Disturbios en Rosario, durante el traslado de uno de los sospechosos del crimen de Máximo Jerez

A manera de introspección, ante la soledad de su conciencia, Omar Perotti le dijo a Infobae: “¡la gente está en llaga!”.

¿Cómo, cuándo y por qué se llegó a esto?

Lo que no cabe duda es que para resolver esta guerra focalizada, se necesita primordialmente decisión política.

El gobernador Perotti sigue diciendo: “si hay fuerte decisión política de Nación y no demora más, se va a superar. No pedir ayuda es ser cómplice. Son necesarios refuerzos, mayor dinámica, equipamiento técnico y logística. Insisto: nación no debería demorar más. Son décadas de una Rosario gobernada por radicales y socialistas. Con el intendente Javkin trabajando en ésto, somos uno. Como no ocultamos nada, la gravedad nos lleva a pedir ayuda”. Infobae le consultó si lo anunciado por Wado de Pedro, y el jefe de Gabinete Agustín Rossi alcanza: “Es menos de lo necesario”.

Según pudo saber Infobae, mañana miércoles se firmará el convenio nación-provincia en Rosario para instalar en esta ciudad una sede de la UIF, con la presencia su titular Juan Carlos Otero y el gobernador Perotti. La delegación Rosario estará a cargo de un idóneo.

También mañana en la Cámara de Diputados de la Nación será tratado en dos comisiones, Justicia y Legislación Penal, el proyecto impulsado por el diputado Roberto Mirabella con la firma de los diecinueve legisladores santafesinos, solicitando la creación de fiscalías y el nombramiento de jueces federales. Por su parte en el Senado comenzaría a tratarse en la Comisión de Acuerdos, las dilatadas designaciones de jueces y fiscales para Rosario.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe

A pedido del gobernador Perotti y del intendente Javkin, ha sido designado un nuevo jefe del comando conjunto de fuerzas federales: Oscar Mario. A su vez Lucas Gaincerain, fue designado como responsable político en Rosario del ministerio de Seguridad de la Nación.

El ministro del Interior Wado de Pedro y el gobernador Perotti firmaron un convenio para adquirir cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.

El gobernador santafesino ofreció a las fuerzas federales, entregar en comodato quince vehículos patrulleros para la provincia, lo que se firmaría esta semana.

A propósito del ministro de seguridad Claudio Brilloni (sobre quien todas las fuerzas políticas hablan bien), le manifestó a Infobae sobre el tema del ataque al supermercado Roccuzzo: “no tengo dudas que se va a dilucidar”. No ahondó en ninguna pista para que su presunción se concrete.

Donde hay opiniones dividas es con respecto al empeñamiento donde se produce el 95% de los hechos vinculados al narcotráfico. Tanto provincia como intendencia sostienen que sucede lo contrario a lo que antes ocurría: donde estaban las fuerzas federales no estaba el delito. Ante esto nación díce: porque ahí está el delito, están las fuerzas federales.

El intendente Javkin cree que hay una oportunidad política para resolverlo, pero coincide con el gobernador Perotti en que no se puede dilatar más. Tiempo atrás esta cronista escribió sobre la tomografía de Rosario que habita en el celular del intendente, en el cual puede registrar lo que ocurre en la ciudad por cuadrícula. De ahí que insiste en que esta guerra está focalizada en el 11/12% de la geografía rosarina. Javkin le dijo a Infobae: “esta aplicación será incorporada a una página web pública, interactiva para con los vecinos”

Todos tienen una parte de verdad, por ej: cuando el ex ministro de Seguridad Pullaro dice “he puesto presos a los jefes narcos de Rosario”, es una parte de la verdad, pero no desarticuló las bandas, esa es otra parte de la verdad. Y hasta podría pensarse que en las cárceles están más seguros para perfeccionar su criminalidad, en connivencia con parte del servicio penitenciario.

El Papa Francisco hace muchos años en Aparecida, Brasil, habló sobre cómo la política esconde a los pobres y su pobreza bajo la alfombra. En Rosario, desde 1983 a la fecha han gobernado radicales, socialistas. En la provincia han gobernado peronistas, pero también socialistas y radicales por más de una década.

Si de Rosario hablamos, la preeminencia sobre la mirada del centro ha ganado espacio, presupuesto y los votos en las elecciones. El padre Claudio Castriccone vive en La Tablada, uno de los barrios ásperos y vulnerables, le dice a Infobae: “Indudablemente a la política le interesa el voto del centro, más que el de los barrios. En el centro se pavimenta y repavimenta, en los barrios inauguramos cráteres. En los barrios la atención primaria de la salud, donde el vecino a veces es al único lugar al que concurre, falta personal. En la educación, aplausos para el horario extendido, doble turno ¡genial!, pero no hay infraestructura. Los comedores cierran sábados, domingos y feriados. Las panzas no saben de feriado. La escuela es convocante, los chicos se sienten en su casa, el “verano activo” nunca llega, entonces los chicos están en la calle. La mayoría vive en casas donde es imposible estar adentro. Deben apoyarse los clubes, las bibliotecas. El Estado debe estar presente. Me enfurezco porque el Estado está, pero mal. Son épocas excepcionales y se manifiesta como si fueran épocas normales. Con el problema que tenemos con la drogadicción, no hay una sola campaña contra el consumo de drogas. Es una manera de ser cómplices. Para los adolescentes adictos, hay un solo lugar para llevarlos: el Nazareth de Rafaela, pero es privado. Uno solo en toda la provincia. ¡Esto es joda!”

Esta cronista percibe que estamos en el punto de inflexión cúlmine, ante el cual las decisiones políticas que se tomen no pueden ser equívocas. Cuando digo esto aludo en responsabilidad a Nación, Provincia, Municipio. En ese orden. Ante un error, la sociedad de Rosario que sólo quiere trabajar en paz y en lo posible ser feliz, no podrá concretarlo.

Maxi tenía 11 años, los sábados en su barrio participaba de un proyecto parroquial de inclusión a través del deporte, en esta el caso el rugby. Lo asesinaron el domingo. El lunes quedó enterrado solito en el cementerio La Piedad, el lugar donde se deposita a los pobres.

