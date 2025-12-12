Política

La oposición estudia judicializar el reparto de lugares en la comisión de Presupuesto de Diputados

El peronismo y Unidos aseguran que LLA les quita lugares para dárselo a los socios. El oficialismo defiende el reparto señalando que hay “proporcionalidad y representatividad” y citó el armado de otras cinco comisiones

Martín Menem, presidente de Diputados
Martín Menem, presidente de Diputados (RS Fotos)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió tensionar la relación con algunos bloques y, haciendo uso de las facultades delegadas que le cedió el recinto, armó las comisiones con porcentajes de representatividad que amenazan el debate.

La presidencia convocó para que los bloques envíen hoy el listado de los diputados que participarán de las 5 comisiones que se habilitarán a partir del lunes: Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; Legislación Penal; Legislación del Trabajo y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

El pedido llegó con la cantidad de lugares con la que contará cada uno de los bloques y eso es lo que generó la primera de las disputas del nuevo Congreso. “No respetaron el D`hont y tampoco hay proporcionalidad. Ofrecen más lugares en comisiones menores con el fin de compensar lo que te sacan en las de mayor importancia para darle espacio a sus socios y aliados”, explicó un diputado que participa de las reuniones.

En el entorno de Menem se defienden señalando que buscaron “proporcionalidad y que la mayoría esté representado” y ponen como ejemplo el bloque de la izquierda, que no tiene número para tener representatividad en las comisiones, y va a tener una silla en Legislación Laboral. Este ofrecimiento fue confirmado por una alta fuente del bloque de la izquierda que además explicó que no fue un favor. “El reglamento dice que es por sector político y nosotros somos un sector político”.

Bertie Benegas Lynch, titular de
Bertie Benegas Lynch, titular de Presupuesto

Según los números que se están manejando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene 49 lugares, La Libertad Avanza, que por el sistema D`hont tendría 20, tendrá ese número o uno más. En el caso del bloque del peronismo, que le corresponderían 20 sillas, le ofrecen 18. El interbloque del PRO y la UCR se quedará con 4 lugares -lo mismo que el reparto de D`hont- y el que también pierde es el interbloque Unión que, con la misma cantidad de diputados que el PRO-UCR, va a tener 3 lugares.

“Unidos tiene uno menos porque Juan Schiaretti no juró y son 21″, explican en el oficialismo. Desde el interbloque señalan que esa ausencia es circunstancial -está saliendo de una intervención quirúrgica- y que en realidad el oficialismo le saca lugares para dárselo a los aliados. “En todas las comisiones que quieren conformar que nos tocarían 4 lugares nos ofrecen 3”, explicó un legislador de ese interbloque.

En medio de este debate, ayer hubo varias reuniones y desde el bloque que representa a varios gobernadores y del que participa la CC y Encuentro Federal surgió la posibilidad de que si el oficialismo se mantiene en esta tesitura judicializar la discusión. “Se puso sobre la mesa la opción de ir a la justicia por una cautelar para frenar este reparto que está haciendo Menem para darle lugares a Jali, a Jaldo y al PRO y la UCR”, señaló un diputado que participó del encuentro.

El problema para Unidos es doble. Por un lado, que pierden un lugar y, por el otro, en este bloque conviven 4 gobernadores por lo que si la representación la disponen por provincia hay uno que no va a tener voto en la discusión de la Comisión en la que se debatirá el Presupuesto 2026.

En el oficialismo buscan bajarle el tono.Prometen lugares en las bicamerales, más sillas en otras comisiones, pero este nuevo interbloque además aspira a comenzar su mandato pisando fuerte y busca despejar cualquier rumor de una rápida ruptura. “Son gobernadores de provincias diferentes, tienen intereses diferentes, y el oficialismo está haciendo todo lo posible para que implosione rápidamente”. Dejar afuera a uno de los gobernadores aceleraría esa situación para algunos que siguen de cerca el entramado parlamentario.

