Diputados: reprogramaron las interpelaciones a Francos y Cúneo Libarona tras la muerte del Papa Francisco

El Papa Francisco murió este lunes

El fallecimiento del Papa Francisco en la madrugada del lunes ha generado un cambio significativo en la agenda del Congreso de la Nación, que tenía programada para este martes una sesión de interpelación a Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona.

La noticia del deceso del líder de la Iglesia católica llevó a los legisladores a replantear la dinámica de las actividades parlamentarias, priorizando un homenaje al Santo Padre por encima de los debates políticos previstos.

Los diputados de la oposición fueron quienes impulsaron que la sesión de interpelación, que estaba programada para las 14 del martes, sea reprogramada para la próxima semana. Y que la sesión prevista para mañana se convierta en una en donde se realice un minuto de silencio para presentar sus respetos. Esta decisión busca evitar que los homenajes se vean politizados en medio de un debate parlamentario que podría evidenciar las divisiones existentes entre los bloques.

En la previa a que se tomara la decisión, el diputado de UP Eduardo Valdés presentó un pedido de sesión especial para mañana a las 13 horas con el objeto de rendir homenaje al Papa Francisco con motivo de su fallecimiento ocurrido el lunes 21 de abril de 2025.

El proyecto está acompañado por las firmas de Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillar, Pablo Todero, Roxana Monzón, Santiago Cafiero, Maria Eugenia Alianello, Sabrina Selva, Mónica Litza, Ricardo Herrera, Eduardo Toniolli, Nancy Sand, Jorge Romero, Lorena Pokoik, Daniel Gollán, María Graciela Parola, Martin Aveiro, Carolina Yutrovic y Ernesto Ali.

Finalmente se definió “adherir al duelo nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, con motivo del fallecimiento de su Santidad, el Papa Francisco”. En ese sentido, los diputados resolvieron “suspender y posponer por una semana la Sesión del art. 71 CN a llevarse a cabo en el día de mañana, al igual que las reuniones de las comisiones que fueron resueltas por emplazamiento del Cuerpo. Posponer por una semana el resto de las reuniones de comisiones programadas”.

Por último, los legisladores decidieron tomar el pedido de sesión del diputado Valdés pero a otro horario y se citó a sesión especial en Homenaje al fallecimiento de su Santidad el Papa Francisco para el día Martes 22 de abril a las 15 hs. Y se dispuso realizar una ceremonia interreligiosa en honor a su Santidad, en día y horario a convenir.

El diputado Eduardo Valdes con el Papa Francisco

Un consenso parlamentario para honrar al Papa

La propuesta de posponer la sesión de interpelación surgió inicialmente de los bloques de Encuentro Federal y Unión por la Patria, que son los que impulsan junto a Democracia y la CC la interpelación, quienes consideraron que el fallecimiento del Papa era una oportunidad para mostrar unidad en el Congreso. La intención era evitar que las diferencias políticas opacaran los homenajes al Santo Padre, cuya figura trasciende las divisiones partidarias.

Sin embargo, algunos sectores de la oposición plantearon objeciones al uso del término “suspensión” para describir el cambio de fecha, insistiendo en que debía hablarse de una “reprogramación”. Según consignó la fuente, la decisión final fue adoptada en reuniones entre los jefes de los bloques parlamentarios, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La sesión especial de homenaje se realizará este martes, mientras que la interpelación será reprogramada para la próxima semana.

El caso $Libra

La sesión de interpelación tenía como objetivo abordar el controvertido caso $Libra, y estaban citados los ministros Francos, Cuneo Libarona, el ministro de Economía Luis Toto Caputo y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. Según informó el medio, Silva ya había adelantado que no asistiría, argumentando que no está obligado a hacerlo por no ser ministro. Por su parte, Caputo también había comunicado su ausencia, justificándola con un viaje programado a la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzará este jueves.

Guillermo Francos en la Cámara de Diputados

El aplazamiento de la sesión podría complicar la situación de Caputo, ya que su excusa de viaje al FMI perderá validez la próxima semana, cuando el evento haya concluido. Si el ministro no se presenta a la interpelación sin una justificación adecuada, podría enfrentarse a una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que abriría la puerta a una posible investigación y juicio político.

Los diputados también definieron que la conformación de la comisión investigadora por $Libra que estaba programada para el miércoles se posponga una semana.

Un hecho poco común

La interpelación a ministros es un procedimiento inusual en la historia reciente del Congreso argentino. Desde el retorno de la democracia en 1983, solo se han registrado tres casos de este tipo. La primera interpelación ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando los ministros Antonio Tróccoli y Germán López fueron llamados al recinto. La segunda tuvo lugar en la presidencia de Carlos Menem, con el entonces “superministro” de Economía, Domingo Cavallo, como protagonista.

Legisladores viajarán a Roma para el funeral del Papa

Otro factor que influyó en la decisión de reprogramar la sesión de interpelación fue la intención de varios legisladores de viajar a Roma para asistir a los actos fúnebres del Papa Francisco, que comenzarán este jueves. Este grupo de diputados consideró que la reprogramación permitiría a los parlamentarios participar en los homenajes al Santo Padre tanto en el Congreso como en el Vaticano.

La muerte del Papa Francisco ha generado un impacto profundo en la política argentina, no solo por su relevancia como líder espiritual, sino también por su influencia en la dinámica parlamentaria. La decisión de priorizar los homenajes al Pontífice refleja el peso simbólico de su figura y la necesidad de unidad en un momento de duelo nacional.