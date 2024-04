Inflación, visita del Papa y alineamiento internacional: los principales conceptos de Javier Milei en la entrevista con CNN

El presidente durante el reportaje con CNN

El presidente Javier Milei se refirió a la inflación como uno de los aciertos de su gestión, a un cordial recibimiento ante la posible visita del Papa Francisco y a su posición en materia de política internacional con la vista puesta en la carrera electoral que hay en Estados Unidos. Entre otros, estos fueron los principales conceptos abordados durante la entrevista que brindó a CNN.

En diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado se explayó sobre la herencia económica recibida al momento de asumir su mandato. En este sentido, sentenció: “Un logro es haber evitado la hiperinflación”. Asimismo, se refirió a la baja de inflación por mes, y en medio de un repaso por la situación del país, Milei acusó al gobierno anterior de haber “financiado con emisión monetaria”.

“Terminó dando 25. En enero dio 20, en febrero 13, pero cuando usted limpia los efectos del arrastre estadístico, y los aumentos de una vez y para siempre de tarifas y por ejemplo prepagas, eso hace que la inflación esté en el orden 7%, pero veníamos viajando a velocidades de arriba del 50% mensual. Marzo es un mes difícil por la cuestión de la estacionalidad pero en algún momento la tasa de inflación se va a derrumbar”, siguió.

Y se refirió a la posible dolarización que se podría dar en la economía, aunque explicó que apuntan a una “competencia de monedas”: “Es muy probable que si se llega a imponer una (moneda), es probable que sea el dólar por la preferencia de los argentinos. Tenemos que terminar con el Banco Central que es un mecanismo de estafa”. Sin embargo, adelantó: “No creo que lleguemos para las elecciones del año que viene, pero la meta como tal existe”.

“Hemos bajado la tasa de interés y aun así el Banco Central no para de comprar dólares y el dólar sigue sin moverse”, aseguró. Si bien admitió desconocer la cifra en la que rondaría el índice de inflación en mayo, ratificó: “Vamos a mantener esta tremenda fuerza en la política fiscal”.

Otro de los temas abordados fue una posible visita del Papa Francisco al país. Al mencionarlo, Milei recordó su encuentro con el Sumo Pontífice que tuvo lugar en el Vaticano hace un mes atrás. “Fue una reunión muy linda. Estuvimos reunidos 70 minutos. Lo que le señalé es que iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado”, dijo. No obstante, comentó que no se lo debe presionar para que arribe en suelo argentino pero que, en caso de que suceda, va a ser “como un bastón humano” para él.

En esta línea, indicó: “Esa decisión depende de él. Una visita de esas características va a tener una carga física muy grande. Me ofrecí a acompañarlo como un bastón humano, pero él debe tomar esa decisión de enfrentarla. Yo estoy dispuesto a acompañar”. Y comentó: “Pobre hombre, lo van a saturar de todo. Hay que ser muy respetuoso”.

Respecto a la política internacional del mandatario argentino, la entrevista se centró en el conflicto que hay en Israel contra el grupo terrorista de Hamas. En ese sentido, la pregunta del entrevistador mencionó el reclamo de algunos mandatarios latinoamericanos por “excesos” en la operación militar israelí en Gaza, a lo que el jefe de Estado respondió: “Desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista de Hamas y manifesté mi solidaridad con Israel y una de las cosas que sostuve es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo sobre las reglas del fuego, no está cometiendo ni un solo exceso”.

“Todos los que usted me está nombrando tienen una doble vara: las dictaduras siempre están mal, ellos no. Si los dictadores son de ellos, están bien. El mejor ejemplo pasó el 24 de marzo acá: Carlotto fue al acto donde se repudia el golpe de Estado del ‘76, y al mismo tiempo pidió que se me voltee a mí con un golpe de Estado. Son muy democráticos cuando ellos están en el poder. Cuando ellos están y cometen excesos, no se condenan; y cuando usted dice algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violento”, explicó.

Sobre la relación con Estados Unidos e Israel señaló que ambos países son sus aliados. Es más, dejó en claro su alineación con el país estadounidense, y en una pregunta posterior, amplió de forma contundente que es más “afín a las ideas del partido republicano”. En este sentido, aseguró:“Mi alineación con los EEUU es independiente de quién esté en el poder, Demócratas o Republicanos”.

Oppenheimer indagó sobre los dichos del libertario manifestando el apoyo a Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, el mandatario hizo hincapié en que sus deseos de que el expresidente gane la votación, tuvieron lugar “detrás de un escenario”.

Ante la pregunta sobre cuáles le parecían los “peores presidentes de América Latina”, Milei aseguró: “Por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables”.

Además, puntualizó en la situación actual del país venezolano y aseguró: “No tendría problemas en avanzar con sanciones contra Venezuela. Estaría dispuesto. La carnicería que es Venezuela es inaudito”. También apuntó directamente contra Gustavo Petro: “El caso de Colombia va camino a eso, pero mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino comunista”, añadió.

Andrés López Obrador, el presidente de México, fue otro de los mandatarios criticados por Milei. “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, arremetió. “No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista”, sumó.