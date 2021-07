A pesar de haber sido relegados en las listas, los movimientos sociales apoyarán en el territorio la campaña del Gobierno

Unión de Trabajadores de la Economía Popular

Los movimientos populares vinculados a la Casa Rosada saldrán a apoyar con toda su estructura territorial la campaña del oficialismo . Se decidió después de una serie de reuniones mantenida entre las principales organizaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Es más, según le aseguraron a Infobae dirigentes de esa organización, acordaron hacer visitas “casa por casa” en los diferentes distritos del país y así tomar contacto directo con los votantes “para asegurar que el triunfo del gobierno de Alberto sea contundente”.

Si bien nunca estuvo en duda el apoyo y el alineamiento de las organizaciones sociales con el presidente Alberto Fernández, había quienes especulaban con que podrían mostrar cierta distancia en la campaña, ya que solo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie -fusionado en el Movimiento Evita-, ingresó en el puesto 16 de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Los dirigentes de la UTEP, cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castro, y también referente del Evita, conocen de sobra los motivos por los cuales no obtuvieron las precandidaturas que esperaban en las listas de diputados nacionales y provinciales. Tampoco tuvieron mejores resultados en las listas de concejales en los principales distritos del conurbano bonaerense. Cristina Fernández hizo valer su peso dentro de la coalición del Frente de Todos y consiguió una mayor cantidad de nombres propios, y esto afectó sus chances.

El veto de Cristina Kirchner a dirigentes de las organizaciones populares tiene su explicación. La ex mandataria terminó de distanciarse de éstos en 2017. En ese turno electoral, el Movimiento Evita apoyó la candidatura a senador nacional por la Provincia de Florencio Randazzo. Esa postulación dividió el voto peronista y le abrió paso a la derrota electoral de la actual vicepresidenta, que competía ante Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos.

La actual vicepresidenta de la Nación, en cambio, siempre recibió el apoyo de Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y también integrante de la UTEP. De hecho, Grabois abreva en el Instituto Patria.

-Hay quienes sostienen que harán campaña repartiendo bolsones de alimentos y planes sociales -le preguntó Infobae a Daniel Menéndez.

-En ese caso sería una campaña activa. Al lado de los que más lo necesitan, todos los días del año colaboramos en los comedores y merenderos, y durante la pandemia redoblamos los esfuerzos -respondió el dirigente.

Ese cuestionamiento, que surge desde la oposición, pero también de organizaciones piqueteras que quedaron fuera de la estructura del Gobierno, tiene su razón de ser. Uno de los mayores logros conquistados por los movimientos sociales fue la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep). Hasta el 24 de junio pasado ya había preinscriptas 2.750.000 personas. El organismo depende del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, y está bajo la órbita de la secretaría de Economía Social, que conduce Emilio Pérsico.

La creación del Renatep fue impulsada por los movimientos que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Su secretario general es Esteban “Gringo” Castro, otro de los referentes del Movimiento Evita. Su directora es la socióloga Sonia Lombardo, también integrante del Evita.

El principal programa al que se accede al inscribirse en el Renatep es “Potenciar Trabajo”. Está destinado a brindar inclusión laboral, sobre todo a los trabajadores de la economía popular, y favorecer el acceso al crédito no bancario. Solo a través de ese programa, entre enero del año pasado y enero de 2021, el gobierno de Fernández destinó $82.705.119.547.

Según los últimos balances a los que accedió Infobae, entre el primer mes de 2020 y febrero de este año, el gobierno del Frente de Todos, dispuso de $131.826.220.932 al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre (PNACH). De ese total, $113.057.865.000 se vehiculizó a través de la Tarjeta Alimentar. Los restantes $18.768.355.932 corresponden a otros programas que entregan víveres a los sectores más vulnerables de la sociedad.

De ese último monto, casi $10 mil millones fueron manejados por las organizaciones sociales que también manejan Potenciar Trabajo. Es decir que entre el año pasado y el comienzo de este, administraron casi $100 mil millones.

Los cambios en Desarrollo Social

“Chuky”, como también se lo conoce a Daniel Menéndez, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Un área que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Su nominación como precandidato generó su dimisión.

“La decisión está tomada. Voy a presentar la renuncia entre lunes y martes y un compañero del espacio va a ocupar mi lugar” , le confirmó Menéndez a Infobae. También anticipó que la propuesta del reemplazante surgirá de la reunión que en las próximas horas realizará la UTEP.

Uno de los posibles nombres que sonaban era el de Gildo Onorato. Pero él mismo le aclaró a Infobae que eso no es posible porque, al ser secretario gremial de la UTEP, es decir ocupar una responsabilidad orgánica en la organización, está vedado por estatuto ocupar puestos ejecutivos.

Después será el nuevo ministro del área, en principio Juan “Juanchi” Zabaleta, el que deberá aceptar la sugerencia de la UTEP. Un hecho que se da por descontado dada la buena relación de los principales referentes sociales con el intendente de Hurlingham . Además, hay un acuerdo preexistente entre Alberto Fernández y los referentes de las organizaciones populares para que esto sea así.

Que Emilio Pérsico, referente nacional del Movimiento Evita, ocupe la secretaría de Economía Social, fue a propuesta de las organizaciones sociales. En cambio, el nombramiento de Fernando “Chino” Navarro, otro de los referentes del Evita, en la secretaría de Relaciones Políticas y Parlamentarias, que depende jefatura de la Jefatura Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, fue por la relación que el dirigente y abogado tiene con el presidente Fernández.

