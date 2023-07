La UCR pone en juego su renovación a partir de la elección de Santa Fe y espera por Córdoba, PBA y CABA

El último acto de la UCR en Costa Salguero por el aniversario de la Vuelta de la Democracia (Foto: Maximiliano Luna)

(Enviada especial) Desde este domingo hasta las PASO nacional, la UCR pondrá en juego su renovación. Con el cierre de listas y los armados electorales quedó en evidencia que el futuro del partido centenario estará en manos de Martín Lousteau -apoyado por Gerardo Morales y Enrique “Coti” Nosiglia- o Maximiliano Abad, quien cuenta con la bendición de Ernesto Sanz. Ambos sectores tienen puestas sus fichas en distintos candidatos de Santa Fe, provincia que este domingo tendrá una Primaria peleada dentro de Juntos por el Cambio. Pero Córdoba será otro territorio clave para la pulseada. El próximo 13 de agosto, cuando se defina la candidatura presidencial de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta, los correligionarios tendrán la batalla final.

Todos los dirigentes opositores coinciden en que la interna de entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro está peleada. Ninguno se anima a declararse ganador para el próximo domingo. De hecho, los dirigentes nacionales mantienen en suspenso la posibilidad de arribar a Rosario para mostrarse en los respectivos búnkers. Esperarán hasta conocer los primeros datos del escrutinio provisorio que muestre una tendencia por alguno de los postulantes del Frente de Frentes.

“En Santa Fe también se juega la representación de la UCR”, reconocieron en Evolución en diálogo con Infobae. Aunque destacan que Pullaro cuenta con un grupo consolidado de intendentes y jefes comunales, “hacia afuera siempre se vio a Losada como referente santafesina”, analizan. El ex ministro de Seguridad provincial es el candidato del sector moderado de Juntos por el Cambio, integrado por Rodríguez Larreta, Lousteau y Morales.

Carolina Losada en una de sus últimas visitas a Mar del Plata junto a Maximiliano Abad, Gastón Manes y Luis Naidenoff

El presidente de la UCR evitó durante toda la campaña expresarse públicamente a favor de Pullaro. Sin embargo, en los últimos días -en medio de un escenario de denuncias cruzadas con Losada- Morales recordó: “Pullaro ha pasado por la función pública, que no es una tarea fácil, es difícil. Tiene las agallas, la decisión y la convicción de combatir al narcotráfico. No comparto las descalificaciones que se le hacen. Desde mí todo el apoyo y toda la energía a Maxi Pullaro, que no baje los brazos más allá de lo que digan, porque es una gran persona y un gran candidato”.

Las declaraciones de Morales no sorprendieron a Losada, quien desde hace tiempo se refugió en el ala halcón. Además de Bullrich y Mauricio Macri, la ex periodista se inclinó por el Grupo Malbec dentro de la UCR. Alfredo Cornejo, Sanz y Abad son los que esperan con ansias su triunfo en la PASO para, además, sumarla a la mesa de negociaciones que el espacio comenzará a armar para pelear los lugar de poder que garanticen una gobierno de coalición con el PRO.

“Esta elección va a consolidar el futuro del partido”, reconoció en diálogo con Infobae uno de los actores importantes dentro de la renovación radical. Además de la PASO en Santa Fe, donde uno de las dos sectores se sumará un poroto en la disputa por liderar la UCR, la elección de Rodrigo de Loredo en la ciudad de Córdoba los mantiene expectantes.

El próximo 23 de julio Córdoba Capital elegirá el sucesor de Martín Llaryora. Para esos comicios, Evolución se ilusiona con que De Loredo logre vencer a Daniel Passerini, luego de la buena batalla que libró Luis Juez por la Gobernación, donde cosechó un fuerte caudal de votos que les permitió ganar la mayoría legislativa. Pero más allá de los resultados concretos, el espacio que lidera Lousteau avanzó con la renovación de la UCR provincial.

Los máximos referentes de Evolución

“Es la primera vez que Mario Negri no es candidato a diputado”, resaltan en Evolución. El actual presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados peleó hasta las últimas horas del pasado sábado 24 de junio por una lista de unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba. Sus deseos no lograron imponerse a la dura interna de Bullrich y Rodríguez Larreta, quienes decidieron armar sus propias boletas. De todos modos, esa noche hubo un ganador silencioso: De Loredo logró colar dirigentes propios en las dos nóminas.

Según detallaron a este medio, De Loredo y su máximo aliado Marcos Ferrer concentran la mayor parte de los intendentes cordobeses de la UCR. “Consolidaron un proceso de renovación grande”, destacan los dirigentes nacionales de Evolución en sus reuniones de trabajo, donde repasan el avance nacional del espacio y las posibilidades de pelear por el futuro de la UCR.

La batalla final

Las dos alas de la UCR cuando re juntaron para apoyar la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional en el 2021

La UCR no deberá esperar hasta las elecciones generales de octubre para terminar de delinear el mapa de poder. En las PASO de agosto se terminará de definir en manos de quién quedará la renovación del partido centenario. Para esa fecha, los espacios de Lousteau y Abad tendrán en sus manos los resultados de Santa Fe y Córdoba y buscarán imponerse en los territorios bonaerense y porteño.

Lousteau busca terminar con 16 años de gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires. “Si los tres resultados se nos da (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), los que nos aliamos a Rodríguez Larreta vamos a quedar muy fortalecidos”, adelantan en Evolución.

Pero hay otra chance. Aunque Bullrich eligió a Luis Petri como su compañero de fórmula, Abad logró un cierre de listas favorecedor para su armado bonaerense. Según pudo reconstruir Infobae, el marplatense logró retener el 80% de los intendentes radicales bajo el ala de Bullrich, postuló a Miguel Fernández como vicegobernador, sus aliados Karina Banfi y Sebastián Salvador integran la lista de diputados nacionales y cosechó un importante puñado de legisladores.

Pero, además, en caso de ganar su banca de la mano de Bullrich, la UCR tendría un senador por la provincia de Buenos Aires después de más de 20 años. El último que asumió ese lugar fue Raúl Alfonsín en el 2001. De caso de darse ese escenario, el eje bonaerense-mendocino saldría fortalecido en la disputa por el futuro del partido centenario.

Aunque ninguno de los dos sectores lo reconoce, además de las disputas territoriales, después de la PASO podría gestarse una batalla por quedarse con el Comité Nacional. La máxima autoridad del partido - a cargo de Gerardo Morales- es una perla deseada por cualquier correligionario. Hoy el gobernador jujeño concentra fuertes críticas de los radicales y necesitará ganar la PASO con Rodríguez Larreta para revalidar su liderazgo.

