Pese a las irregularidades denunciadas, Cristina Kirchner pidió que se habilite la lista de Quintela para el PJ

Cristina Kirchner en su intervención durante la ceremonia de inauguración del micro estadio Néstor Kirchner, en Quilmes

En medio de crecientes tensiones internas dentro del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner solicitó la habilitación de la lista encabezada por Ricardo Quintela para competir en las elecciones internas del partido. A pesar de las denuncias presentadas por sectores del propio PJ sobre presuntas irregularidades en el proceso de conformación de la lista, la ex presidenta apoyó la participación de gobernador de La Rioja, desestimando las objeciones planteadas por algunos de sus detractores.

Al conocer la decisión del kirchnerismo, cerca de Quintela dijeron que harán lo propio y dejarán competir a la lista de Fernández de Kirchner “aunque hayan incluido candidatos que no son afiliados”. “Había tres candidaturas observadas en la lista de CFK, entre ellas, la de Rodra Rodríguez que no es afiliado al partido”, deslizaron.

La presentación que habían hecho los apoderados de Ricardo Quintela

Las irregularidades denunciadas en torno a la lista de Quintela incluyen acusaciones sobre la falta de cumplimiento de los plazos establecidos por la junta electoral del PJ y la ausencia de documentación necesaria para validar la candidatura. Sectores opositores dentro del partido señalaron que estas supuestas anomalías comprometen la legitimidad del proceso y generan dudas sobre la imparcialidad en la competencia interna.

Desde el Instituto Patria habían denunciado la aparición de avales truchos. Según relataron a Infobae, militantes y dirigentes que revisaron las listas presentadas por el riojano, encontraron planillas donde las firmas de todos los afiliados eran iguales o en las que había dirigentes que pertenecen a La Cámpora. Aseguran que en esos casos las padrones “fueron volcados” a las planillas con el objetivo de generar volumen. Es decir, que anotaron afiliados sin su consentimiento solo lograr la cantidad requerida, que era de un mínimo de 60.000 avales.

“Son falsificaciones aberrantes. No pueden someter al peronismo con estas truchadas”, se quejaron en el entorno de la ex presidenta. Entre las acusaciones había una que se destacaba. En el listado de avales de La Matanza aparece Facundo Tignanelli y parte de su familia. Lo extraño es que Tignanelli es un dirigente relevante de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner y presidente del bloque de diputados bonaerense. “Hagamos las cosas con seriedad política. No es justo que hagan estas truchadas y sometan a un enfrentamiento al peronismo”, se quejaron en la agrupación que conduce el hijo de la ex presidenta.

Una de las planillas donde el kirchnerismo denuncia que todas las firmas son iguales

Entre las acusaciones también destacan que “en Formosa más del 90% de las planillas son volcadas” y que el “candidato a intendente de Pinamar, militante de La Cámpora, también figura en las planillas”. La referencia es para Gregorio Estanga, que compitió en el 2023 y aparece inscripto como uno de los afiliados que avaló la lista del gobernador riojano. “Las planillas de avales de la lista de Quíntela son truchas. Son falsificaciones aberrantes”, resaltó un importante dirigente del camporismo.

El gobernador riojano contraatacó con un duro comunicado dirigido a la ex presidenta y su espacio político. Denunció un puñado de situaciones irregulares que le tocó vivir desde el sábado, cuando decidió jugar a fondo y presentar una lista para competir con la ex jefa de Estado por la presidencia del partido.

“En las primeras 48 horas posteriores al cierre de listas establecido en el cronograma electoral hemos asistido a una dinámica de hechos y omisiones que consideramos que son parte de los métodos y estrategias que estamos llamados a renovar y transformar en el marco de nuestro partido”, indicaron en un comunicado firmado por dos de los apoderados del riojano: Guillermo Llermanos y Jorge Yoma.

En ese texto consideraron que “hay un conjunto de compañeros y compañeras que, supuestamente con la misión de hacer cumplir reglamentos y procedimientos, quieren entorpecer y obstaculizar el camino hacia la realización de las elecciones internas oportunamente convocadas”.

En ese sentido, remarcaron que “la institución que debe llevar adelante el proceso administrativo de la elección y garantizar su transparencia es la junta electoral” y que esta aún “no se ha constituido ni ha mantenido una sola reunión presencial de sus integrantes”. “Alguien debe explicar por qué ayer, en la sede de la calle Matheu, un grupo de militantes sin cargo ni función se encontraban en poder de la documentación presentada por nuestra lista, sin control alguno de los veedores”, se quejaron.