Camioneros presionará el lunes por otro aumento y la Asociación Bancaria cerró su nueva paritaria

Hugo Moyano y Sergio Palazzo, en medio de negociaciones y acuerdos salariales (Foto: NA)

Un sindicato poderoso irá a la carga este lunes por un aumento salarial que compense el alza de la inflación, mientras que otra organización gremial importante ya firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida.

Por un lado, el Sindicato de Camioneros tendrá este lunes su primera audiencia con los empresarios ante la Secretaría de Trabajo para discutir el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

El reclamo, como anticipó Infobae, lo hizo mediante una nota a las cámaras empresariales en la que también exigió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado.

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

Según trascendió, hay predisposición de ambas partes para acordar el pago de una suma fija de 35 mil pesos y, además, la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador, para las ramas Logística y Correo Privado, pero no para Expreso y Mudanzas, donde hay resistencia de las empresas del sector.

Hay pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo salarial estaba prevista para este mes, hay muchas afectadas por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria (Foto: Maximiliano Luna)

Por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron este viernes un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

Los bancarios recibirán otro aumento que compensa la inflación mensual (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

En el comunicado oficial, la Asociación Bancaria detalló que la actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. El alcance incluye todos los conceptos convencionales y no convencionales, abarcando adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad. De este modo, el esquema acordado se consolida como una referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.

Las partes también acordaron que para los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 se mantendrá el mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales de este año.

Además, se comprometieron a continuar la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, según lo informado por la Asociación Bancaria.