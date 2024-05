Sin la presencia de Javier Milei, el Gabinete se reunió en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, encabezó la reunión en la Rosada, el día después del acto del presidente Milei en el Luna Park. FOTO: EFE/ Cortesía Senado de Argentina

El gabinete nacional se reunió esta mañana en Casa Rosada. El encuentro estuvo presidido por el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y no asistieron ni el presidente Javier Milei, ni la secretaria general de la presidenta, Karina Milei, ni la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El día después del acto en el Luna Park donde Milei presentó su último libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” ante una multitud, que incluyó también un breve show musical, la reunión de los ministros comenzó a las 8.41 y fue bastante corta, ya que finalizó una hora y 10 minutos después.

Posse fue uno de los funcionarios que no asistieron al evento protagonizado ayer por el Presidente. Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, la ausencia se debió a problemas “personales”. Que no haya concurrido había suscitado algunas especulaciones sobre el deterioro en la relación entre ambos.

Sandra Pettovello fue la única ministra que no estuvo presente en la reunión de Gabinete. No se explicó la razón de su ausencia.

Participaron, además de Posse, los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad); Luis Petri (Defensa), Diana Mondino (Relaciones Exteriores y Culto)y Mario Russo (Salud). Y también el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo y el secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

El Presidente estará por la tarde en la Casa de Gobierno, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a Infobae. Se prepara para el viaje a Córdoba, donde liderará otro acto, el del llamado Pacto de Mayo, que finalmente lo tendrá junto al gobernador de la provincia mediterránea, Martín Llaryora, y no con la mayoría de los mandatarios provinciales, como era su idea inicial. El retraso en la sanción de la Ley Bases complicó los planes gubernamentales que intentaba dar una señal más de fortaleza en la gestión.

La ministra Bullrich, por su parte, tiene previsto encabezar esta tarde-noche el cierre del curso avanzado en la lucha contra el narcotráfico, etapa 3, en la Superintendencia del Instituto de Formación Policial, La Plata.

Mondino, en tanto, expondrá la semana próxima en el Congreso. Fue convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación para el martes que viene en el salón Arturo Illia, a las 16, donde intentará aclarar la situación diplomática con España, que incluyó el retiro de la embajadora de ese país en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.

A pesar de esa reacción del gobierno español a cargo de Pedro Sánchez, luego del discurso de Milei en el Festival Europa 24 que organizó el partido ultraderechista Vox en Madrid, el Gobierno intentó bajarle el tono al señalar que se trata de un problema “personal” en el que no están en juego las relaciones entre ambos países.

La canciller minimizó el conflicto durante el el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), hace dos días. “Esto es una anécdota, no afecta la relación. La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno, político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años”, expresó.