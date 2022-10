Mauricio Macri continúa con el alto perfil y visitará Entre Ríos junto a Miguel Ángel Pichetto

Macri y Pichetto tendrán una reunión con la dirigencia local y contacto directo con la gente (Foto NA)

El ex presidente Mauricio Macri arribará este jueves a las 11.30 a Paraná, la capital de Entre Ríos, acompañado por quien fuera su candidato a vice en las elecciones presidenciales de 2019, el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto, principal referente del Encuentro Republicano Federal, el sector del peronismo que saltó con él a Juntos por el Cambio.

La principal fórmula opositora de 2019 tendrá una apretada agenda, que incluirá una reunión con la dirigencia local y contacto directo con la gente. Rogelio Frigerio será el anfitrión.

La llegada del ex mandatario se confirmó en las últimas horas del miércoles y obligó a reconfigurar la agenda que tenían prevista Pichetto (cuyo arribo había sido anunciado el lunes) y Frigerio, que suele hacer base en Paraná en sus recorridas semanales por la provincia.

Su presencia en la provincia litoraleña se da en un momento en el que el líder de Juntos por el Cambio aún no da señales claras de si será o no postulante a la presidencia en 2023. Hace una semana confesó que su esposa, Juliana Awada, “no quiere que sea candidato”.

Y también comentó que no se había “anotado” aún en la carrera por llegar a la Casa Rosada el año próximo. Sin embargo, días después dijo que estaba “en la cancha” y prometió a su electorado: “Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes”.

“Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó el ex Presidente en una entrevista

<b>Agenda</b>

El cronograma tentativo marca que luego del arribo, Macri y Pichetto se alojarán en un hotel internacional de la zona del Parque Urquiza, el balcón al río que tiene la ciudad de Paraná. Es probable que la primera actividad sea una recorrida o caminata por la costanera o por la peatonal para luego ir a visitar a una empresa local de alto desarrollo tecnológico.

Más tarde volverán al hotel, donde compartirán un almuerzo con la dirigencia local de Juntos por el Cambio. La llegada de Macri y Pichetto se da en un momento de particular tensión entre la UCR y el PRO que amenaza con romper el armado legislativo de la alianza opositora en la provincia.

Todo comenzó cuando la titular del PRO, Patricia Bullrich, equiparó al ya fallecido ex intendente radical Sergio Varisco (condenado por narcotráfico a seis años y seis meses de cárcel en 2019) con la banda rosarina “Los Monos”.

La hija del ex mandatario local, la diputada provincial Lucía Varisco, recogió el guante y acusó a la cúpula del PRO de haber influenciado en la Justicia y de haber armado causas, entre otras cosas. El macrismo entrerriano pidió al radicalismo que la eche de la bancada, pero el centenario partido todavía deshoja la margarita sobre qué hacer.

La última actividad que compartirán Macri, Pichetto y Frigerio será una conferencia de prensa. Se estima que luego el ex Presidente partirá y no trascendió qué hará el ex senador.

<b>Viento a favor</b>

Entre Ríos es un distrito que le trae buenos recuerdos a Macri. En 2015 ganó las elecciones generales por escaso margen en primera vuelta y por paliza en la segunda. En 2019, tras quedar en las primarias detrás de la fórmula Fernández-Fernández, ganó por cerca de un millar de voto las generales de octubre.

Pese a que su imagen en la provincia no es buena, el ex Presidente decidió venir a Entre Ríos a pocos días de las elecciones generales legislativas del 2021, cuando el triunfo de la lista que encabezaba Frigerio era un hecho.

Llegó el 2 de noviembre del año pasado, a dos semanas de los comicios. Visitó la localidad de Victoria luego de haber pasado por Córdoba y Santa Fe. Allí auguró para Juntos un triunfo que era evidente y anticipó su bendición a Frigerio como candidato a la gobernación.

Su ex ministro del Interior “lidera una alternativa para la provincia en 2023 como hace décadas no existía”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: