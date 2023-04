Una nueva encuesta marcó que Rodríguez Larreta saca ventaja en la interna y queda bien posicionado para el balotaje

Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Una encuesta midió quién podría ganar la interna.

A 112 días de las elecciones primarias en la Argentina, la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, intenta ordenar su competencia interna. Si bien la discusión no está exenta de ruidos políticos y por ese motivo los referentes del PRO -uno de los partidos que conforman el espacio- se reunieron esta mañana en San Isidro, hay dos postulantes que parecen contener la mayor intención de votos: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Una encuesta realizada por Synopsis entre el 7 y el 15 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las principales ciudades de las 23 provincias argentinas permite tener un acercamiento a cómo se encuentra la confrontación elctoral entre ambos en distintos escenarios. También aventura qué podría suceder en otro duelo “picante” entre dos viejos rivales de la política en el oficialismo, enfrentados desde las elecciones legislativas de 2013: Daniel Scioli y Sergio Massa.

Finalmente, diagnostica quién es el referente de JXC que tendría mejores chances en el balotaje del 19 de noviembre.

Encuesta para las PASO en Juntos por el Cambio

En un primer escenario, la consultora midió una interna entre todos la mayoría de los dirigentes de JXC que anticiparon que pretenden competir por el sillón que hoy ocupa Alberto Fernández. En ese contexto, Rodríguez Larreta es el más votado con un porcentaje de 12,4. Se encolumnan detrás de él Bullrich (8,2%), María Eugenia Vidal (3%), Facundo Manes (2,6%), Gerardo Morales (2,1%) y José Luis Espert (1,5%). El muestreo no contempló a Elisa Carrió, quien meses atrás anticipó que competiría en representación de su partido, la Coalición Cívica.

La foto general, contemplando al resto de las fuerzas políticas que se presentarán a las PASO, muestra un empate técnico entre el Frente de Todos (30%), que tiene a Cristina Kirchner como la figura de mayor atracción de votos, y Juntos por el Cambio (29,8%). La Libertad Avanza está tercero, pero el diputado Javier Milei emerge como el postulante individual que podría sumar más sufragios en agosto: 24,9 por ciento.

Escenario 1, con múltiples candidatos: Rodríguez Larreta aventaja al resto de los candidatos de Juntos por el Cambio; CFK es la preferida en el Frente de Todos (Fuente: Synopsis)

En un segundo escenario, Synopsis aventuró sobre qué podría suceder en un escenario para alquilar balcones: Rodríguez Larreta vs. Bullrich, Horacio vs Patricia, mano a mano. Y en esa confrontación que hoy divide nombres en la interna opositora también emerge como ganador el jefe de Gobierno porteño, con 15,9%, casi cinco puntos por encima de la ex ministra de Seguridad, que tiene una intención de voto de 10,7 por ciento.

Para esta medición, la empresa especialista en opinión pública también retiró del escenario a Cristina Kirchner, que el año pasado anunció que no será postulante y anoche dio señales de que su decisión no cambió durante una clase “magistral” que encabezó en el Teatro Argentino de La Plata. Synopsis planteó en el Frente de Todos otra competencia directa, también entre dirigentes que están enfrentados política (y personalmente) hace años: Sergio Massa y Daniel Scioli. El ministro de Econoía se impone también por casi cinco puntos de diferencias sobre el embajador de Brasil.

Sin CFK en la cancha, las PASO muestran un gráfico dividido en tercios para las PASO, con Juntos por el Cambio y Javier Milei casi empatados (26,6 y 26,5), y el Frente de Todos en tercer lugar (23,7%). Quizás estos números fueron los que alentaron anoche a la vicepresidenta a elegir como enemigo político al diputado libertario durante su discurso en La Plata.

Escenario 2: Larreta vs. Bullrich en Juntos por el Cambio; Massa vs. Scioli en el oficialismo

Escenarios de Balotaje

Con estos números, se midieron dos posibles escenarios de balotaje. El primero plantea un enfrentamiento entre Massa y Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño aparece como favorito, con 9 puntos más de intención de voto que el ministro de Economía.

Encuesta: Massa vs Larreta

¿Y si finalmente fueran Bullrich y Massa los que se enfrenten en noviembre? La oposición continía siendo favorita para ganar las elecciones presidenciales, pero las diferencias se achican sustancialmente (45,4% vs. 43,4%).

Encuesta: Massa vs. Bullrich

Ficha técnica

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.679 CASOS

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: 7 al 15 de Abril de 2023.

ÁMBITO: Ciudad de Buenos Aires y principales ciudades de las 23 Provincias del país.

DISEÑO MUESTRAL: Muestra estratificada por población según sexo, edad y nivel educativo. Ponderada por Sexo, Edad, Nivel Educativo, área geográfica, y voto pasado.

UNIVERSO: Población mayor de 16 años residente en el país.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.679 casos.

METODOLOGÍA DE CAMPO: 78,9% relevamiento presencial (F2F) no domiciliario y 21,1% relevamiento telefónico.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado.

SISTEMA DE CONSULTA: Plataforma para relevamientos F2F y sistema CATI (Computerassisted Telephone Interviewing).

NIVEL DE CONFIANZA: 95.5%. ERROR MUESTRAL: +/- 2,3

