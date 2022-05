Radiografía de los asentamientos bonaerenses por usurpaciones: la mayoría se concentran en La Plata

Los barrios populares, asentamientos y villas siguen creciendo en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de las usurpaciones de predios y la falta de respuesta por parte de las autoridades para resolver el drama habitacional que viven millones de familias desde hace décadas. Así lo revela el estudio del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). El trabajo se centró en el distrito capital del territorio bonaerense. Allí, en tres años, los barrios carenciados aumentaron más del 60%.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), organismo que depende del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la provincia gobernada por Axel Kicillof existen 1578 asentamientos ingresados al sistema, lo que los pone en condiciones de ser urbanizados. En todo el país la cifra se eleva a 4.561, siempre según los datos oficiales que maneja la Secretaría de Integración Socio Urbana y que tiene como finalidad “garantizar el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos y vecinas de los más de 4.400 barrios populares del país”, según se lee en la página web. Un objetivo que, como revela el profundo trabajo de la UCALP, como mínimo, viene muy demorado en la concreción de esos objetivos centrales para vivir en condiciones dignas.

En el Gran La Plata se concentran la mayor cantidad de asentamientos y la toma más importante de todo el territorio está ubicada en la localidad de Los Hornos. Tiene una extensión de 163 hectáreas. Fue la usurpación que el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, consideró que no fue un delito porque se realizó durante el día y sin violencia. A esto se agrega que el fiscal que estuvo a cargo de la investigación no imputó a ninguna persona. Solo allí viven unas 800 familias compuestas por casi tres mil personas.

Desde el retorno de la democracia a la actualidad, el distrito más populoso del país fue administrado por ocho gobernadores: Alejandro Armendariz (UCR), Antonio Cafiero (PJ), Eduardo Duhalde (PJ), Carlos Ruckauf (PJ), Felipe Sola (PJ), Daniel Scioli (PJ), María Eugenia Vidal (PRO) y Axel Kicillof (PJ), actualmente en el cargo. Es decir, treinta y un años de gestión de extracción peronista y ocho de otros partidos políticos. Ninguno de ellos resolvió el problema. En cada una de esas administraciones, la falta de techo para los sectores más desprotegidos de la sociedad se profundizó.

El trabajo del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, encabezado por Rodrigo Martín y Paulo Bernardo, revela que en el Gran La Plata conviven 261 barrios vulnerables en el que viven unas 202.600 personas, de las cuales aproximadamente 68.800 son niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años y 18.300 son adultos mayores, “dos grupos etarios que la pandemia y el aislamiento afectó significativamente y cuya vulnerabilidad es aún mayor cuando viven en barrios precarios”, remarca el informe.

En 2018, año en que se realizó el primer informe, los asentamientos en el Gran La Plata eran 164, es decir que, en apenas tres años, el número de barrios populares creció un 61%.

La cifra de habitantes en estos barrios también aumentó de manera brutal: de las 130.000 personas a las actuales 202.600 significa un incremento del 64%.

“Estos son datos reales y concretos”, dijo sobre el trabajo realizado en el terreno la rectora de la Universidad Católica de La Plata, Rita Gajate. Sucede que el relevamiento demuestra que hay asentamientos que existen desde hace más de 70 años y que, a pesar de las promesas de “urbanización”, aún no cuentan con veredas, cordones, cloacas, agua corriente, alumbrado público, bocas de desagües, es decir, como marca la docente, “condiciones mínimas que denotan organización y desarrollo barrial”.

En 2021, año en que la pandemia del COVID-19 golpeó a través de su segunda ola, la necesidad de asistencia a estos barrios fue de tal magnitud que solo Cáritas Diocesana La Plata entregó más de 1.500 toneladas de alimentos secos y frescos en bolsones o cajas de mercadería. Además, distribuyó colchones, medicamentos y electrodomésticos, según reveló su director, Cristian Gonzálvez.

“Respecto al 2020 notamos un ‘amesetamiento’ en cuanto a cantidad de barrios. Sin embargo, esto no significa que quedaron estáticos. Hubo crecimiento hacia los costados y hacia arriba. Y esto no es nuevo. Son generaciones enteras que vivieron y viven sin cloacas, sin agua y con un basural cerca” , le explica a Infobae Paulo Bernardo, Director de Relaciones Institucionales del Observatorio.

“El crecimiento exponencial de asentamientos se da en la década de los ‘90, se profundiza en el 2001 y se agrava con la pandemia. Hoy hay más de 68.000 niños, niñas y jóvenes viviendo en estas condiciones. Con un condimento más: somos el país con mayor desempleo joven de la región. Por eso ya no hay margen de espera”, advierte.

El informe de campo de la UCALP revela situaciones alarmante sobre las condiciones socio ambientales en las que viven estas familias: el 90% de los barrios populares del Gran La Plata no tienen cloacas ni bocas de desagüe; ocho de cada diez asentamientos tiene acumulada basura en la esquina y/o presencia de un basural a cielo abierto cerca porque no ingresa el camión recolector de residuo. En muchos casos, está impedido porque no están pavimentadas las calles centrales.

El 90% de estos barrios “requieren de una mayor integración y desarrollo, y el 70% de estos lo requieren de manera urgente”.

Esto sucede, explica el trabajo, porque las precarias viviendas están construidas en “rellenos sanitarios, zonas inundables, sobre terraplenes del tren, en los márgenes de canales, riachuelos y/o no tienen agua potable”.

A esto se le suma otra serie de inconvenientes graves para el normal desarrollo de la vida en comunidad: los barrios no tienen conexiones con otras zonas pobladas y son de difícil ingreso para el trasporte público, bomberos, policías o ambulancias porque no están pavimentados y se vuelven intransitables los días de lluvia intensa. Tienen pocas plazas, clubes o zonas de encuentro, sobre todo para los jóvenes.

A estas carencias se le agrega que “el 70% de los asentamientos no tiene veredas y el 60% no tiene alumbrado público y/o está en mal estado” y que “la institución más cercana al barrio es la Iglesia, luego las escuelas y las salas de emergencia”.

“Enormes deudas sociales”

Rodrigo Martín, el Director Ejecutivo del Observatorio, profundiza sobre los hallazgos descubiertos durante la investigación y los peligros que estos representan: “En servicios básicos vemos que siete de cada diez barrios populares no tienen acceso seguro a la energía eléctrica. Las conexiones allí son precarias, inestables y muy peligrosas. La informalidad condiciona la convivencia de la familia”, destaca y se detiene en las dificultades extremas que se le presenta a “los pacientes electro dependencia, esto representa un riesgo de vida por sus condiciones de salud”.

Martín, en diálogo con este medio, también precisó: “Seis de cada diez asentamientos no tiene asegurado el suministro continuo de agua potable dentro del hogar. Con todo lo que eso implica en verano y en invierno. Sólo el 40% de los hogares tienen tanque o ‘reservorio’ de agua para consumo, para higiene, el baño, etc”.

Para el Director Ejecutivo del Observatorio de la UCA La Plata, entre estas familias “hay enormes deudas sociales que tienen diferente impacto en el desarrollo de la persona” y recuerda que “según nuestros cálculos unos 16.208 niños, niñas de 0 a 4 años viven en los 261 barrios del Gran La Plata y como bien sabemos son muchas las necesidades y atenciones que se requieren en esta etapa para el desarrollo humano integral”.

Algo similar sucede con los 18.234 adultos mayores: “Lidian a diario con un ambiente mucho más difícil que el que tienen los barrios más integrados. La falta de buenos servicios, veredas, accesos seguros que permitan el ingreso de una ayuda o simplemente salir a pasear, visitar afectos, con un acceso que permita llegar el trasporte a la puerta de su casa”.

El estudio del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata está acompañado con una secuencia de fotos, algunas de las cuales ilustran esta nota, que son el retrato de la realidad social del país que algunos funcionarios tratan de ocultar, pero, como dice el dicho popular, el sol no se puede tapar con las manos.