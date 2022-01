FMI: los gobernadores Kicillof, Perotti y Bordet apoyaron la estrategia de negociación de Alberto Fernández y Martín Guzmán

Omar Perotti (Nicolás Stulberg)

Hubo 12 gobernadores en la convocatoria que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Casa Rosada con la intención de explicar cómo marchan las negociaciones con el FMI. Y fueron tres, Axel Kiciloff (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) los que respaldaron la estrategia que impulsa el titular de la cartera económica.

Kiciloff fue duro con la oposición de Juntos por el Cambio que no quiso participar del encuentro y los tildó de imprudentes. “Borrarse en esta situación y transformarse en espectadores o en árbitros de esta situación no es lo correcto. El grado de avivada no tiene límites”, dijo. De esa manera, sin nombrarlo, apuntó a la ausencia del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en el Museo del Bicentenario. El gobernador bonaerense evaluó que “fue una reunión importantísima en donde se expusieron las trabas, los límites e impedimentos para alcanzar un acuerdo con el Fondo”. “Este año se vencen 29 mil millones de dólares de deuda y el que viene 20 mil. Es el peor acuerdo de la historia, el peor crédito, es impagable”, remarcó.

Alberto Fernández

“El propio FMI admitió que la arquitectura del crédito que dieron fue un fracaso. Parecen arrepentidos de lo que aprobaron y le ponen la responsabilidad al gobierno anterior”, amplió. Y resaltó las explicaciones que dio Guzmán sobre las negociaciones: “El ministro explicó claramente que la discusión pasa por el déficit fiscal. El Fondo no acepta el esquema de crecimiento y recuperación que le propone Argentina, sino que plantea un ajuste más fuerte. (Mauricio) Macri ajustó y creó un desastre. Hay diferencias con algunos directores del Fondo y tiene mucho que ver el peso de los países que lo integran, pero es difícil la resolución de un problema cuando no se lo reconoce. No tomaron nota de que con el ajuste de Macri, pese al control de capitales, el programa de Macri fracasó. Este Gobierno no quiere aplicar nuevamente el mismo ajuste”.

Axel Kicillof

Perotti, por su parte, recalcó que la convocatoria “fue importante no solo para los gobernadores sino para que todos los argentinos puedan conocer las implicancias de un acuerdo con el FMI para poder seguir implementando un modelo de desarrollo. En nuestra provincia, Santa Fe, las exportaciones crecieron en 2021 un 58 por ciento y ese es el camino para la recuperación económica”.

Agradeció el gesto del Presidente y de Guzmán de invitarlos a la Rosada y sostuvo que “un modelo de desarrollo también implica garantizar oportunidades, empleo, pelear contra la pobreza y la inseguridad, que la tecnología tenga un impacto positivo en las economías provinciales. Queremos que ese modelo siga avanzando porque de esa manera podremos afrontar el pago de la deuda”.

Luego, Bordet calificó como “oportuna” a esta reunión y destacó que “un acuerdo significa dar previsibilidad. Estar aquí es una cuestión de responsabilidad, no solamente tenemos que pensar en los dos años que vienen, sino mucho más hacia adelante. Si estuvimos sentados hoy acá es porque se deben encontrar consensos para poder pagar. Ya tenemos claro el estado de las negociaciones y los alcances para los próximos 10 años. Es necesario que oficialistas y opositores coincidamos en las políticas públicas que hay que adoptar”.

Una imagen de la reunión de Alberto Fernández y Guzmán con los gobernadores

Perotti también llamó a alcanzar “un acuerdo razonable. El ministro Guzmán marcó que hay diferencias en el sendero fiscal y yo le agrego que para reducir el déficit hay que compatibilizar los tiempos. Recuperarse de la pandemia llevará tiempo. Son los daños de esta pandemia que se suman a los de los años previos. Se necesita comprensión del Fondo sobre los plazos. En 2021 se redujo el déficit y se pudo crecer, esperemos que comprendan que esa es la salida”.

Fue llamativa la ausencia de algunos mandatarios provinciales aliados del oficialismo como el salteño Gustavo Sáenz, quien envió a su vice Antonio Marocco a Balcarce 50, porque prefirió seguir con unos días de descanso en Pinamar.

Otros eligieron la virtualidad para participar. Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, fue una de ellas y usó la red social Twitter para comunicar su apoyo. “Argentina debe tomar sus decisiones de manera federal. Desde cada territorio decimos no al pago de intereses financieros desmesurados por una deuda inconsulta al pueblo argentino. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestro pueblo, el trabajo y la producción”, escribió ni bien comenzaba la reunión.

