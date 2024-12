Oscar Parrilli apuntó al Gobierno por el senador preso en Paraguay: “Si dicen que no es de ellos, entonces que lo remuevan”

Oscar Parrilli dijo que Kueider se adhirió con "bombos y platillos" al gobierno de Milei

El senador kirchnerista Oscar Parrilli acusó al gobierno de proteger a su colega en la Cámara Alta Edgardo Kueider, detenido desde el miércoles en Paraguay por intentar contrabandear a ese país más de 200 mil dólares, y pidió que el oficialismo apoye la moción del bloque de Unión por la Patria para destituirlo de su banca.

“Ellos dicen no es nuestro y si no es de ellos, que lo remuevan”, argumentó Parrilli durante una entrevista con Radio Splendid. El legislador neuquino aseguró que si bien Kueider fue en una boleta peronista desde hace un año pertenece a las filas oficialistas de La Libertad Avanza.

“No solamente le apoyó la Ley Bases y le apoyó todos los pedidos que hizo, sino que además fue funcional a evitar que se deroguen decretos como el que le permite renegociar la deuda al Gobierno. Se sacó fotos con Milei y claramente es un senador de ellos”, indicó.

Parrilli reconoció que el senador detenido en Paraguay perteneció al espacio que conduce Cristina Kirchner, pero que en diciembre del año pasado “se adhirió con bombos y platillos a la política de Milei traicionando el voto popular”.

El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia durante el segundo gobierno de CFK opinó además sobre la idea que manejarían en el gobierno de echar del Congreso a todos los legisladores que estén procesados penalmente.

“Esta otra movida es como querer tapar el sol con las manos, es una medida torpe, burda, que demuestra claramente la irracionalidad, que en el Gobierno están nerviosos y no saben cómo explicarlo. Vinieron con un discurso de terminar la casta y cuando aparece un senador que trabaja con ellos, que ellos mismos nombraron en una comisión, tratan de desligarse y poner esta excusa”, comentó.

Edgardo Kueider está privado de su libertad en Paraguay

Parrilli remarcó que Kueider es “el primer senador argentino preso en otro país en la historia” y recordó que está detenido “por haber intentado ingresar USD 200 mil de una manera subrepticia, escondida, haciendo gala de su este cargo de senador oficialista”.

En ese sentido, explicó que desde el bloque kirchnerista en el Senado consideran que no cumple con lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional, “que habla de los casos de inmoralidad manifiesta, que un senador o un diputado pueden ser removidos de su seno”.

El senador peronista de UxP comparó el episodio de Kueider con el célebre caso de la “Banelco”, un escándalo de coimas en el Senado durante el debate por la reforma laboral en el gobierno de Fernando De la Rúa y que derivó en la renuncia de su vice, “Chacho Álvarez”.

“El caso de Kuider hace dudar mucho si no estamos de vuelta frente a un hecho como fue el de la Banelco, con una democracia tarifada”, evocó, y agregó: “Estos dirigentes cambian de postura de un día para el otro y se van de un lugar a otro a cambio de promesas, de cargos en las provincias, y ahora parece que es también a cambio de plata”.

“Entonces está claramente a uno le aparece la duda y además, cuando nos enteramos que no era el único viaje, que hay cinco viajes anteriores, y que los viajes tienen que ver precisamente con días posteriores a los que se trató la Ley Bases. Claramente nos hace sospechar eso”.

La foto de unidad entre CFK y Kicillof: “Ojalá se dé”

“Ojalá se dé ese encuentro”, opinó Parrilli cuando en la radio Futurock le preguntaron sobre la posibilidad de que se encuentren públicamente CFK, Axel Kicillof y Sergio Massa durante un acto que se llevará a cabo este lunes en la ciudad bonaerense de Moreno.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof estuvieron juntos públicamente por última vez en el cumpleaños de Estela de Carlotto en el Teatro Argentino de La Plata

“Me parece que Máximo ha tenido un gesto importante de convocar esta reunión para que conversar, charlar y definir la estrategia del conjunto de nuestra fuerza política con miras adelante. Yo creo que básicamente Cristina ha planteado debemos dejar de ser oposición para comenzar a a construir una alternativa. ¿Y me parece que de eso se trata, no?”, detalló el senador neuquino.

“Sé que Máximo Kirchner se comunicó con Axel Kicillof antes de lanzar la convocatoria pública. Es decir, lo llamó por teléfono. Hablaron y Máximo no es que lo convocó por redes, sino que le dijo ‘mirá, tengo esta intención de convocar el lunes para Moreno’. Es decir, el gobernador estaba enterado antes de que hiciera Máximo Kirchner la convocatoria por redes”, contó y diferenció este evento del que La Cámpora organizó en septiembre en el club Atenas de La Plata: “No fue como aquel operativo clamor para Cristina, presidenta del PJ, sino que en este caso se lo puso este al conocimiento a Kicillof antes de hacer la convocatoria pública vía redes. Lo cierto es que todavía al día de hoy no he logrado yo que desde el entorno de Kicillof me digan si va a ir o no mañana a esta convocatoria de Máximo en Moreno”.