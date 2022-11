Atomizado, el gabinete nacional sufrió la partida de 10 ministros en los últimos seis meses

El Gabinete sufrió la salida de 10 ministros en los últimos 6 meses

La última salida fue por un problema de salud y no estuvo vinculada a una renovación política. Sin embargo, la renuncia de Alexis Guerrera al Ministerio de Transporte aumentó el número de ministros que dejaron el Gobierno. Fueron 10 en los últimos seis meses. Un recambio que, salvo dos casos por temas de salud, estuvo atravesado por la crisis interna del peronismo y la debilidad estructural de la gestión.

Diego Giuliano, que todavía es secretario de Transporte, ocupará el lugar que deja vacante Guerrera el 1 de diciembre, día en que jurará el flamante ministro. Giuliano es un dirigente del Frente Renovador con base política en Santa Fe. Su nombre continúa la tradición de ministros massistas dentro de Transporte.

Es el tercero, detrás de Mario Meoni, fallecido en un accidente de tránsito en abril del 2021 y Guerrera, que estuvo 19 meses en el cargo con un perfil muy bajo, alejado de la rosca política y enfocado exclusivamente en la gestión. El Ministerio de Transporte está ubicado en el mismo edificio en el que está el ministerio de Economía: el núcleo de poder de Sergio Massa.

El gabinete actual está completamente atomizado. Cada ministro maneja su propia agenda en paralelo a la Casa Rosada. Al mismo tiempo, los ministros kirchneristas se mueven en una sintonía propia, bajo la jefatura política de Cristina Kirchner y sin reportar a Balcarce 50. Es el retrato de la grieta interna.

Alexis Guerra es el último ministro que se fue del Gobierno

En junio Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Producción Matías Kulfas luego de que se filtrara un off desde su cartera con cuestionamientos a Cristina Kirchner. Un mes después Martín Guzmán pegó el portazo y dejó el ministerio de Economía, agobiado por los cuestionamientos y condicionamientos del kirchnerismo.

El Presidente dejó ir a dos “propios” y debilitó su espacio de poder dentro del Gabinete. Silvina Batakis duró menos de un mes al frente del Palacio de Hacienda. Después de una gira por Estados Unidos, que incluyó un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aterrizó en Argentina y se enteró que su silla en el quinto piso de Economía ya tenía otro dueño.

El 28 de julio Sergio Massa se convirtió en ministro de Economía, Producción y Agricultura. Su arribo fue una dosis de oxígeno importante para un gobierno ensimismado con una interna política sin final y con un dólar blue en alza que generaba extrema tensión en el mercado cambiario.

Ese mismo día dejaron de ser ministros Daniel Scioli (Producción) y Julián Domínguez (Agricultura). El ex gobernador bonaerense se reunión con Alberto Fernández aquella tarde de cambios frenéticos, pero se enteró por la televisión que estaba afuera del Gobierno. El Presidente no le había confirmado su salida cara a cara. El ex motonauta, paciente y pragmático, tragó saliva y siguió adelante.

Juan Zabaleta y Jorge Ferraresi volvieron a sus municipios para buscar una reelección en el 2023

El mismo día también se fue quien era el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, uno de los hombres de mayor confianza de Fernández y parte del círculo chico de Olivos. Tras su salida, en la Casa Rosada lo acusaron, por lo bajo, de ser un “irresponsable”. No lo querían demasiado y lo blanquearon, sin sutilezas, tras su partida.

La llegada de Massa fue un quiebre en el Gobierno. El líder del Frente Renovador ocupó el centro de la escena, aplacó los niveles de incertidumbre y generó expectativa de cara al 2023. Esa sensación sigue existiendo en varios rincones del peronismo, donde creen que Massa es el único que puede ser el candidato del peronismo en las elecciones del año que viene.

En las últimas semanas hubo dos de esos guiños políticos: Uno fue el llamado de la Vicepresidenta al Presidente cuando se descompensó durante el G20. El otro fue el respaldo público del Jefe de Estado a su compañera de fórmula durante la mañana de ayer, luego de que hablara por última vez antes de escuchar la decisión del tribunal que juzga la causa Vialidad.

