Los piqueteros y la Izquierda aún debaten la posición que tomarán ante el balotaje entre Massa y Milei

Un sector de los piqueteros aún no definió su postura frente al balotaje

La alianza del libertario Javier Milei con la presidente del PRO, Patricia Bullrich, para enfrentar al ministro de Economía, Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre aceleró en el resto de los espacios políticos para expresarse por un candidato u otro, llamar a votar en blanco, o, como ya lo expresaron los 10 gobernadores opositores, mantenerse prescindibles.

Te puede interesar: Elecciones 2023: cómo les fue a los candidatos en sus mesas de votación

En los movimientos sociales opositores, agrupados en la Unidad Piquetera, hay visiones diferentes. Dirigentes como Silvia Saravia, de Libres del Sur, ya se expresaron y se sacaron fotos con funcionarios oficialistas.

En el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-Unidad), cuya fórmula presidencial fue Myriam Bregman-Nicolás del Caño, fijarán fecha para realizar una asamblea y evaluar las propuestas que lleven los representantes de los espacios que forman parte de la coalición política que apenas cosechó el 2,70% de los votos quedando en quinto lugar, detrás de Hacemos por Nuestro País, representado por el binomio Juan Schiaretti-Florencio Randazzo, que obtuvieron el 6,78% de los sufragios.

Te puede interesar: Larreta se diferenció de Macri y Bullrich: “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas”

Dentro del FIT-Unidad ya hay algunas definiciones: el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) fijaron la posición que llevaran a la asamblea general. El MST-FIT Unidad llegará fortalecida al cónclave, con Celeste “Cele” Fierro electa como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lista que encabezaba obtuvo 5,23% de los votos, casi el doble de la fórmula Presidencial que representa al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dentro de FIT-Unidad.

Los espacios que forman parte del FIT-Unidad realizarán una asamblea para fijar posición (Télam)

El viernes, y con la firma de Celeste Fierro y el dirigente Alejandro Bodart en representación de la Dirección Nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad, realizaron un llamado a no votar a Javier Milei, pero tampoco convocan a votar en blanco y no dan apoyo político a Massa.

Te puede interesar: Los halcones del PRO en Diputados apuestan a un triunfo de Milei para apartar a los moderados y radicales

En el comunicado que emitieron lo explican así: “El durísimo golpe que recibió el ultraderechista Milei lo llevó a pactar con Bullrich y Macri, o sea con parte de la misma casta que criticaba. Y un amplio sector votó a Massa como un freno ante el temor a que gane Milei. Nuestra primera definición es llamar a los trabajadores y jóvenes a no votar a Milei y su reaccionario proyecto antiderechos y negacionista al cual hay que ponerle un freno”. Y continúa: “A la vez, sobre la base de que no son proyectos iguales, entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei, por lo tanto, no llamaremos al voto en blanco ni haremos campaña en ese sentido”.

A párrafo seguido, Fierro y Bodart precisan: “Pero al mismo tiempo, opinamos que el proyecto de Massa no es solución para los graves problemas del país y del pueblo trabajador, por el contrario, es quien hoy aplica un duro ajuste con inflación, salarios bajos y aumento de la pobreza. Y la ‘unidad nacional’ que propone con Gerardo Morales y otros gobernadores es para ir por más ajuste del FMI, pago de la deuda y extractivismo. Ajuste que no cierra sin represión. Por eso nosotros no le daremos apoyo político ni votaremos a Massa. Si gana, seguramente con muchos y muchas de sus votantes estaremos juntos defendiendo los derechos sociales y democráticos que intentará vulnerar”.

Celeste Fierro, del MST llama a no votar a Javier Milei, a no votar en blanco, pero tampoco apoya a Sergio Massa

A tres días de las elecciones, y en un rápido reflejo por conseguir votos prestados, y con la lógica de que los votantes, como si fuesen integrantes de una secta, harían lo que deciden los líderes, Milei le propuso al FIT-Unidad unirse a su hipotético gobierno a partir del 10 de diciembre. Dijo que le ofrecía el Ministerio de Capital Humano que propone crear. La propuesta la realizó antes de su acuerdo con Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri. Por esa razón sorprendieron al arco político: Milei había tildado a ese espacio de “escoria” y “basura”.

