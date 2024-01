Primera actividad del presidente Milei en Olivos: se reúne con Nicolás Posse, su hermana Karina y Santiago Caputo

06/01/2024 El presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires ECONOMIA SUDAMÉRICA ARGENTINA WALTER DIAZ - TÉLAM

El presidente Javier Milei ya se instaló en la Quinta Presidencial de Olivos y cumple allí su primera actividad oficial. Se trata de una reunión de la que participan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, su hermana Karina que cumple funciones como secretaria General de la Presidencia, y Santiago Caputo, uno de sus principales asesores y que siempre integra la “mesa chica” del primer mandatario.

Así se informó oficialmente esta mañana mientras en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se empezó a debatir desde este martes la Ley Bases para la Reconstrucción (también conocida como Ómnibus) que envió el Gobierno al Parlamento con cambios en 664 leyes que considera indispensables para su gestión. Seguramente en esta reunión en Olivos este tema estará presente.

Milei se instaló en la Quinta recién hace dos días por la tarde. El lunes concurrió con normalidad a su despacho en la Casa Rosada y el martes organizó una nueva reunión de Gabinete rodeado de sus ministros y de otros funcionarios. Esta rutina se repetirá, de ahora en más, dos veces por semana, ya que también se harán los jueves, siempre a las 8.30 en el salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Rosada.

El debate en el Congreso es seguido con especial atención por el Presidente y sus colaboradores ya que consideran fundamental la Reforma del Estado que está incluida allí para encauzar la economía y desarrollar su plan de acción. En el inicio del plenario de comisiones, en el que hubo duros cruces entre los representantes del oficialismo y una buena parte de la oposición, desde el Gobierno se aseguró que la delegación de “facultades legislativas” solicitada no implicará el cierre del Congreso y que están dispuestos a modificar la redacción de algunos puntos para que sea aprobada.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, es uno de los participantes de la reunión en Olivos con Milei. FOTO: Franco Fafasuli

En el primer día de esas deliberaciones los encargados de defender el proyecto en el Congreso fueron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, a quien se sindica como uno de los ideólogos de la reforma junto al economista Federico Sturzenegger (que no ostenta ningún cargo), el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra.

Este miércoles, en una jornada parlamentaria que se extenderá entre las 9 y las 20, expondrán el ministro del Interior, Guillermo Francos, la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Fernando Vilella.

A las 11 realizará como es habitual su conferencia de prensa en Balcarce 50, el vocero presidencial, Manuel Adorni. Hoy también está previsto un encuentro en la Casa de Gobierno desde las 14 en el que el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, se juntará con los voceros de todos los ministerios, en el marco de sus reuniones semanales de coordinación comunicacional. La semana pasada se hizo la primera reunión de este tipo con el objetivo de mejorar la comunicación del espacio libertario desde su llegada al poder.

En sus redes, Milei posteó hoy temprano, tanto en su cuenta en X (ex Twitter) como en la de Instagram, la dedicatoria del economista español Jesús Huerta de Soto quien le envió su libro más reciente Statism and the Economy: The Deadliest Virus (Estatismo y Economía, el virus más mortífero). “Muchas gracias @JHS-Oficial por este libro y por TAMAÑA dedicatoria...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el presidente a Huerta de Soto, quien es uno de los más fervientes defensores de la escuela austríaca a la que también adhiere Milei.

Mientras tanto, el Gobierno sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la revisión del acuerdo para reflotar el Extended Found Facilities que estaba caído. Esto le permitiría a Argentina conseguir 3.300 millones de dólares que servirían para pagar el vencimiento de 1.650 millones de dólares de fines de enero y el de 674 millones de febrero. De lograrse, el ministro de Economía Luis Caputo, irá tras fondos frescos para alimentar las alicaídas reservas del Banco Central.