Máximo Kirchner encabezó una reunión del PJ bonaerense en Monte Hermoso

El Frente de Todos atraviesa su interna bajo un manto de incertidumbre, con interrogantes abiertos sobre qué harán Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa; y si se mantendrá la unidad. En medio de tal confusión, el kirchnerismo bonaerense se manifestó este jueves frente al Palacio de Tribunales para reclamar contra la “proscripción” de la vicepresidenta en un acto al que se ausentó el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien sin embargo optó por reunirse con referentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires -que el diputado nacional preside- para analizar el escenario electoral.

Tal como informó ayer Infobae, en el kirchnerismo habían interpretado el faltazo del hijo de la Vicepresidenta a Tribunales como una forma de desaprobación a la estrategia de un sector de La Cámpora y del resto de las organizaciones k, como la Patria Grande, Nuevo Encuentro, y Kolina, de centrar la campaña en el pedido para que CFK juegue por la Presidencia en las próximas elecciones.

Máximo Kirchner lejos estaba de la Ciudad de Buenos Aires. El ex jefe del bloque oficialista en Diputados viajó a la localidad bonaerense de Monte Hermoso donde encabezó una reunión con intendentes, legisladores, presidentes de los PJ de los distintos distritos de la sexta sección electoral.

“El encuentro da continuidad a una serie de reuniones que Máximo Kirchner viene realizando con autoridades del Partido Justicialista y forma parte del compromiso asumido en diciembre del 2021″, se informó a través un comunicado que circuló ayer a última hora.

Los dirigentes del peronismo bonaerense y de la zona analizaron la situación de cada uno de los municipios de la región: “Se abordaron cuestiones vinculadas al proceso electoral y el inicio de la campaña de afiliación al PJPBA iniciada esta semana”, informó el partido.

Kirchner estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin y el camporista Facundo Tignanelli; además estuvieron presentes los intendentes de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Gonzales Chávez, Marcelo Santillán; y de Bolívar, Marcelo Pisano; las y los legisladores provinciales Marcelo Feliú, Maite Alvado, Ayelén Duran, Gabriel Godoy y Adrián Santarelli; y el presidente del Puerto de Bahía Blanca Federico Susbielles.

En cuanto a los presidentes y presidentas del Partido Justicialista de los distintos municipios de la sexta sección electoral que asistieron se encontraban: Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Mariela Schmidt (Adolfo Alsina), Marcelo Santillán (González Chávez), Martín Ledezma (Benito Juárez), Esteban Raimundo Masciale (Coronel Dorrego), Ignacio Letona (Coronel Pringles), Fernando Rubén García (Coronel Rosales), Flavio Luis Diez (Coronel Suarez), Roberto Adrián Serra (Daireaux), Juan Carlos Pellita (General Lamadrid), Pablo Martín Santucho (Guaminí), Ricardo Néstor Curetti (Patagones), Carlos Alberto Battista (Pellegrini), Patricia Ibánez (Puan), Mauro Javier Sauer (Salliqueló), Gustavo Guillermo Trankels (Tornquist), Fabio Rubén Uriarte (Tres Lomas) y Emmanuel Stefanelli (Villarino).

Roberto Fernández (Tres Arroyos) y Álvaro Díaz (Bahía Blanca) vinieron en representación de las autoridades partidarias.

“En Monte Hermoso, junto a Máximo y compañeros y compañeras del PJ bonaerense de la sexta sección analizamos las potencialidades del interior productivo y el rol imprescindible del peronismo en el crecimiento de la provincia”, manifestó Insaurralde a través de su cuenta de Twitter.

El encuentro ocurrió luego de las duras críticas del hijo de la vicepresidenta a la gestión de Alberto Fernández. Durante un acto en Trelew, tras repasar los crudos datos de la pobreza y como se profundizó en los últimos años, Kirchner dijo: “El Frente de Todos no vino a esto”.

“Por eso, muchas veces cuando escuchan que esto es una interna por el poder, es mentira —continuó—. Entre el 2003 y el 2015 nosotros supimos muy bien de qué se trataba eso y si nos bancamos todo con el macrismo, la persecución, los aprietes y los palos, no fue para contarle a los argentinos que no podemos, fue para dar todas las pelea que nuestro pueblo necesite en adelante y no conformarnos con este tipo de situaciones que estamos atravesando ahora bajo el paraguas de que Macri no tiene que volver o de que Cambiemos no tiene que volver”, analizó y sentenció: “Esa mediocridad no puede ser que no lleve a pensar y diseñar el futuro de una Argentina diferente”.

En tanto, el consejo del PJ bonaerense volverá a verse las caras dentro de dos semanas en La Plata en una reunión en la que, según se adelantó, se tratará: la estrategia electoral, las finanzas del partido y la campaña de afiliaciones en los municipios.

