Cadena 3 presentó su nueva unidad móvil tras el atentado sufrido en las inmediaciones del Congreso

El periodista Orlando Morales presentó la nueva unidad móvil de Cadena 3 (Gustavo Gavotti)

Cadena 3 Argentina presentó este martes su nueva unidad móvil en Buenos Aires, en reemplazo del vehículo incendiado la semana pasada durante un ataque al periodista Orlando Morales. El incidente tuvo lugar el día miércoles, mientras el periodista cubría el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso de la Nación.

Morales fue atacado por un grupo de individuos que voltearon el auto de la radio, arrojaron un cartón y gasolina, y luego le prendieron fuego. El evento se desarrolló en las inmediaciones del parlamento, donde realizaba su labor periodística. Luego de este episodio, hoy, en una ceremonia frente al Congreso, Morales recibió el nuevo móvil, en compañía de las autoridades de la emisora. El acto contó con la presencia de numerosos colegas de distintos medios de comunicación, quienes expresaron su apoyo y solidaridad hacia el periodista. Durante una conversación con los medios presentes, Morales se mostró emocionado por la entrega del vehículo nuevo y afirmó que arriesgó su vida durante el ataque al móvil la semana anterior. Relató cómo se sintió al ver el vehículo ser incendiado y agradeció el respaldo recibido por parte de sus compañeros y la empresa.

El auto de Cadena 3 envuelto en llamas frente al Congreso de la Nación (Jaime Olivos)

Morales aprovechó la ocasión para criticar las actitudes violentas de algunos manifestantes. Se refirió al papel de los medios de comunicación en la sociedad y destacó que siempre han dado voz a las personas que salen a protestar, sin importar su orientación política. Insistió en que la violencia contra la prensa no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia.

”Estamos muy expuestos, no nos cuidan ustedes a nosotros (sobre los piqueteros). Fue una impunidad total, vi cómo intentaron saquear el auto incluso después del ataque. Cuando saco fotos, me encuentro con dos personas dentro del auto con una cuchilla sacando cables”, aseguró a los medios presentes.

Y concluyó: “Venía a trabajar acá y lo logré. Como yo soñaba un día ser padre y lo logré. Doy gracias a la radio. Doy gracias a todos ustedes (en referencia a todos los colegas periodistas), doy gracias a la gente por el apoyo”.El ataque contra Morales y el vehículo de Cadena 3 se enmarca en un contexto de creciente tensión social y política en Argentina. La cobertura del tratamiento de la Ley Bases ha generado diversas reacciones y movilizaciones en las calles, con enfrentamientos y actos de vandalismo.

La Comisaría de la jurisdicción ha comenzado una investigación para identificar a los responsables del ataque y determinar las circunstancias del hecho. Mientras tanto, Cadena 3 ha expresado su compromiso de seguir informando a la ciudadanía y respaldando a sus periodistas en el ejercicio de su profesión. El nuevo móvil permitirá a la emisora continuar con sus coberturas informativas en Buenos Aires, garantizando que situaciones como la vivida por Morales no impidan el desarrollo de actividades periodísticas esenciales.

Morales le agradeció a la emisora y a toda la gente que lo apoyó luego del atentado contra el móvil de la radio (Gustavo Gavotti)

Cómo fue el incendio del auto de Cadena 3

Así prendieron fuego el auto de Cadena 3

El incidente se desató pasadas las 16:30, del pasado miércoles, cuando algunos de los manifestantes que se encontraban en la zona se acercaron al rodado para vandalizarlo en el marco de los incidentes desatados con los agentes policiales que participan del operativo. Todo quedó registrado por las cámaras que transmitían en la zona, las cuales captaron el momento en el que los piqueteros empezaron a darle golpes al auto, luego lo dieron vuelta y finalmente comenzaron a incendiarlo. Las llamas se propagaron por todas sus partes en pocos minutos y el vehículo quedó prendido fuego en medio de una de las calles.

En consecuencia, se provocó una gran columna de humo negro en las inmediaciones del Congreso y debió intervenir un camión hidrante que arribó al lugar rápidamente para intentar apagar el incendio y evitar cualquier episodio más peligroso. No obstante, si bien lograron contener el foco, pasadas las 17 horas el fuego aún no se había consumido por completo. No obstante, el vehículo no fue el único objeto incendiado en la jornada: los manifestantes también encendieron tachos de basura y hasta bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires que se encontraban en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos.