Política

Camioneros presionará el lunes por otro aumento y la Asociación Bancaria cerró su nueva paritaria

El gremio que conduce Hugo Moyano reclama una suma fija que compense el desfase inflacionario, mientras que la organización de Sergio Palazzo firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida

Guardar
Hugo Moyano y Sergio Palazzo,
Hugo Moyano y Sergio Palazzo, en medio de negociaciones y acuerdos salariales (Foto: NA)

Un sindicato poderoso irá a la carga este lunes por un aumento salarial que compense el alza de la inflación, mientras que otra organización gremial importante ya firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida.

Por un lado, el Sindicato de Camioneros tendrá este lunes su primera audiencia con los empresarios ante la Secretaría de Trabajo para discutir el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

El reclamo, como anticipó Infobae, lo hizo mediante una nota a las cámaras empresariales en la que también exigió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado.

Hugo Moyano, titular del Sindicato
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

Según trascendió, hay predisposición de ambas partes para acordar el pago de una suma fija de 35 mil pesos y, además, la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador, para las ramas Logística y Correo Privado, pero no para Expreso y Mudanzas, donde hay resistencia de las empresas del sector.

Hay pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo salarial estaba prevista para este mes, hay muchas afectadas por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Sergio Palazzo, titular de la
Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria (Foto: Maximiliano Luna)

Por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron este viernes un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

Los bancarios recibirán otro aumento
Los bancarios recibirán otro aumento que compensa la inflación mensual (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

En el comunicado oficial, la Asociación Bancaria detalló que la actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. El alcance incluye todos los conceptos convencionales y no convencionales, abarcando adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad. De este modo, el esquema acordado se consolida como una referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.

Las partes también acordaron que para los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 se mantendrá el mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales de este año.

Además, se comprometieron a continuar la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, según lo informado por la Asociación Bancaria.

Temas Relacionados

ParitariasSindicato de CamionerosHugo MoyanoAsociación BancariaSergio PalazzoSalariosInflaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que se convirtió en el presidente de la UCR más joven de la historia

El intendente de Venado Tuerto llegó impulsado por el gobernador de Santa Fe tras una lista de dirigentes que se negaron a asumir el cargo. Representará la visión de Provincias Unidas y buscará iniciar un proceso de renovación

Quién es Leonel Chiarella, el

Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno no dispondrá partidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Lo confirmaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada. El Juzgado Federal de Campana decidió hoy que el Ejecutivo disponga de manera inmediata el presupuesto para aplicar esa normativa

Pese al fallo de la

La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente

El intendente de Venado Tuerto fue propuesto por Maximiliano Pullaro pero contó, además, con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas

La UCR eligió a Leonel

Cómo impacta en la millonaria “caja sindical” la limitación a las cuotas solidarias incluida en la reforma laboral

Si bien se eliminó del proyecto definitivo un artículo que jaqueaba esos aportes, quedaron otros que dificultan el pago de esos fondos que financian actualmente a los sindicatos

Cómo impacta en la millonaria

La oposición estudia judicializar el reparto de lugares en la comisión de Presupuesto de Diputados

El peronismo y Unidos aseguran que LLA les quita lugares para dárselo a los socios. El oficialismo defiende el reparto señalando que hay “proporcionalidad y representatividad” y citó el armado de otras cinco comisiones

La oposición estudia judicializar el
DEPORTES
Sorpresa en el tenis: Roger

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

La verdad detrás de la posible llegada de un ex futbolista de Boca Juniors al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

TELESHOW
Daniela Christiansson compartió su preocupación

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

INFOBAE AMÉRICA

Inclinada, pero aún de pie:

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario

Sale un libro póstumo de Silvia Molloy: habla de sus amigos Victoria Ocampo, Bioy Casares, Manuel Puig y otros

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital