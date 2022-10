Alberto Fernández se inclina por Tolosa Paz para asumir en Desarrollo Social, pero los movimientos vinculados al kirchnerismo se resisten

La renuncia de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social abrió una nueva brecha entre los movimientos sociales alineados a Alberto Fernández y los que, también son oficialistas, pero están alineados al kirchnerismo. Mientras el Presidente y las organizaciones sociales que le responden sin fisura, como el Evita y Somos Barrios de Pie, se inclinan por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; los filo camporistas y la propia Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, resisten su designación.

Ni la vicepresidenta Cristina Kirchner, ni dirigentes sociales allegados, como Juan Grabois, hicieron trascender su preferencia. Sin embargo desde el jueves pasado desde sus entornos hicieron circular el nombre de Mariano Cascallares.

Juan Zabaleta podría ser reemplazado por la diputada Victoria Tolosa Paz, la elegida para el ministerio de Desarrollo Social por Alberto Fernández

El ex intendente de Almirante Brown formó parte de la dirigencia bonaerense que el 22 de agosto pasado se sumó al respaldo público a la ex mandataria después del pedido de pena de 12 años de prisión por parte de los fiscales que investigan la causa Obra Pública. A través de sus redes sociales, Cascalleres repudió lo que considera una “persecución judicial” contra la presidenta provisional del Senado. “El pueblo no olvida #TodosconCristina”, escribió.

Así como los dos espacios sociales hasta ahora no conciliaron un nombre, sí coinciden en un punto: no muestran expectativas por la designación que deberá materializarse en los próximos días.

Según puso saber Infobae, Fernández sugirió el nombre de la diputada nacional a varios dirigentes sociales con los que suele conversar, y estos le dieron su apoyo.

Desde el Movimiento Evita, referenciado en los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, confirmaron que Tolosa Paz es la elegida por el mandatario, pero son cautos ante un posible veto de la Vicepresidenta.

“Tratamos de no inmiscuirnos en la decisiones del Presidente. Lo vamos a apoyar en su decisión. Este presente es muy dinámico y es mejor no involucrarnos en microclimas alejados de la calle”, le dijo a este medio un referente social albertista.

En las elecciones legislativas 2021 algunas organizaciones sociales salieron a hacer campaña por el Frente de Todos junto a Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires

El domingo Fernández evaluaba los reemplazantes de Zabaleta, Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta rodeado de su círculo más cercano y se comunicó de manera personal con Tolosa Paz, quien estaba en San Luis en el encuentro plurinacional de mujeres.

La legisladora es amiga personal del Jefe de Estado. Antes de encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, fue secretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Enrique “Pepe” Albistur, pareja de Tolosa Paz, también es amigo personal de Alberto Fernández. El empresario fue secretario de Medios desde junio de 2003 hasta diciembre de 2009. Es decir, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Si como se presume, Tolosa Paz reemplaza a Zabaleta, quien volverá a la intendencia de Hurlingham, deberá mantener el equilibrio en un ministerio poblado por funcionarios camporistas, del Evita y de Somos Barrios de Pie, este último liderado por Daniel Menéndez, quien se desempeña como subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Hasta el momento Cristina Fernández de Kirchner no se manifestó a favor o en contra de los posibles reemplazantes en el gabinete de Alberto Fernández (Jose Brusco | pool argra)

Desde el entorno del dirigente popular observan con inusitada atención la posible llegada de Tolosa Paz al Gabinete Nacional ya que si renuncia a su banca, Menéndez debería ocuparla. Él figuraba en el puesto número 11 en la lista que encabezaba Toloza Paz en las elecciones legislativas 2021.

Durante esa campaña electoral, tanto el Evita como Somos Barrios de Pie salieron a militar “casa por casa” para recuperar en la provincia de Buenos Aires los votos que habían perdido en las PASO a manos de la oposición. En las recorridas estaban acompañados por Tolosa Paz y por el propio Jefe de Estado.

Además del kirchnerista Cascallares, también sonó el nombre de Ariel Sujarchuk para ocupar el Ministerio de Desarrollo Social. Ex intendente de Escobar, es el actual secretario de Economía del Conocimiento, un área que está bajo la órbita de Sergio Massa, el jefe del Palacio de Hacienda.

Ni Sujarchuk ni Cascallares son vistos con buenos ojos por los dirigentes sociales albertistas: no por su buena relación con la Vicepresidenta, sino por la que mantienen con los intendentes, sus potenciales rivales en las elecciones 2023 ya que el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, entre otros espacios populares, lanzarán partido político propio para disputarles espacios de poder a los alcaldes de la provincia de Buenos Aires.

