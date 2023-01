Facundo Manes pidió sumar a Urtubey y Schiaretti a Juntos por el Cambio: “Serán bienvenidos”

Facundo Manes quiere formar una "gran coalición" y buscaría sumar a Urtubey y a Schiaretti a Juntos por el Cambio

“Sería bárbaro que vengan”, manifestó el diputado Facundo Manes, sobre la posibilidad de sumar a las filas de Juntos por el Cambio a dos dirigentes peronista como Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

“Las personas que quieran incorporarse a la coalición opositora son bienvenidas, si son honestas y quieren un país moderno. Tenemos que ampliar la coalición opositora, sería bárbaro que vengan. Hay que construir una gran coalición opositora al kirchnerismo”, expresó en diálogo con radio La Red.

Los ex gobernadores de Salta y de Córdoba respectivamente, anunciaron hace unos días que serán candidatos en las elecciones de este año, dentro de “un espacio político superador por fuera de la grieta”. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron.

Tanto Urtubey como Schiaretti aseguraron que no irán “a ninguna PASO con el kirchnerismo”

“Schiaretti tiene gestión, tiene mucho prestigio, serán bienvenidos en la coalición, pero hay que ampliarla como hizo Macri con Pichetto. Igual hay que ver si quiere él”, manifestó el diputado nacional.

¿Y Javier Milei?

Ante la consulta de sumar también a Javier Milei a la coalición opositora, Manes fue contundente: “Los límites para mi deben quedar claros. Somos una fuerza democrática o no vale la pena permanecer unidos. Somos una fuerza progresista, liberal en lo económico, pero el Estado tiene que tener un fuerte compromiso con la educación, en la salud, la seguridad y el combate con el narcotráfico”, manifestó.

“Todos los dirigentes y las fuerzas son bienvenidas, pero hay ciertos límites. Porque se puede ganar una elección, pero después no se pude gobernar. Se ganaron muchas elecciones pero después no se pudo gobernar, porque no hay discusiones de ideas. Tenemos que unirnos con ideas en comunes de país. Pero no podemos poner a todo el mundo para ganar las elecciones”, dijo Manes.

Y agregó: “El límite es la gente que no quiere el sistema, que no quiere progresar, que no quiere la convivencia, el límite es la falta de sensatez”, aseguró.

La interna en Juntos por el Cambio

Facundo Manes se mostró autocrítico sobre la actualidad de Juntos por Cambio y plantea la necesidad de modificaciones de cara a las próximas elecciones. “En la coalición opositora con lo mismo no vamos a ganar, porque en el 2019 nos fue mal, perdimos la elección. Hay que renovarla”, expresó.

“Hay halcones en la coalición opositora que piensan que hay que ir con un tanque pasando por arriba a todos los que no opinan igual, creo que no se puede transformar a la Argentina de esa manera”, sostuvo.

Además, planteó: “Después están los moderados que tienen slogans vacíos, usan mucha publicidad oficial pero no representan el cambio, representan el sistema que hay que cambiar”.

Y fue contundente sobre la postura que debe adoptar la UCR dentro de la coalición con el PRO: “Cuando el radicalismo se amplió, le habló a los no radicales, fue clave para la Argentina porque transformó el país. No podemos seguir al PRO siempre”.

Críticas para el Gobierno nacional

“El país está bloqueado. La Argentina está bloqueada políticamente, no funciona el Congreso, el Gobierno avasalla la Justicia, la sociedad está dividida”, manifestó el dirigente de la Unión Cívica Radical.

Y agregó: “Hay un divorcio total entre la sociedad y la política. La dirigencia está en sus campañas electorales, en sus fotos y la sociedad está mirando otro canal, indignada y frustrada”.

“Estamos como sociedad descreídos, tristes apáticos, sin esperanzas... El trabajo de un líder en la Argentina es transformar esta tristeza y resignación en esperanza. Contarle a los argentinos que si nos unimos por un propósito común, en cuatro o cinco años podemos ser un país diferente”, concluyó.

