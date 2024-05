Guillermo Francos y Luis Caputo toman fuerza ante una posible reorganización del Gobierno y la creación del Consejo de Mayo

Luis Caputo viajará con Javier Milei a Estados Unidos y se reunirá con inversores

A casi seis meses de haber asumido, el Gobierno se prepara para su primera gran reorganización y redefinición de metas, que incluirá un análisis de lo hecho hasta el momento y quizás más de un cambio en el Gabinete nacional, que está siendo evaluado en su totalidad, según remarcó el propio presidente Javier Milei.

A la espera de la demorada sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal, que siguen en las comisiones del Senado, todavía sin consenso suficiente como para ser aprobados, la cúpula libertaria estudia los pasos a seguir y sus vínculos con el PRO.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, todavía resiste en su puesto

De hecho, este domingo fue Mauricio Macri quien rompió el silencio y manifestó públicamente su apoyo a las iniciativas del oficialismo, en una muestra de respaldo en nombre también del partido, que recientemente lo volvió a elegir como máxima autoridad.

“Los senadores del PRO van a acompañar, porque tiene reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis, reformas que nosotros como partido hemos estado reclamando o proponiendo desde hace años. ¿Es perfecta la ley? No, pero en política nada lo es. Dada la extrema fragilidad en la que sigue estando nuestra economía, creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos de bajar la inflación y ordenar la economía. Y el tiempo que tenemos para hacerlo no es infinito”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

Este fue un gesto celebrado en la Casa Rosada que, no obstante, mantiene la cautela de lo que pueda ocurrir con los proyectos, en los que vienen trabajando desde el ministro del Interior, Guillermo Francos, hasta su segundo, Lisandro Catalán; el secretario ejecutivo del Gobierno, José “Cochi” Rolandi, y la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal, entre otros.

Las múltiples y extensas negociaciones con la oposición “dialoguista” le dieron más visibilidad al primero de estos funcionarios, que ahora incluso suena como posible reemplazante del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que podría dejar el cargo en las próximas semanas.

De hecho, de acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el representante que enviará el Poder Ejecutivo al Consejo de Mayo será “un referente del área política o económica”, es decir, del Ministerio del Interior o del Palacio de Hacienda, encabezado por Luis “Toto” Caputo, otra de las figuras elogiadas por Milei en el último tiempo.

Sin embargo, esto no significa que sea ni Francos ni Caputo los que necesariamente vayan a estar en ese organismo, que será el encargado de elaborar los proyectos de ley para darle un marco formal a las políticas de Estado que el Presidente acordará con los gobernadores.

Javier y Karina Milei, desde el balcón del Cabildo de Córdoba

Será un gesto más de respaldo a los dos funcionarios con los que el mandatario nacional se dejó ver de cerca en los actos por el 25 de mayo, en los que estuvo más distante del jefe de Gabinete, que incluso fue ubicado en una segunda fila en las fotos protocolares.

“La situación de Posse es la misma que tiene todo el Gabinete. Cuando uno gestiona, tiene hitos y nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases, que puede salir bien o no sale. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultado”, advirtió Milei en una entrevista televisiva.

Por lo pronto, a pesar de los rumores de su inminente salida de Balcarce 50, el funcionario continúa con su agenda habitual y este lunes tiene previsto almorzar con Toto Caputo, el martes participará de la reunión de Gabinete y el jueves acompañará al ministro de Defensa, Luis Petri, a Mar del Plata para conocer el portaaviones nuclear estadounidense USS George Washington, acto en el que también podría estar Milei, si es que se lo permite su ajustada agenda de actividades internacionales.

En cuanto al resto de los integrantes del Consejo de Mayo -uno de los gobernadores, uno del Senado, otro por Diputados, uno por el sector empresario y otro por el sector sindical-, las autoridades nacionales anticiparon que el objetivo es que se elijan a “los más representativos de cada área”.

Si bien esa será la premisa para seleccionar a los miembros de ese organismo, todavía no está definido cuál va a ser el mecanismo de convocación, ni si será el Gobierno o los propios sectores los que terminarán decidiendo a sus enviados.

Javier Milei llegando a la Catedral, en la celebración por el 25 de Mayo (Foto Adrián Escándar)

No obstante, la conformación de este grupo y la propia firma del Pacto de Mayo están supeditadas a la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y del paquete fiscal, que todavía ni siquiera obtuvieron dictamen en el Senado para ser votados.

Por su parte, Milei viajará el lunes por la noche, y con una reducida comitiva oficial, a los Estados Unidos para participar de un evento en Silicon Valley, ubicado en la zona sur de la bahía de San Francisco, donde se reunirá con el director de Meta, Mark Zuckerberg, y con ejecutivos de importantes empresas, como OpenAI, Apple, Google y Alphabet.

El sábado, en tanto, el Presidente partiría hacia El Salvador para asistir a la renovación del mandato de su par local, Nayib Bukele, quien ganó las últimas elecciones de su país con más del 84% de los votos.