otras cosas, durante el programa del mediodía se discutió la cuestión del uso de inhibidores de señal en las cárceles para impedir la comunicación de los detenidos con el exterior. El ministro aclaró que, si bien la administración penitenciaria depende del Ministerio de Justicia, la presencia de teléfonos celulares en las unidades es un problema extendido en todo el país. Relató los esfuerzos realizados mediante allanamientos en cárceles bonaerenses y federales, y puntualizó que la única unidad donde efectivamente no hay celulares es la de aislamiento federal.

En la provincia de Buenos Aires se registraron cerca de 2.000 suicidios policiales en el último año, superando la cantidad de homicidios y evidenciando una situación alarmante

Antes del cierre, Alonso fue consultado por la designación de Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense. El funcionario expresó que el peronismo atraviesa un debate profundo y que el movimiento necesita actualizarse para afrontar los desafíos del siglo XXI, enfocándose en la creación de empleo y en la justicia social. Consultado sobre su relación con Sergio Berni, el ministro remarcó que proviene de su equipo de gestión y destacó la formación recibida, aunque subrayó que actualmente responde al gobernador y que los debates internos forman parte de la dinámica del peronismo.

