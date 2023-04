Waldo Wolff respaldó a Larreta y replicó las críticas internas del PRO: “Estamos haciendo un espectáculo lamentable”

Waldo Wolff está alineado con Horacio Rodriguez Larreta, pero apoya la precandidatura de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño (@WolffWaldo)

El secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, Waldo Wolff, apoyó hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su decisión de que haya urnas separadas para los cargos electivos en CABA en los comicios de este año, pero lamentó que en el PRO se “esté haciendo un espectáculo lamentable” por la polémica generada ante la convocatoria electoral.

“Horacio Rodríguez Larreta cumplió con la ley. Si cumplir con la ley es alejar a la gente, no coincido”, expresó Wolff en relación a la escalada de críticas a Rodríguez Larreta, luego de que el alcalde anunciara que las elecciones presidenciales y para cargos electivos de la Ciudad de Buenos Aires serán “concurrentes” (es decir, serán el mismo día), pero con urnas y esquemas de votación separados.

“Lo estamos criticando (a Horacio) por cruzar el semáforo en verde. La ley está reglamentada desde 2020. Es facultad y atributo de él hacerlo (convocar a elecciones porteñas). Yo no creo ni en los verticalismos absolutos, ni en los personalismos exacerbados”, agregó.

Para el secretario de Asuntos Públicos, la crispación y las acusaciones en torno a la definición del esquema electoral “nos aleja de la gente”. “Nunca pego para adentro. No sirve. No suma, y no tiene que ver con la historia de nuestro espacio”, dijo sobre los cuestionamientos y cruces entre dirigentes del PRO.

“La decisión de Horacio no te aleja de la gente. Las peleas de conventillo sí. Me parece que estamos haciendo un espectáculo lamentable”, insistió el referente de la colectividad judía en declaraciones al programa “La Mañana de CNN”.

Consultado sobre las preferencias de cara a las elecciones, señaló: “Yo estoy de acuerdo lo que hizo con el jefe de Gobierno (de convocar a elecciones concurrentes). Y trabajo para que haya un candidato sólo del PRO. Mi candidato es Jorge Macri”. Y completó: “Fui el primero que apoyé a Jorge Macri en agosto del año pasado. Y lo repito cada vez que me hacen una nota. No hay contraposición en esto”.

Acerca de las chances de que, tras la decisión de Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau se imponga en las PASO de JxC para jefe de Gobierno porteño, Waldo Wolff aventuró que “no lo imagino a Lousteau ganando” en los comicios de este año. Además, descartó que el alcalde capitalino esté beneficiando al dirigente del espacio UCR-Evolución.

Horacio Rodríguez Larreta confirmó cómo se votará a jefe de Gobierno porteño

“Si viera que se está apoyando a alguien por arriba de un candidato único del PRO, sería el primero el primero en decirlo”, consideró el secretario de Asuntos Políticos, que agregó: “Cuando competimos, algunos se enojan con las bondades de la competencia. Martín (Lousteau) trata de sacar su tajada. El porteño va a votar al PRO por lo que hizo en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, mas allá de lo que haya en la urna”.

Wolff remarcó que la decisión de Rodríguez Larreta “puede gustar más o menos, pero no se le puede cuestionar al jefe de Gobierno porteño que cumpla con la ley” que fija para las elecciones porteñas votar con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Desde ese punto de vista, apuntó contra los dirigentes del PRO que reprocharon a Rodríguez Larreta acerca de su “moralidad” y “principios”; y lamentó que “algunos te pasen el amarillómetro”, dijo en tono irónico sobre las lealtades cruzadas en el macrismo.

“Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. En las contradicciones, hay bibliotecas para todos. Lo que no hay que hacer es tirarselás por la cabeza”, dijo Wolff en alusión a los señalamientos de Patricia Bullrich, quien publicó ayer un video del jefe de Gobierno porteño donde expresa su rechazo a la modificación de las reglas electorales.

“Hay muchos que dan clase de moral y hay que mirar un poco para adentro”, concluyó el secretario de Asuntos Políticos.

