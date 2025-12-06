El Gobierno se aferra al “nuevo orden” y cierra filas para negociar las reformas y el Presupuesto

El presidente Javier Milei junto a su equipo (Luis ROBAYO / AFP)

A un mes y 9 días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, los miembros del equipo que rodean a Javier Milei celebran la intervención directa del Presidente que designó a cuatro interlocutores formales para sumar apoyos legislativos y cierran filas detrás del equipo negociador para la sanción del paquete de reformas de segunda generación. “Estamos ordenadísimos, pura disciplina militar. Desde octubre en adelante parecemos soviéticos”, ironizó un importante funcionario ante Infobae que, en la previa a los comicios de medio término, no ocultaba su preocupación por la multiplicidad de voces del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la plana fija que se reúne de manera semanal en Casa Rosada celebra que el mandatario haya designado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, al frente de la conversación con los gobernadores; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la tarea de tender puentes con el Poder Legislativo. “Lo central es que nos ordenamos en las tareas y competencias de cada uno”, celebró un miembro de la mesa chica del libertario.

“Si acá hay desorden, también se desordena todo en el Congreso. Ahora todo va recto, lineal, porque aprendimos”, sintetizaron a este medio por los pasillos de Balcarce 50, y agregaron: “El desorden nos llevó a una situación de un año parlamentario complejo, lo que dio lugar a la incertidumbre”.

La incomodidad interna llegó a oídos del mandatario de boca de los propios y con el resultado electoral puesto, el libertario tomó nota e instrumentó: corrió funcionarios, ascendió a otros y conformó una mesa para acotar los debates.

Martín Menem, reelecto presidente de la Cámara de Diputados (Maximiliano Luna)

En la previa al inicio de sesiones extraordinarias previsto para el miércoles 10 de diciembre, los emisarios de la administración libertaria trabajan en la sumatoria de voluntades para mejorar la magra performance legislativa que dejó este 2025. Con el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación como objetivo, con particular importancia en la laboral, los 9 ministros y las dos secretarias con rango ministerial trabajan bajo la premisa de “ordenarse y ordenarse”, o por lo menos de eso se jactan.

“La sociedad nos dio en octubre un plus para que hagamos cosas. Si respondemos con nuevo desorden seríamos unos estúpidos”, sentenció un referente del ecosistema violeta comprometido con cumplir con las metas pensadas para el segundo tramo del gobierno rumbo al desafío por la reelección de 2027. El ejemplo que dan en las filas libertarias es el de la Ley Bases sancionada el 27 de junio de 2024: “Hubo diálogo y salió. Hay que repetir las fórmulas que funcionan”.

La necesidad de anotarse triunfos en materia legislativa es tal que Martín Menem y Patricia Bullrich concentran su atención en tender puentes, desde hace semanas, con los bloques aliados, lo que funciona en paralelo a la ronda de reuniones con gobernadores que protagoniza el tándem Adorni - Santilli. Incluso, la exministra de Seguridad retomó el diálogo frustrado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que rompiera relaciones con el mandatario. “Hasta Villarruel está ordenada”, destacó un tercero al tanto de las conversaciones.

Victoria Villarruel (AFP)

A la espera de la oficialización de la prórroga en el recinto, que continuará durante el verano, el Poder Ejecutivo se prepara para impulsar -a través de sus representantes- la pelea por la composición de las comisiones. El desembarco de Bullrich, de las referentes con mayor cintura política del espacio, en el Senado no es casual. Tampoco la elección de su figura para postularla como presidenta de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores con la única misión de dar tratamiento a Reforma Laboral.

Es amparados en la receta de “nuevo orden” y unidad que los miembros del Gabinete cierran filas y pelean -al menos por ahora- para cumplir con los deseos del jefe de Estado. Los representantes designados tienen un espacio de síntesis colectiva que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que cuenta además con la participación del asesor presidencial, Santiago Caputo, en una suerte de cierre temporal de la grieta. “La multiplicidad de interlocución desordena. Ahora, desde hace un mes, si hay un cruce, se avisa”, confesó ante este medio una fuente legislativa.

Con la necesidad de cerrar el año con algunas victorias, en las filas libertarias acusan tener garantías suficientes para la sanción del Presupuesto 2026, pero admiten que necesitan intensificar esfuerzos para aprobar la “modernización” laboral, las modificaciones tributarias y los cambios que diseñan para el Código Penal. Por eso, insisten en mantener la estructura diseñada. Como dicta el tradicional juego infantil Antón Pirulero: “Cada cual atiende su juego”.