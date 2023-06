Una candidata de Milei criticó a Luis Juez por llevar a votar a su hija con discapacidad: la respuesta del senador

Luis Juez le respondió a una libertaria que atacó a su hija

La candidata a intendenta por el partido Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, Verónica Sikora, protagonizó una polémica al cuestionar a Luis Juez por “mostrar” a su hija Milagros, quien sufre una enfermedad degenerativa. Se debe a que el pasado domingo, la provincia eligió al sucesor de Juan Schiaretti y el postulante de Juntos por el Cambio fue acompañado por su familia y, en paralelo, la joven votó por primera vez con 22 años.

“Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé -me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente- no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre. Estoy cansada de lo que estoy viendo. Estoy harta. Me parece deplorable, deplorable la política que tenemos. Es asquerosa”, expresó Sikora en un video que se viralizó por redes sociales.

Molesto por las declaraciones, Juez grabó un mensaje acompañado por su esposa y su hija para responderle a la dirigente libertaria: “El domingo Mili cumplió con un sueño. Es la primera vez con 22 años que figuraba en el Padrón. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos de acompañarla a la escuela para poder votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional de elegir y de ser elegida. Vos que vas a ser candidata sabes, o tenes que saber que es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa como vos nos proponés”.

Luis Juez fue a votar acompañado por su familia y Rodrigo de Loredo

“Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella. No tenemos nada que esconder, al contrario, lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos. Te deseamos la mejor de la suerte y ojalá Dios te de la tranquilidad que necesitas para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera porque la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella (su hija) la agraviaste”, concluyó.

Te puede interesar: “Nadie quiere votar a un discapacitado”: un candidato de Milei discriminó a Franco Rinaldi y debió renunciar

El caso de Sikora se sumó al de Lucas Luna, uno de los hombres de La Libertad Avanza que se postulaba como parlamentario al Parlasur. “Nadie quiere votar a un discapacitado”, dijo en referencia a Franco Rinaldi. Lo hizo durante un encuentro virtual transmitido en Twitter a través de Space, del cual participaban cerca de 1.700 seguidores del economista que analizaban el escenario político de cara a las elecciones.

Se trata de Lucas Luna, que se postula para el Parlasur por el partido libertario. Apuntó contra el dirigente de Juntos por el Cambio en un vivo por Twitter

Él era uno de los pocos usuarios que estaban habilitados para tomar la palabra, el resto solo escuchaba. Y fue cuando el tema de debate se centraba en los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires que interrumpió a uno de sus compañeros y, tras advertir que iba a hacer un comentario “con buena leche”, lanzó su crítica.

La reacción de los moderadores fue instantánea. “¿Cómo vas a decir eso? Avisame cuando vas a decir algo así, hay mucha gente escuchando, no podes”, lo retó uno de los interlocutores. El resto comenzó a defender al candidato a legislador porteño: lo hicieron destacando su inteligencia y pidiendo “roja directa” para el libertario por sus dichos. Incluso Carlos Maslatón, uno de los presentes en el encuentro, se desconectó de la reunión tras la pronunciación de la frase.

Debido a la repercusión de sus dichos y las críticas de dirigentes de distintos espacios que repudiaron su frase, Lucas Luna renunció a su candidatura horas después.

