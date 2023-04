Emiliano Yacobitti respaldó a Larreta y aseguró: “Esto no le hace ganar ni perder la elección a alguien”

Emiliano Yacobitti respaldó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta sobre las elecciones concurrentes

El anuncio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el sistema que se utilizará para las próximas elecciones recibió un nuevo apoyo desde el radicalismo. El diputado nacional Emiliano Yacobitti respaldó la confirmación de las elecciones concurrentes y la boleta única electrónica, al considerarlo “un acto coherente” del alcalde porteño.

En su argumento, el legislador hizo referencia a los beneficios del sistema de elección que se utilizará en la Capital Federal. “La boleta única electrónica es el método más transparente, porque no hace falta tanto fiscales, es más fácil elegir la oferta electoral y el Jefe de Gobierno lo que hizo fue no modificar la ley.”, manifestó.

“La Ciudad de Buenos Aires siempre votó separado, nosotros nos la pasamos defendiendo la autonomía de la Ciudad, vamos a la Corte a defenderla, y después vamos a argumentar que queremos votar con lista sábana... Lo más lógico es que todos elijamos los representantes de cada partido por los mejores para cada categoría”, agregó en diálogo con Radio 10.

Y sentenció: “Los porteños no somos tontos, esto no hará ganar o perder una elección a alguien”.

Según Emiliano Yacobitti “Macri esperaba que Larreta haga algo que no hizo

Asimismo, opinó sobre la reacción de los principales referentes del PRO (entre ellos Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich) tras el anuncio de Larreta. “Macri esperaba que Larreta haga algo que no hizo. Si yo fuera el ex presidente, y decidí no competir, no puedo intervenir en todas las decisiones de las personas que yo dejé para que compitan”, expresó Yacobitti.

“La Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 la gobierna Juntos por el Cambio. No es que Larreta beneficia hoy al radicalismo sobre el PRO. Se trata de una fuerza que la integran más partidos políticos que en el 2015 y el 2019. Y si no priorizamos los métodos de elección más simples, más fáciles y más transparentes, es difícil sumar personas nuevas a la política”.

Martin Lousteau junto al Diputado Nacional por la UCR, Emiliano Yacobitti

De igual manera, Yacobitti hizo hincapié en que la formula final que presente Juntos por el Cambio puede salir de una dupla mixta. “También en la Ciudad puede haber fórmulas mixtas, así como va a haber a nivel nacional. Hay una historia en la Ciudad, y cuando Macri tuvo que definir cómo se votaba en el 2015, votamos a Jefe de Gobierno con tres sistemas distintos”, aseguró.

Y no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a algunos integrantes del Pro, a quienes acusa de no querer un Jefe de Gobierno que no sea de su partido. “Hay un sector del Pro que prefiere que no haya alternancia a nivel nacional con tal de que no exista la posibilidad de que el jefe de Gobierno porteño no venga del Pro”, manifestó.

“Se ve que para algún sector del PRO en la Ciudad tiene que ser el candidato que elige Macri y que hoy es el intendente de Vicente López. Cómo podemos hacer entender a la gente que representamos lo nuevo si planteamos estas cosas. Cualquier ciudadano podría impugnar la candidatura de Jorge Macri”, cerró.

En ese sentido, confirmó quién será el representante del radicalismo en las urnas, como aspirante a alcalde porteño. “Nuestro candidato a jefe de Gobierno porteño será Martín Lousteau”, dijo.

