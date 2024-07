Junto a Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, Javier Milei le rindió homenaje a policías caídos en cumplimiento de su deber

Javier Milei junto a su hermana Karina y Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, rindieron homenaje esta tarde a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber en un acto que se realizó en el barrio de Belgrano, donde está emplazado el monumento que los recuerda, en la esquina de las Avenidas Figueroa Alcorta y Monroe.

El Presidente estuvo acompañado en el palco principal por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la vicepresidente Victoria Villarruel, autoridades de la fuerza como el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle y el subjefe Mariano Giuffra. Sorpresivamente también estaba junto a ellos el ex vicepresidente de la nación y ex gobernador bonaerense, Carlos Federico Ruckauf, quien también fuera ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1993 y 1995.

En este tipo de actos, de acuerdo a la tradición, el Presidente no pronuncia un discurso. Todos los 2 de julio se efectúa este homenaje que contó entre los asistentes a muchos familiares, agregados policiales y efectivos retirados.

El acto fue en Belgrano

Quien se encargó de recordar el origen del homenaje fue precisamente Rolle. “Como cada 2 de julio nos reunimos aquí para recordar a aquellos valientes hombres y mujeres que perdieron su vida por proteger y servir a nuestra sociedad. Esta fecha fue instaurada mediante la orden interna del dia número 132 del año 1979 en conmemoración a uno de los hechos más trágicos de la historia de la Policía Federal Argentina. El grave suceso ocurrido en el comedor de la actual Superintendencia de Agencias Federales que en el año 1976 dejó 23 muertos y 116 heridos”.

Hizo mención al atentado que un integrante de la agrupación guerrillera Montoneros concretó ese viernes 2 de julio de 1976 en el comedor de la entonces Coordinación Federal de la Policía, en la calle Moreno 1417, mientras un centenar de oficiales almorzaban allí. Nadie advirtió que José María “Pepe” Salgado, un joven de 22 años que prestaba servicio en la policía, iba a dejar un maletín sobre una silla luego de haber comido que contenía una bomba con 9 kilos de trotyl.

El Presidente homenajeó a policías caídos en cumplimiento del deber

“Este monumento es símbolo de su sacrificio y testimonio de nuestro compromiso con la memoria de aquellos mártires. El dolor y el sufrimiento que causaron sus muertes nunca se borrarán de nuestro corazón. Los policías caídos en cumplimiento del deber representa mucho más que cifras o estadísticas. Son historias de coraje y templanza devenidos en ausencia”, sostuvo luego Rolle.

“Desde los primeros días de nuestra institución hasta los tiempos modernos cada uno se convirtió en ejemplo de valor y lealtad con el uniforme. No solo recordamos sus actos heroicos sino lo que dejaron, un gran legado de compromiso con la justicia y la seguridad pública. Es nuestra responsabilidad como guardianes del orden continuar su noble misión, con el mismo fervor y determinación”, continuó.

“Sabemos que el camino no es fácil ni exento de peligros. El Policía Federal tiene una vida abnegada y llena de retos, señor Presidente. Nos enfrentamos con entereza con situaciones que ponen a prueba la capacidad, el profesionalismo y la integridad. Pero tenga la certeza que ello no nos intimida. Los policías que hoy evocamos entienden mejor que nadie estas exigencias y las asumieron con un sentido de ver extraordinario. A la familia de nuestros héroes les extiendo mi pesar y mi más sentido respeto. Sé que ninguna palabra puede aliviar el desconsuelo y el dolor de su irreparable pérdida, pero quiero que sepan que sus padecimientos no serán olvidados”, amplió el jefe de la Federal.

Milei no pronunció un discurso

“Por eso digo honremos a los policías que cayeron en cumplimiento del deber, defendiendo los ideales de una sociedad segura, donde cada individuo puede ejercer su derecho a la vida, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad. Este 2 de julio pido renovamos el compromiso con los valores que enaltecen a la Policía Federal Argentina. Que la memoria de los héroes que hoy homenajeamos nos impulse a seguir trabajando por una Argentina más segura”, concluyó.

Luego, el capellán de la Policía Federal, Diego de Campos, bendijo la condecoración que se les entregó a los familiares del bombero retirado de la fuerza, el suboficial Félix Manuel Costa, quien fuera asesinado en la puerta de su domicilio en la localidad de González Catán en enero de 2022.

Fue Milei quien saludó a la viuda de Costa y luego le entregó la plaqueta a la hija del ex bombero retirado, quien estaba visiblemente conmovida y en tono muy bajo le pidió al jefe de Estado que “baje la edad de imputabilidad, por favor”. Por el crimen de su padre, fueron detenidos dos mayores, de 19 y 22 años y un menor de 17. La joven le hizo el mismo pedido a Villarroel y a Karina Milei cuando las saludó. Esta semana el Gobierno nacional justamente anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que la edad de imputabilidad se baje de 16 a 13 años.

Para el final, el Presidente depositó ofrendas florales al pie del monumento.