Elecciones 2023, en vivo: Miguel Pichetto también se diferenció del pacto entre Macri, Bullrich y Milei de cara al balotaje

Gastón Manes: “Juntos por el Cambio no tiene razón de ser”

“Hoy, de acá al 10 de diciembre, Juntos por el Cambio no tiene razón de ser. Si unos apoyan a Milei y otros no, la coalición no está funcionando. Una vez que esté el resultado electoral, se verá qué coaliciones se pueden hablar. El radicalismo va a ser oposición si Milei gana. Y no veo una posibilidad de ser parte de un Gobierno de Massa pero algún dirigente puede decidir ser parte. La gente nos colocó en el lugar de oposición y lo vamos a honrrar”, manifestó el dirigente readical en comunicación con El Destape radio.