Gabriel Solano, ex precandidato a presidente por el Partido Obrero (PO) -también integrante del FIT-Unidad-, consideró que la propuesta de Milei es de un “oportunismo absurdo”, dado que proviene de un dirigente que en el pasado calificó a la Izquierda como “una mugre”.

Cae de maduro que Bregman no llamará a votar a Milei al que en el primer debate presidencial lo llamó “gatito mimoso”. Si los antecedentes y la coherencia tienen algún valor, es necesario recordar que Nicolás del Caño llamó a votar “en blanco o nulo” tanto en 2015 como en 2019.

Por su lado, la candidata a jefa de gobierno porteño, Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero (PO), aseguró que el espacio llevará a cabo una asamblea para determinar si toman una postura en particular. Está claro que no apoyarán a Javier Milei, por eso deberán resolver si apoyan a no al ministro de Economía al que han criticado de manera feroz por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ajustes en los planes sociales, entre otras objeciones.

La dirigente piquetera de Libres del Sur y candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, expresó su apoyo a Sergio Massa. El martes se reunió con el candidato a vicepresidente Agustín Rossi

Los movimientos sociales piqueteros

Entre las organizaciones sociales de izquierda, la mayoría de las cuales están enroladas en la Unidad Piquetera, también se debate, y con fuerza, la posición que tomará cada uno de los espacios.

La primera en expresarse fue Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur y ex candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ante la disyuntiva de alinearse detrás de La Libertad Avanza o de Unión por la Patria, optó por la candidatura del ministro de Economía.

El apoyo quedó explicitado en una reunión que el martes pasado Saravia mantuvo con Agustín Rossi, el santafecino que acompaña en la fórmula a Massa. En el encuentro los dirigentes coincidieron en su “preocupación por el avance de las propuestas de la derecha”.

En diálogo con Infobae, la militante social y docente expresó: “Después de las PASO hicimos una campaña muy fuerte de no encarar hacia la derecha. Es muy importante para el pueblo que no se legitimen las ideas de Milei y Bullrich. De fondo, tienen el mismo proyecto económico. En esa línea, nosotros llamamos desde Libres del Sur a ir a votar y hacerlo por Sergio Massa”.

El apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei para la segunda vuelta electoral aceleró el debate entre los movimientos piqueteros y los partidos de izquierda (EFE)

Saravia y Libres del Sur promovieron junto al Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, desde la Unidad Piquetera la mayores protestas, movilizaciones y acampes frente al ministerio de Desarrollo Social, conducido por la electa diputada nacional Victoria Tolosa Paz, en reclamo de planes sociales, alimentos para los comedores y, entre otros ítems, la entrega de maquinarias y herramientas para los proyectos productivos.

“Somos muy críticos con el Gobierno, con sus posicionamientos y con la política económica que llevaron adelante estos cuatro años. Pero hoy estamos discutiendo otra cosa”, opina Saravia. Y destaca: “Más allá de los eventos desfavorables como la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía, que estuvieron fuera de su responsabilidad, le faltó a esta administración firmeza frente al poder económico nacional y extranjero, en particular ante el chantaje del FMI”.

Y agregó: “Nunca nos confundimos respecto de quienes son los principales responsables de hundir al país. Claramente, en los últimos 47 años de decadencia, fue la derecha militar, política y económica, cuando estuvo en la Casa Rosada con la dictadura, con Carlos Menem y con Mauricio Macri”. Por este razonamiento, Libres del Sur, que hasta hace semanas estuvo en las calles protestando contra las políticas sociales y económica del gobierno de Alberto Fernández llama “al pueblo argentino a evitar un nuevo gobierno de esta derecha antinacional, antipopular y retrógrada, votando el 19 de noviembre a Sergio Massa para Presidente”.

Su socio en los reclamos, el Polo Obrero, aún no se expresó. Fijaron un plenario para el 4 de noviembre, dónde los delegados de PO de todo el país, llevarán su mandato. Sin embargo, parece estar claro que, en esa fuerza social, cuyo brazo político es el Partido Obrero, que integra el FIT-Unidad, la decisión, que por ahora tiene mayor peso, sería la de “no apoyar políticamente ni a Massa ni a Milei”.