Presupuesto 2026: un diputado libertario se confundió de proyecto y elogió un plan de obras que propone el kirchnerismo

El correntino Lisandro Almirón buscaba defender el texto que envió el Gobierno pero leyó el dictamen de minoría, impulsado por la oposición, que justamente reclama que se incluya obra pública que el oficialismo no contempla para el próximo año

Ocurrió durante el debate por el presupuesto, cuando el legislador libertario leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria, que reclama un plan de obra pública que el gobierno excluyó del proyecto

El debate parlamentario por el Presupuesto 2026 vivió este miércoles un momento insólito cuando el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón leyó y elogió artículos del dictamen de minoría impulsado por la oposición, creyendo que defendía la propuesta oficialista. La confusión se produjo durante la sesión en la Cámara de Diputados, en la que se discute la ley de leyes para el próximo año, generando la reacción inmediata con críticas e ironías de parte de la oposición.

Almirón, representante de Corrientes, intentaba resaltar la importancia de obras de infraestructura vial para su provincia, elemento central en los reclamos regionales por el presupuesto. Pero en su intervención, el legislador citó como propios los proyectos incluidos por la bancada de Unión por la Patria (UxP) en un dictamen alternativo al presentado por el Gobierno. La situación fue rápidamente advertida por el recinto y se transformó en motivo de comentarios y cuestionamientos, particularmente desde la oposición, que visualizó en la escena una muestra de desprolijidad y desconocimiento sobre el texto que respaldaba el oficialismo libertario.

El incidente se originó cuando Almirón destacó la previsión de mejoras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), la nacional 119 (Mercedes–Curuzú Cuatiá), el trayecto Riachuelos–Saladas sobre la ruta 12, la ruta 120 y la reparación de la autopista 14. Todos estos ítems, según reconoció luego el propio jefe del bloque de UxP, correspondían al dictamen de la oposición, que incluyó específicamente estas obras a partir de planteos realizados por diputados de Chaco y Corrientes. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, detalló Germán Martínez durante la sesión, aportando claridad y dejando en evidencia la confusión del oficialista.

La reacción de la oposición fue inmediata. Myriam Bregman, desde el bloque del Frente de Izquierda, tomó la palabra para manifestar su incredulidad ante el error cometido. “Me pareció terrible lo que pasó recién. Es increíble que no sepan lo que están leyendo. Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Estudien en su casa y después vengan”, manifestó Bregman, intensificando el tono del debate y subrayando la responsabilidad que implica legislar sobre el destino de los recursos nacionales. En ese clima, los diputados de UxP aprovecharon para remarcar las diferencias entre ambos proyectos y poner en cuestión la solidez argumental del oficialismo.

El diputado Lisandro Almirón de
El diputado Lisandro Almirón de La Libertad Avanza leyó artículos del dictamen opositor creyendo que defendía el Presupuesto 2026 oficialista (RS Fotos)

El episodio fue rápidamente aprovechado por legisladores de la oposición. La diputada Julia Strada reprodujo el fragmento en su cuenta de X. “Parece joda pero no”, escribió la diputada peronista y, con sarcasmo, invitó a Almirón a que voto con el bloque opositor.

“Esto pasó realmente”, agregó por su parte el diputado Itaí Hagman, reposteando una edición del video con la aclaración, que estuvo cargo del presidente de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez.

En paralelo, la discusión por el Presupuesto exhibió los ejes de disputa entre las bancadas. Durante su intervención, Julia Strada, de UxP, cuestionó la eliminación de financiamiento para áreas sensibles como universidades y políticas de discapacidad, atribuyéndolo a la falta de previsión fiscal por parte del oficialismo. “Metieron la derogación de la ley de financiamiento universitario y de discapacidad porque no cuentan con financiamiento”, explicó Strada.

Agustín Rossi, por su parte, se enfocó en la falta de certezas respecto a los ingresos y la reactivación del consumo ciudadano, aludiendo a la preocupación social frente al contexto económico: “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”, inquirió el legislador de UxP en referencia a la orientación fiscal del Gobierno.

La apertura del debate estuvo a cargo de Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei por “la batalla cultural que impulsa y donde ha puesto el debate”, según sus palabras durante la exposición inaugural. Benegas Lynch defendió la necesidad del equilibrio fiscal como fundamento central del proyecto, y sostuvo que la sociedad ha tomado conciencia de la presión impositiva. Remarcó que “la contención social es que la gente no pague el 60% del fruto de su trabajo para bancar políticos”. Al proyectar la agenda oficialista, sostuvo que 2026 estará enfocado en atraer inversiones y lanzó una crítica al kirchnerismo, al calificar la herencia de esa gestión como “un naufraga humanitario” y acusar a sus referentes de reclamar soluciones rápidas a problemas estructurales de larga data.

