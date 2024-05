La interna por Milei se coló en una cumbre de la UCR en Córdoba: De Loredo mostró musculatura pero hubo resistencias

Rodrigo de Loredo buscó provincializar el plenario de Villa Giardino con fuertes críticas a Martín Llaryora

El rol que cumple la UCR con el Gobierno no deja de ser tema de debate en todos los Comité que el partido centenario tiene desplegados por todo el país. A nivel nacional, Martín Lousteau encabeza un discurso duro contra las políticas que implementa Javier Milei y, con esa postura, protagoniza una interna con la mayoría de los gobernadores que apuestan a que no vuelva el kirchnerismo al poder. Esa discusión se trasladó al tradicional plenario de Villa Giardino que realiza la UCR de Córdoba, donde Rodrigo de Loredo logró mostrar musculatura territorial, pero le faltó apoyo para el comunicado oficial donde buscó criticar al peronismo local y fortalecer su rol como jefe de bloque en la Cámara de Diputados.

El plenario de Villa Giardino es un encuentro importante dentro del partido centenario cordobés ya que congrega a referentes de toda la provincia para debatir ejes medulares, potenciales alianzas, posicionamientos de coyuntura y, sobre todo, para revalidar liderazgos. Llamó la atención la ausencia de Lousteau ya que en los últimos años los presidentes del Comité Nacional asistieron pese a fuertes internas. Algunos correligionarios locales se atrevieron a denunciar, en diálogo con Infobae, que los propios dirigentes que responden a De Loredo impidieron su presencia.

“En la provincia Martín Llaryora aprieta como libertario y gasta como kirchnerista”, alertó el manifiesto final - difundido por el sector que responde a De Loredo- del plenario que se realizó este viernes y sábado en Hotel Luz y Fuerza. Entre otros puntos, además de cuestionar al peronismo cordobés, resaltaron el espíritu “reformista, liberal en lo político, heterodoxos en lo económico, y humanistas” y llamaron a ofrecer dirigentes más competitivos para las próximas elecciones. Por último, advirtieron que “la UCR no participará del Pacto de Mayo si no incorporan a la educación”.

Junto a ese manifiesto, el ex candidato a intendente sumó el apoyo del Foro de Intendentes Radicales, el Foro de Legisladores, el Foro de Intendentes y de los diputados radicales por Córdoba. “Está fuerte la UCR en Córdoba, tenemos muchos concejales, 170 municipios gobernados por el partido centenario y una gran cantidad de legisladores”, resaltó De Loredo en diálogo con este medio.

"Ya sabemos lo que es Llaryora, es el Sergio Massa cordobés”, denunció Rodrigo de Loredo durante el plenario de Villar Giardino

Además, el presidente del Comité local, Marcos Carasso, destacó la capacidad de convocatoria a más de mil dirigentes en tiempos en los que el partido centenario atraviesa una fuerte crisis interna. “Tuvimos dos días de un fuerte debate horizontal donde dejamos en claro que no somos parte del gobierno, somos oposición y no queremos que vuelva el populismo. También le dimos un fuerte respaldo al rol que cumplen los diputados en el Congreso”, destacó el dirigente que dejará su cargo en las próximas elecciones del partido que se realizarán en el mes de septiembre, instancia para la que se anota el intendente de Río Tercero y aliado de De Loredo, Marcos Ferrer.

La resistencia

Ramón Mestre fue uno de los radicales más refractarios al planteo mayoritario en la cumbre. Se sentó junto a Mario Negri

“Ya sé que estamos en contra de Llaryora. Todos los radicales lo sabemos y en las próximas elecciones lo enfrentaremos. Pero hoy se está discutiendo la Ley Bases, eso teníamos que discutir”, protestó un radical del interior molesto con el liderazgo de De Loredo y su rol en el Congreso.

Si bien el presidente del bloque de Diputados mostró un fuerte apoyo y un despliegue territorial, consecuencia de la buena elección provincial que tuvo Juntos por el Cambio el año pasado, no logró el apoyo total de los núcleos internos del partido.

“La UCR no tiene nada que ver con un gobierno populista conservador que está llevando adelante un ajuste salvaje, que va dejar al 60 % de la población en condiciones mínimas de bienestar. Que a nadie se le ocurra en las elecciones de medio término proponer una alianza con La Libertad Avanza. Tenemos que empezar a construir una alternativa. Cuando este gobierno fracase la sociedad se va dar vuelta para buscar alguna fuerza política que la represente. Allí tiene que estar la UCR”, lanzó el legislador Dante Rossi, enfrentado a De Loredo.

Entre las líneas internas encabezadas por Ramón Mestre, Carlos Becerra y Sergio Piguillem, denunciaron en diálogo con Infobae que durante el debate por la redacción final del documento exigían una postura más fuerte con Javier Milei: “Como De Loredo tenía sólo el apoyo de Soledad Carrizo, inventó eso del apoyo del Foro de Intendentes y los legisladores pero eso no fue un apoyo unánime”. “Es un grupo minoritario que no expresa la mayoría del radicalismo cordobés y no tienen gestión”, le bajaron el tono cerca del diputado nacional.