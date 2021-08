Daniel Gollan le respondió a Ricardo Montaner por sus críticas a las medidas sanitarias: “Reflexionen antes de pensar tanto en sí mismos”

El ex ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional (NA)

El ex ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional Daniel Gollan le respondió al cantante Ricardo Montaner, que en los últimos días publicó una serie de tuits con críticas hacia las medidas de aislamiento obligatorio impuestas para aquellas personas que regresan al país desde el exterior.

“¿Vivo en un país libre? Llevo casi una semana encerrado solo. La guardia del barrio: ¿Estás vacunado? Sí, dos vacunas. ¿Tienes prueba PCR? Sí. ¿Cuántas? 3 por semana. Ok, debes estar 7 días aislado y ojo con hablar con alguien porque se le pega. Así se vive en Argentina”, escribió el jurado de La Voz Argentina, que estuvo varado en Miami junto a sus hijos y ahora debe cumplir aislamiento en su casa dentro de un barrio privado. Luego de recibir varias críticas, el intérprete decidió borrar los mensajes.

Consultado al respecto, Gollan expresó un mensaje hacia el cantante y quienes comparten sus apreciaciones sobre las restricciones: “Le diría a Montaner que mire el relativo éxito que estamos teniendo en contener la entrada de la variante Delta”, señaló. “Comparemos con Gran Bretaña, que en el lapso de 15 días entraron entre 500 y 1000 personas por día portando la Delta y fue un desastre, que recién ahora pudieron controlar con la vacunación. Pero llegaron a 48 mil casos por día cuando estaban en 2.500. Está demasiado claro”.

El furioso descargo de Ricardo Montaner por tener que cumplir con el aislamiento tras su regreso al país. EFE/ Orlando Barría

“Estamos retrasando el ingreso de la Delta, además de continuar con el plan de vacunación que día a día va más rápido. Esto tiene que ver con la firmeza con la que nos manejamos con quienes regresaban. No lo hicimos para molestar a nadie, es para cuidarlos”, continuó. “Lamentablemente hay gente ha mezclado la ideología con la cuestión sanitaria. Eso es inentendible”.

Y agregó: “Si las personas como Montaner reflexionaran un poquito que hemos tenido casos de personas que vinieron vacunadas e ingresaron con el virus Delta ¿por qué no pensamos un poquito en los demás antes que en uno mismo, ‘yo, yo, yo’, lo que me pasa a mí y mi libertad?”.

En ese sentido, el ex ministro aseguró que “la gente no toma dimensión de que este es el desastre sanitario más grande de la historia”. “Se habla de la gripe española que fue un desastre, sí, pero ahí no había aviones, comunicaciones rápidas. Nada que ver con este impacto en la economía mundial”, indicó. “Es un pedido, reflexionen un poquito. Ya va a poder salir, va a poder cantar y hacer lo que quiera, pero con seguridad”.

(EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Sobre el avance de la campaña de vacunación, el ex titular de la cartera de Salud en la provincia, que ahora integra el comité de emergencia del ministerio, indicó que “como país estamos con niveles altísimos de adhesión a la vacuna” y aseguró que “para mediados de septiembre vamos a estar prácticamente con todas las segundas dosis dadas de los que ya se vacunaron”.

“No es que termina la pandemia, es que se transforma en otra cosa”, indicó. Este domingo, el ministro de Salud porteño también aseguró que la tercera ola “es inevitable”, pero que, a través de la vacunación, “la enfermedad va a ser más banal”.

“Vamos a ser cinco ministros de salud en el Congreso, una cosa inédita, y esto expresa que la pandemia dejó en agenda una necesidad de que hay que continuar trabajando”, señaló el ex ministro, que ahora se encuentra en plena campaña electoral de cara a los comicios de este año.

“Me está gustando mucho la campaña porque estamos recorriendo barrios, vacunatorios, muchas fábricas”, indicó. “Ahí está el futuro. Terminemos la vacuna y empecemos con una economía que está arrancando en lo industrial y ahora va a lo que es turismo, gastronomía, recreación, todo lo que se dañó mucho. Ese sector va a tener un impacto muy positivo en esos meses”.

