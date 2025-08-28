Política

Guillermo Francos: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”

El jefe de Gabinete reconoció que el desplazado jefe de la Agencia de Discapacidad era un visitante frecuente de la Quinta de Olivos. Explicó por qué lo echaron y respaldó a “Lule” Menem: “Es una persona irreprochable”

Guardar

El jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró este jueves que el presidente Javier Milei “no debió haber confiado” en Diego Spagnuolo, desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios en el que denuncia el pago de coimas. Además, reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos y respaldó a “Lule” Menem, uno de los involucrados en la causa.

Consultado durante una entrevista con Radio Mitre si pondría “las manos en el fuego por Lule Menem”, Francos respondió: “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

Sobre el Presidente, resaltó que es una “persona absolutamente honesta y transparente” y agregó: “No es de los que se abrazan a la caja fuerte”. Sin embargo, al ser consultado por su entorno consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”. “No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, dijo.

“Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques.” Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree", aclaró al apuntar contra el kirchnerismo.

Guillermo Francos expuso ante la
Guillermo Francos expuso ante la Cámara de Diputados durante más de seis horas (Foto: Jaime Olivos9

En ese sentido recordó: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Francos habló sobre el ataque con piedras que sufrió la caravana de Milei en Lomas de Zamora. Según su mirada, se trató de “un hecho grave”. “La Justicia tendrá que analizar y sancionar a los responsables. Es grave el grado de violencia que existe”, resaltó.

El momento del ataque a la comitiva presidencial - Javier Milei - Lomas de Zamora

“Hemos llegado a un nivel de confrontación que debería llevar a una reflexión a los actores. El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, endeudada, con el aparato productivo destruido, hay que hacerse cargo de lo que hicieron y bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno. Cuando asumieron el poder, la deuda del estado era de 144 mil millones de dólares, cuando lo dejaron era de 519 millones de dólares”, expresó.

De todos modos, descartó que el hecho haya sido un intento de magnicidio: “No diría que la intención fue asesinar al Presidente porque sería más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que podría haber terminado en un hecho como eso porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera”.

“No quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al Presidente más bien fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esa es la forma de cuestionar del gobierno”, concluyó.

El hecho ocurrió este miércoles cuando encabezaba una caravana en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad.

Temas Relacionados

Guillermo FrancosANDISCoimasUltimas noticiasDiego SpagnuoloMartina MenemLule Menem

Últimas Noticias

Comenzó oficialmente el operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera de Salta tras el despliegue de los militares

Luego de que enviarán una dotación de militares hacia el norte, el operativo podrá ser puesto en marcha en su totalidad

Comenzó oficialmente el operativo “Julio

Fuerza Patria evita los grandes actos para los últimos días de la campaña en PBA y Kicillof apuesta al formato territorial

En la cuenta regresiva hacia las legislativas, Fuerza Patria abandona los encuentros multitudinarios y despliega a Axel Kicillof y a la estructura peronista en recorridas locales y encuentros sectoriales

Fuerza Patria evita los grandes

Cómo trabaja el Comité “Cristina Libre”: la estrategia internacional por la condena y el plan para 2027

Lo integran dirigentes muy cercanos a la ex presidenta. Buscan apoyo en el exterior para hacer crecer el reclamo de libertad. Insisten con el intento de proscripción y persecución

Cómo trabaja el Comité “Cristina

El gobernador de Georgia llegó a la Argentina y podría reunirse con Milei: la intensa agenda que tendrá

Brian Kemp visita Buenos Aires en el marco de una gira por Latinoamérica para fomentar las relaciones bilaterales en materia económica. El ejercicio militar que se realizará en Atucha como parte de los preparativos para la semifinal del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos

El gobernador de Georgia llegó

Cautela en el PRO por el impacto de las presuntas coimas en la elección y advierten por las internas en LLA

“Si vos te peleas con todo el mundo, algún vuelto te llega”, advirtió un importante dirigente macrista. En el partido amarillo, además, ven la mano del kirchnerismo: “Buscan bajar la participación y que sólo vaya a votar el aparato”

Cautela en el PRO por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo son las plantas suculentas

Cómo son las plantas suculentas luminosas que brillan en la oscuridad

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Israel y Palestina: cómo empezó todo y dónde estamos hoy

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Una segunda mujer acusó a

Una segunda mujer acusó a Karim Khan de conducta sexual inapropiada

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

El juicio a Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia y reabre el debate sobre libertad de prensa en Hong Kong

TELESHOW
Tras su separación de Peluca

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sorprendió al contar cómo sueña su boda

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes de la muerte de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”