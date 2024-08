Entre la gestión, el 2025 y el rol de Cristina Kirchner, el peronismo bonaerense vuelve exponer su interna

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y dirigentes peronistas en el Instituto Patria

Distintos dirigentes del peronismo bonaerense volvieron a poner sobre la luz las diferencias que rodean al espacio desde antes de la derrota electoral a nivel nacional, pero que con Milei en la presidencia y Axel Kicillof en la gobernación se potenciaron. Distintos episodios de las últimas horas dieron cuenta de que la tensión entre La Cámpora y un sector de intendentes y dirigentes que orbitan cerca de Axel Kicillof está latente por distintos espacios.

Uno de ellos es la Legislatura bonaerense donde La Cámpora impulsa el proyecto de actualización de indemnizaciones por despidos. La autora de la iniciativa es la diputada provincial Maite Alvado, ya consiguió la aprobación en la Cámara baja y ahora se discute en el Senado provincial. El proyecto agrega una tasa anual del 6% a las liquidaciones en las sentencias judiciales desde el momento de la resolución y hasta que se efectúa el pago de la indemnización, pasando así de una tasa pasiva a una tasa activa; tal como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta buscará convertirlo en ley en el mediano plazo; pero es probable que si eso sucede la iniciativa entre en una nebulosa. El proyecto cuenta con el rechazo de distintos sectores de Pymes, industriales, la mesa de enlace bonaerense y la oposición a Kicillof.

Ante la consulta de Infobae, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, optó por no emitir opinión sobre la iniciativa y se limitó a decir que “no es un proyecto del Poder Ejecutivo”, agregando que “sabemos que se está discutiendo en la Legislatura, de qué se trata pero no es un proyecto del Ejecutivo”. Los planes del Ejecutivo con este tema difieren a los que propone La Cámpora, que sigue con atención el devenir del proyecto que hoy se encuentra en la comisión de Legislación General.En las últimas horas, fue la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, quien salió a respaldar el proyecto. En caso de convertirse en ley, será Kicillof quien debe reglamentarla y promulgarla para darle vigencia plena.

Otro asunto que también puso a La Cámpora en alerta tiene que ver con los movimientos políticos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Decidido a recorrer diferentes distritos de la provincia y sumar el respaldo de sectores peronistas no camporistas, el jefe comunal de la Tercera sección electoral estuvo el fin de semana pasado en los municipios de Necochea y Villa Gesell, en la Quinta sección electoral. En sus discursos en los plenarios que realizó no se guardó nada y planteó que el peronismo debe ir a una interna para elegir candidatos en las elecciones legislativas del año que viene, para que “los candidatos sean los que ganen elecciones”.

“Tenemos que garantizar la participación en todos los distritos. Si no lo podemos hacer desde nuestro Partido, utilizaremos otro mecanismo que nos permita construir una alternativa, como lo hizo Cafiero con la presentación del Frente Renovador Justicialista”, dijo Ferraresi en Villa Gesell junto al intendente anfitrión, Gustavo Barrera.

Barrera es otro de los jefes comunales que empieza a moverse con frecuencia -en la Quinta sección electoral- bajo la premisa de que Kicillof es el conductor político del espacio y debería ser el candidato en 2027. “El único escollo del Gobierno Nacional es la Provincia, es Axel. Somos la resistencia. No hay tiempo que perder”, planteó en ese plenario compartido con Ferraresi el sábado último.

Al conocerse el contenido del discurso de Ferraresi, la respuesta no tardó en llegar. El vocero elegido fue el senador provincial y uno de los referentes políticos de La Cámpora en la Tercera sección electoral, Emmanuel González Santalla. Con la estructura que tiene la organización que comanda Máximo Kirchner, el legislador también se mueve en una construcción distrital para intentar contrarrestar a la figura de Ferraresi. En las últimas horas, González Santalla, planteó que “la última elección legislativa del año 2021 la fórmula que encabezó la boleta fue decidida por el ex Presidente Alberto Fernández y el actual Gobernador Axel Kicillof, algo que parece no recordar Ferraresi en su alocución en la cual responsabiliza a Cristina de todos los males”. Hacía referencia a la diputada Victoria Tolosa Paz y el entonces ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan que fue el uno-dos de aquella boleta del Frente de Todos, que perdió contra Juntos que llevó a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional.

Santalla también confrontó contra la postura de Ferraresi de cuestionar lo que fue la candidatura de Sergio Massa en las últimas elecciones y a la pasada elevó un mensaje por elevación al propio Kicillof. “Bien haría el gobernador Kicillof en contarle a uno de sus voceros -Ferraresi- cómo se produjo la llegada de Massa al Ministerio de Economía, ya que el gobernador se vio altamente beneficiado por su gestión aunque hoy la memoria flaqueé”, planteó el senador camporista.

Sin embargo, poco parece esmerilar la estrategia de Ferraresi y otros intendentes que apuestan por Kicillof estos cruces desde el kirchnerismo duro. En La Plata repiten que las recorridas del intendente de Avellaneda y los movimientos o respaldos que hacen otros intendentes no son ordenados desde la Gobernación. “No le vamos a andar diciendo a Ferraresi qué hacer”, repiten. Pese a ello, el axelismo en construcción prepara un acto para el gobernador para el próximo sábado 14 de septiembre en el municipio de Mar Chiquita. El objetivo es fortalecer a Kicillof como opositor directo de Milei. Nadie descarta que no se vaya a cantar por la candidatura presidencial del mandatario bonaerense.

Pero La Cámpora aguarda indicaciones y busca exponer las diferencias dentro del mundo peronista. En las últimas horas, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, siguió agitando el avispero que movió la ex presidenta cuando pidió “pericia psiquiátrica a los que dicen que (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel es peronista”. Es que a ese posteo, fue el senador nacional José Mayans quién replicó: “¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto (Fernández) como presidente del partido (justicialista)? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”. La intendenta de Quilmes salió a compartir distintas publicaciones con declaraciones de distintos dirigentes que no son de La Cámpora y se manifestaban a favor de que Alberto Fernández presida el PJ bonaerense. Una de las declaraciones que expuso la quilmeña fue la de Cristina Álvarez Rodríguez; hoy Jefa de Asesores de ministros del Gobierno bonaerense que sostenía que “sería un orgullo para el PJ que Alberto sea el presidente del partido”.

Actualmente, Álvarez Rodríguez, forma parte de la mesa política de Kicillof que cuenta para sí con la estructura de la organización La Patria es el Otro; un conglomerado de organizaciones kirchneristas no Cámpora que fue aglutinando el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque; otro de los dirigentes que trabajan en el plenario que se realizará en pos de la figura de Kicillof y que tiene conocidas diferencias con la conducción de La Cámpora.