Juan Grabois: “Me hace ruido la fortuna de los Kirchner”

El dirigente social y líder de la agrupación CTEP, Juan Grabois, se refirió hoy al patrimonio de la familia Kirchner y aseguró: “ Me hace ruido, a las bases no, pero a mi me hace ruido” . En este sentido, expresó que “la regeneración de la política implica un voto de simplicidad de vida”.

Para el referente piquetero, el tipo de inversión que compone la fortuna de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y de su hijo Máximo, corresponden a “los usos y costumbres de la burguesía argentina”. Además, y en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, afirmó que éstos “no son temas de la gente, sino del morbo, de buscar siempre la parte oscura, negativa”.

Según su última declaración jurada, presentada ante la Oficina Anticorrupción, Cristina Kirchner informó un patrimonio de $16.463.095 . El monto representa un 69% más que al cierre de 2019, cuando había informado $9.761.186. Descontada la inflación del 36% que hubo en año pasado, el aumento real fue del 24,2%. Este crecimiento patrimonial de la ex mandataria equivale al 18,4% real en dólares al cambio oficial.