Comprender esta trama permite, en primer lugar, ponderar el peso que tiene la UTEP dentro de la alianza Frente de Todos. Lo mismo ocurre con los principales dirigentes de la CGT.

En segundo término, revela la razón por la cual los principales referentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular observan con buenos ojos el desembarco de Zabaleta en Desarrollo Social en reemplazo de Daniel Arroyo quien también debe renunciar a su cargo por ocupar la grilla número doce en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Zabaleta, junto a otros dos intendentes de entonces, Gabriel Katopodis, de San Martín, y Eduardo Bucca, de Bolivar, al igual que el Movimiento Evita, encabezado por Pérsico y Navarro, apoyaron la candidatura de Randazzo a senador nacional. El jefe de esa campaña fue el actual presidente Fernández. Katopodis, se sabe, fue designado al frente del sensible Ministerio de Obras Públicas.

Militar por el Frente de Todos

Todo este entramado de lealtades, y por qué no también, de tensiones, sobre todo en algunas comunas del conurbano, hacen posible que la UTEP, que cuenta con unas 300.000 personas que militan de manera activa en espacios sociales, salga a trabajar de manera activa por los candidatos del Frente de Todos, aunque hayan quedado relegados en las precandidaturas con vistas a las elecciones legislativas.

Tanto es así que Fernando “Chino” Navarro habló especialmente con Leandro Santoro, Gisela Marziotta, Victoria Toloza Paz, y Daniel Gollan, no solo para felicitarlos por la responsabilidad de encabezar las listas del oficialismo en CABA y provincia de Buenos Aires, sino también, según le aseguraron a este medio desde la UTEP, “para acordar una política territorial muy activa para que el Movimiento Evita, Barrios de Pie y todas las organizaciones sociales hermanas del Evita, trabajen en conjunto barriendo casa por casa para que el triunfo del gobierno de Alberto sea contundente”.

Dicho esto, vale recordar que esos mismos movimientos sociales estaban dispuestos a competir con listas cortas en distritos como La Matanza, Marcos Paz y Suipacha, entre otros, porque sus intendentes no habían acordado intercalar a dirigentes de los espacios populares en las boletas del Frente de Todos, como una réplica de los acordado a nivel nacional.

Sin embargo, el jueves, la Junta Electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires terminó de depurar las listas seccionales y locales a presentar ante la Justicia Electoral y definió que en los municipios donde gobierna el oficialismo, con excepción de José C. Paz, no habrá internas para la categoría de concejales.

De esta forma, tal como anticipó Infobae, quedará una única lista que irá pegada al tramo provincial y nacional. Según lo resuelto, los intendentes, como Fernando Espinoza en La Matanza, se aseguran que para la elección general no habrá fusión de candidaturas y los espacios que presentaron una lista propia el sábado pasado podrán pedir ahora lista corta para competir.

En el distrito bonaerense más populoso, la diputada Patricia Cubría y Emilio Pérsico ya habían armado una lista corta muy fuerte con dirigentes sociales del Evita y Barrios de Pie, pero también de las fuerzas vivas del municipio, de la Universidad de La Matanza, del Centro de Comerciantes de San Justo, y gremios. De hecho, era apoyada por las máximas autoridades de la CGT, como su cotitular Héctor Daer.

Como primer concejal suplente, y de manera testimonial, figuraba el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y un dirigente enfrentado a Espinoza. Alderete, de hecho, vive en ese distrito igual que Pérsico y su pareja, la diputada Cubría.

En los próximos días, según le explicaron a Infobae desde el Movimiento Evita, en una asamblea se va a resolver si presentan igual la lista corta para disputarle poder territorial al ex presidente del PJ bonaerense. Hay algunos dirigentes dispuestos a “bajar la boleta corta” en ese distrito, no así en Navarro, Marcos Paz y Suipacha. Pero esto aún no se definió.

Desde que Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita, accedió a la intendencia de Moreno, después de ganarle la elección interna a Walter Festa en agosto de 2019, los movimientos sociales quieren trasladar esa experiencia al resto de los distritos del conurbano.

Fernández, que tiene peso político propio, es pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP, y como Pérsico y Cubría, viven en el distrito en el que militan.

Como primera gran muestra de su poder de movilización y apoyo a Alberto Fernández, que carece de poder territorial, ya anunciaron que realizarán una masiva movilización el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano.

La fecha no es azarosa por al menos dos razones. Ese mismo día, pero de 2016, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que contiene al Movimiento Evita, al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y al Movimiento Popular La Dignidad; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie confluyeron en una multitudinaria marcha que le reclamó al entonces gobierno de Mauricio Macri, “Tierra, techo y trabajo”. Se presentaron en sociedad como “Los Cayetanos”.

Las cabezas visibles de esas organizaciones eran, y lo son aún, los mencionados Pérsico, Menéndez, Navarro, Rafael Klejzer, actual director de la Secretaría de Economía Social, el diputado Alderete, Juan Grabois y Esteban “Gringo” Castro.

La marcha partirá hacia Plaza de Mayo desde el santuario del “patrono del trabajo”, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y ya recibió la bendición del Papa Francisco. El XI Arzobispo de Buenos Aires mantiene una relación personal y de amistad con varios de los dirigentes sociales del país, entre ellos Grabois y Pérsico, quienes ya lo visitado en Roma y mantuvieron audiencias privadas.

Estas son algunas de las razones por las cuales al menos por ahora, la alianza entre estos movimientos populares y Alberto Fernández, permanece inalterable aunque por momentos, existen momentos de tensión y de desilusión, como lo definió Juan Grabois.

