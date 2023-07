“Sos demasiado cajetilla”: Malena Galmarini arremetió contra una ex funcionaria del gobierno Macri que la criticó

Malena Galmarini y Laura Alonso

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner el pasado fin de semana abrió un nuevo capítulo de disputas entre el oficialismo y la oposición. Una de las más fervientes defensoras del proyecto fue la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, que se encargó de responder a las críticas realizadas por el ex presidente Mauricio Macri y protagonizó un cruce en redes sociales con la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien la tildó de “ordinaria, ignorante y vulgar”.

En las horas posteriores al lanzamiento de la obra, la precandidata a intendenta del municipio bonaerense de Tigre había apuntado contra Macri, quien el domingo pasado aseguró que el gasoducto “llega tres años tarde” y “con un costo de más de 5.000 millones de dólares” para la Argentina.

“¿Nos querés decir que tardaste 4 años en preparar una licitación? Mauri, todas tus ‘obras’ eran obradores vandalizados, deudas de hasta un año con contratistas a quienes los hiciste volcar. Y eso que tuviste 100.000M de dólares para hacer obras. Ah, no… ¡fueron para ‘fugas’! Se la llevaron para los negocios de unos pocos. Mirá si la hubieses puesto para todos los argentinos. Dejen de mentir”, escribió Galmarini.

A este intercambio virtual se sumó Alonso, que, momentos más tarde, salió en defensa del ex mandatario y escribió un mensaje para la titular de AySA: “Ordinaria, ignorante y vulgar. Por suerte no vas a ser primera dama así no das vergüenza internacional”.

Sin embargo, el ida y vuelta de tweets no quedó ahí. “Laura, con las cosas que hiciste (o no hiciste en la OA) vergüenza debería darte a vos. Cambiar las normas para poder ser directora de la Oficina que no abordó la corrupción mientras la gestionabas, eso sí que es vergonzoso. Por suerte vos no sos nada hace mucho”, contestó la titular de la empresa de agua, quien también es esposa de Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato a presidente.

“Ordinaria, vulgar, no son ofensas. Vos sos demasiado cajetilla para mí. Ignorante vamos viendo, ¿cuál es tu vara? Comparemos gestiones, ¿dale? Besis”, continuó Galmarini luego de referirse a la modificación de la reglamentación de la OA en 2015, que eliminaba la obligatoriedad de ser abogado para que Alonso -quien es licenciada en Ciencias Políticas- pudiera asumir en su cargo.

En tanto, las réplicas de Alonso volvieron esta mañana a través de dos publicaciones más contra la tigrense: “Te equivocás, soy ‘mucho’. Tener un cargo y un chofer no me definen como persona. Tengo una vida feliz”. Además, acusó al gobierno actual de tener “300 procesados por corrupción”, entre los que mencionó a Amado Boudou y a Julio de Vido.

“Tengo más formación que vos y que cualquiera que ocupó antes ese rol. Logramos leyes y decretos, resoluciones inéditas y cambios para el Estado y las empresas privadas y del Estado en materia de transparencia. Informate. Y no vas a ser primera dama”, reiteró la ex funcionaria macrista, cercana a la precandidata Patricia Bullrich.

Por su parte, Galmarini no se quedó callada y siguió el intercambio: “¿Y por Macri cómo andamos? No quise meterme con tus inseguridades. Todas las personas son ‘mucho’ a mi entender”.

“Por eso creo en los proyectos políticos que no dejan a nadie afuera, que se preocupan por los más humildes, por los descamisados. Me alegra que seas feliz. Mi objetivo es la felicidad del pueblo (y la grandeza de la Nación)”, cerró.