La convivencia es fría y la relación está rota

En octubre hubo tres cambios en el Gabinete. Juan Zabaleta cumplió con lo que ya tenía decidido con varias semanas de antelación y renunció al ministerio de Desarrollo Social para volver a conducir los destinos de Hurlingham. “Juanchi” se fue desgastado por los roces con el kirchnerismo y la falta de vocación de Alberto Fernández para construir una alternativa política interna al mundo K.

Alberto Fernández sufrió el desmembramiento de Gabinete en los últimos seis meses

También se fue Claudio Moroni del ministerio de Trabajo, debido a un problema de salud, y Elizabeth Gómez Alcorta del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Esta última abandonó el gobierno nacional cuestionando el accionar de las fuerzas de seguridad, comandadas por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en un operativo llevado a cabo en Villa Mascardi, Bariloche, para desalojar terrenos tomados por grupos mapuches.

En los pasillos de Balcarce 50 cayó muy mal esa salida. Al igual que la de Beliz y la de Guzmán, fueron tomadas como decisiones irresponsables que perjudicaron la estabilidad política del Gobierno. Lo que advierten puertas adentro de la Casa Rosada es que muchos ministros actuaron sin pensar en forma colectiva. Lo hicieron solo por la conveniencia personal.

En octubre Jorge Ferraresi dejó su cargo en el ministerio de Hábitat. Lo venía masticando desde hace tiempo y ordenó su salida con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En su lugar quedó Santiago Maggioti, intendente de Navarro en uso de licencia y, hasta ese momento, secretario de Hábitat. Es decir, el segundo en la línea sucesoria.

Con pasado, y presente, muy ligado a Cristina Kirchner, Ferraresi supo formar parte de la mesa política de Alberto Fernández en el peor momento de la batalla interna entre la Casa Rosada y el kirchnerismo. Volvió a gobernar Avellaneda para cuidar su territorio en el año electoral. Buscará la reelección. Hizo equilibrio en forma permanente, al igual que el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los pocos fieles que le quedan al Presidente.

A todas esas salidas se le sumará una más en los primeros meses del año próximo. Juan Manzur pedirá licencia al frente de la Jefatura de Gabinete para instalarse en Tucumán y llevar adelante su campaña electoral. Será candidato a vicegobernador en una fórmula con Osvaldo Jaldo, el actual mandatario.

Juan Manzur dejará la Jefatura de Gabinete en los primeros meses del año que viene

Según explicaron a Infobae desde el entorno presidencial, la idea es que se tome licencia, haga la campaña, pasen las elecciones - que serán el 14 de abril - y retome la labor en su cargo hasta el 10 de diciembre. En ese tiempo de ausencia la firma y la conducción de la Jefatura de Gabinete quedaría a cargo de Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete, y dirigente de máxima confianza del Presidente.

Si bien desde la Jefatura de Gabinete dejaron trascender tiempo atrás que la idea de Manzur era irse a fines de enero o principio de febrero, ahora aseguran que “no hay fecha” para su salida. Frente a algunos rumores sobre un posible adelantamiento de la retirada, en Balcarce 50 desmintieron esa posibilidad. En definitiva, creen que se irá durante el verano.

Solo quedan 6 ministros del gabinete que comenzó la gestión en diciembre del 2019. Santiago Cafiero es el único que sigue en el Gobierno pero con otra función. Pasó de la Jefatura de Gabinete a la Cancilleria. Después quedan en pie Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Cabandié (Medio Ambiente), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Matías Lammens (Turismo) y Tristán Bauer (Cultura).

El Gabinete es una foto del Gobierno. Está dividido y sin una jefatura clara. Cada cual atiende su juego. Fernández se apoya en Sergio Massa, Gabriel Katopodis y Daniel Filmus para la mayoría de los anuncios. Está decidido a volcar todo su esfuerzo en la gestión. Quiere mostrar que su gobierno, pese a todos los contratiempos, tiene capacidad de transformar la realidad.

