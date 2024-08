Las PyMEs apuestan a que Kicillof frene el proyecto que actualiza las indemnizaciones por despidos

Axel Kicillof

El proyecto que actualiza indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires se encuentra en discusión en el Senado bonaerense y se encamina en el mediano plazo a tener el visto bueno de tres comisiones para ser discutido en el recinto. La iniciativa, cuya autora es la diputada de Unión por la Patria, Maite Alvado, propone establecer una recomposición de las sentencias de los juicios laborales frente a la inflación y aplica una fórmula similar a la que se da en la Ciudad.

Puntualmente lo que plantea es una modificación al artículo 48 de la Ley 11.653, que tiene que ver con las liquidaciones. En ese marco agrega que “el monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”. Esa tasa anual del 6% fue lo que puso en pie de guerra a las entidades empresariales; sobre todo a las pequeñas. Durante el debate en Diputados, la diputada Alvado planteó que “las PyMEs no quiebran por las indemnizaciones, quiebran por las políticas económicas, financieras y tarifarias de un gobierno”.

Tras ser aprobada en Diputados, la iniciativa recayó en el Senado. En la Cámara alta bonaerense los números son ajustados. El peronismo necesita de tres aliados para votar afirmativamente el texto. A sabiendas de esto, distintas entidades consiguieron el respaldo de todo el arco opositor del Senado. En un cuadro hipotético, con todos los legisladores presentes, la cuenta daría 21 votos para Unión por la Patria y 25 para el resto de los bloques que -a priori- rechazan la iniciativa. Sin embargo, distintas fuentes legislativas, admiten que al tener mayoría en las comisiones por donde debe pasar el proyecto el oficialismo podría llevar el proyecto al recinto. Sumado, también, que el día de la sesión pueden haber ausencias o abstenciones que modifiquen la ecuación en favor de la intención de UP.

El senado bonaerense debate el proyecto que ya fue aprobado en Diputados

En ese esquema, también hay una decisión política del bloque de UP de tratar el texto fundamentando que el proyecto es una reparación hacia los trabajadores. Diametralmente opuesta es la posición de los bloques de la UCR, el PRO y los libertarios. Plantean que la iniciativa es “el certificado de defunción de las Pymes”. El titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich había planteado a Infobae que “desde que Milei es presidente, la agenda de Kicillof en la Legislatura es para hablarle al peronismo y para quedarse con la candidatura en 2027″, incluyendo allí la ley que actualiza las indemnizaciones por despidos y adjudicando responsabilidad sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Como dio cuenta este medio, el proyecto ya tuvo el dictamen de la comisión de Trabajo y Legislación Social que preside la senadora de UP, María Rosa Martínez. Ahora seguirá su curso en la comisión de Legislación General. El presidente allí es el senador peronista Gustavo Soos, que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. UP también tiene mayoría en ese ámbito que además de lo integran -por el oficialismo- Sofía Vanelli, Gabriela Demaría, Federico Faggioli, Amira Curi y Pablo Obeid. Mientras que la oposición está representada por Daniela Reich (PRO Libertad), Carlos Kikuuchi (La Libertad Avanza), Flavia Delmonte (UCR+Cambio Federal), Cristian Gribaudo (PRO) y Florencia Arietto (La Libertad Avanza I). Según pudo saber Infobae, aún no hay fecha estimada para que se reúna la comisión ni que se vaya a tratar el proyecto.

Por su parte, ante la consulta de este medio en el Ejecutivo toman cierta distancia de la iniciativa alegando que se trata de un proyecto presentado por el Poder Legislativo y que son los diputados y senadores quiénes deben actuar al respecto de una u otra forma.

La relación entre las cámaras y distintas federaciones empresariales y el Ejecutivo bonaerense ha transitado en estos cuatros años una senda armoniosa. La irrupción del proyecto que hoy se trata en la Legislatura puso a la distintas entidades con la guardia alta.

En la última reunión del Directorio de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), estuvieron presentes los senadores Flavia Delmonte (UCR-Cambio Federal) y Sergio Vargas (La Libertad Avanza) y volvieron a ratificar su rechazo a la iniciativa. Luego, el bloque libertario sacó un comunicado planteando la posición “de no acompañar el proyecto, y que más allá de adolecer de deficiencias de técnica legislativa, debe analizarse con profundidad una propuesta para adoptar una fórmula de actualización equitativa para todas las partes”.

Este lunes, distintas entidades participaron de la segunda etapa de la línea Impulso al Comercio Bonaerense, del Banco Provincia que ofrece créditos para comercios a una tasa del 18,5% público en general y 16.65% proyectos liderados por mujeres, en un plazo de 12 meses con tres de gracia para el pago de capital.

Juan Cuattromo y Augusto Costa

La medida es impulsada por el Banco Provincia junto con el ministerio de Producción bonaerense que conduce Augusto Costa. El lanzamiento, en un contexto político y económico complejo, sugiere un gesto hacia el sector que, ante una ronda de consultas, coindice en apostar a que si la ley de indemnizaciones se aprueba, sea el gobernador el que termine no reglamentando la iniciativa.

“Se trata de la nueva edición de una política pública provincial que en su primera etapa tuvo resultados concretos, ya que alcanzó a más de 1000 comercios de 125 municipios bonaerenses. La Provincia sí defiende la producción, el comercio y el trabajo”, planteó el ministro Costa al respecto del lanzamiento de la línea Impulso al Comercio Bonaerense.

Por su parte, la FEBA envió una carta a Kicillof y al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Allí explicitan sus argumentos para oponerse al proyecto de ley que actualiza indemnizaciones por despido en el territorio bonaerense. “La Federación siempre está en movimiento pero hoy está en guerra, no podemos dejar de luchar ni un minuto por la modificación de este artículo. Si este cambio se aprueba un comerciante o un industrial va a tener que entregar las llaves de su Pyme para pagar un juicio laboral”, sostuvo el presidente de la FEBA, Camilo Kahale, en la última reunión de directorio. La fórmula que se propone aplicar al pago de indemnizaciones es similar a la que rige en la Ciudad.