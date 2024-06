Martín Lousteau votará en contra de la Ley Bases impulsada por el Gobierno

Martín Lousteau Anticipó Que Votará En Contra De La Ley Bases

El senador Martín Lousteau se transformó en uno de los protagonistas del debate de la Ley Bases en el Congreso. En primer lugar, fue uno de los responsables de garantizarle el quórum al oficialismo para abrir la discusión en la Cámara Alta. Sin embargo, el presidente de la Unión Cívica Radical anticipó que votará en contra de las reformas que impulsa la Casa Rosada. “Este proyecto tiene muchos más vicios que virtudes”, consideró durante su presentación.

Su posición era una de las incógnitas en la previa de la sesión. Lousteau llegó al recinto con un dictamen propio de 100 páginas que promueve algunas reformas sobre el texto original.

“Yo voy a votar en contra de la ley Bases como está. Creo que hay muchas cosas por corregir y modificar de esta ley. Por eso presentamos un dictamen alternativo, a pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para no poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas”, manifestó Lousteau poco antes de finalizar su monólogo de más de 35 minutos.

Y en esa línea, agregó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado, la Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”.

El discurso de Martín Lousteau En El Debate De La Ley Bases

Uno de los reclamos con los que Lousteau insistió durante su presentación es que el proyecto del oficialismo no cuenta con una fórmula para actualizar los haberes de los jubilados. “En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora, y para siempre. A los jubilados se les dice que tienen que esperar. Para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años; en el paquete fiscal para los más millonarios de la Argentina hay menos impuestos y estabilidad por 15 años. Pero los jubilados que aportaron 30 años, no saben ni siquiera cuánto van a cobrar el mes que viene”, subrayó.

En otro orden, el senador radical también se refirió a la problemática del financiamiento de las universidades, un tema que desde el Gobierno comunicaron semanas atrás que ya fue solicionado. Sin embargo, Lousteau no concuerda con esa posición. “El Gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento de las universidades, pero lo unico que hizo fue actualizar una parte muy pequeña, que son los gastos de mantenimiento”, justificó.

Además, Lousteau habló de las obras públicas paralizadas a lo largo y ancho del país, luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera frenarlas por completo. “Otra ausencia significativa en la iniciativa del Ejecutivo es la falta de preocupacion por la infraestructura de este pais. Ahora nos acabamos de enterar que van a incluir, pero con otra redacción y menor amplitud, un artículo que identifique cuáles son las obras públicas que están cerca de terminarse. Porque es más caro dejarlas caer que terminarlas. No lo habían aceptado, por suerte ahora sí”, señaló.

“Si no pueden considerar a los jubilados, a la educación, a las pymes locales en las grandes inversiones e incluirlas como corresponde, si no pueden terminar las obras públicas pendientes, por lo menos tengan la decencia de no darles plata a los que más tienen. Casi todo lo que hay en la Ley Bases destila una construcción de privilegios para unos pocos. La concepcion del Estado tiene que estar para defender a los más grandes, pero ausentarse de cuidar a los más debiles”, concluyó en contra de la Ley Bases que impulsa el Gobierno.

Otro radical que jugó hasta último momento al misterio fue Maximiliano Abad, quien confirmó este mediodía que acompañará los dictámenes de la Libertad Avanza.

Así las cosas, la votación se encuentra virtualmente empatada, con 36 legisladores a favor de las iniciativas de la Casa Rosada y 36 que se oponen. De mantenerse la paridad, la vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá que definir el resultado de la votación.

Noticia en desarrollo