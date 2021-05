Coronavirus en Argentina: 17 de las 24 jurisdicciones tienen sus camas de terapias intensivas al borde del colapso y en cinco de ellas la capacidad supera el 90%

17 de las 24 jurisdicciones tienen sus camas de terapias intensivas al borde del colapso (Telam)

En la Argentina, 17 de las 24 jurisdicciones en las que está dividido el país tienen ocupadas más del 70% de sus camas de terapia intensiva, incluyendo tanto las públicas como las privadas . Es el mayor registro desde que comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus. En nueve de esas provincias las internaciones superan el 80% y en cuatro, el nivel de ocupación de plazas UTI por casos graves de COVID-19 y otras patologías supera el 90%.

Santa Fe (97%), Río Negro (95%), Formosa (92%), Neuquén (91%), San Juan (90%) y Mendoza (86%) son algunas de las más complicadas.

A este mapa hay que sumarle la zona del AMBA (sin la Ciudad de Bueno Aires) que registra una ocupación inédita del 74,96% y un y un 63,35% en el interior.

Daniel Gollan, el ministro de Salud de Axel Kicillof, expuso el tema de manera descarnada ayer. Sostuvo que el indicador de camas de terapia intensiva “ sigue siendo preocupante”, debido a que el 74,96% de ocupación en el AMBA constituye “un récord histórico” y genera la necesidad de derivación constante de pacientes entre ciudades. Esa cifra asciende al 76,6% si se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la evolución de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la provincia gobernada por Axel Kicillof, tomada en su conjunto, el porcentaje es del 71%, un número ligeramente superior comparado con el 69% de principio de semana.

En algunos de los municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires, la saturación de las camas de las UCI, tocaron el 100%, como Marcos Paz, Carlos Casares, Balcarce o Chascomús, entre otros. En Ituzaingó, en pleno conurbano bonaerense, las terapias desbordaron, llegó al 96,3 por ciento.

El día a día de las camas provinciales UTI

La evolución de camas de terapia intensiva semanal, elaborado por el ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Carla Vizzotti, revela que en todo el país las internaciones en ellas sigue creciendo.

Esto esta relacionado a que la curva de contagios sigue muy alta. En las últimas 24 horas se registraron 39.207 nuevos casos, y el día anterior fue de más de 41.080, el más alto desde el inicio de la pandemia, y el miércoles pasado de 35.399.

Según los documentos oficiales a los que accedió Infobae, las internaciones en las Unidades de Cuidados Intensivos de todo el país fue en aumento.

Las únicas salvedades hay que buscarlas en las provincias de Misiones (51%), Catamarca (72%) y Chubut (68%). En esos tres distritos sanitarios, las variaciones entre los días 23 y 27 de mayo, fluctuaron entre uno y tres por ciento hacia abajo. O Santa Cruz, que mantuvo durante toda la semana un 52% de ocupación de camas de cuidados intensivos.

El caso contrario corresponde a Córdoba. El lunes registraba una ocupación de sus terapias intensivas, tanto privadas como públicas del 49%, pero trepó al 61% según el último registro elevado ayer al presidente Alberto Fernández.

El 64,5% del total de esas camas de terapia corresponden a pacientes con COVID-19. Son 2.132 pacientes, de los cuales 318 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. Representan un 14,9% de los enfermos.

La provincia mediterránea, comandada por Juan Schiaretti (PJ) viene sufriendo una curva ascendente de casos diarios. En las últimas 24 horas se registraron 4.654 nuevos registros de coronavirus, el mayor número a nivel país detrás de la provincia de Buenos Aires. El día anterior la cifra fue ligeramente superior, 4.881.

Una semana atrás, el viernes 20 de mayo, la provincia contabilizaba 3.855. Y peor aún, el 13 de mayo, es decir 14 días antes, se había informado 2.539.

Este incremento semanal de infectados hace que el sistema sanitario cordobés comience a inquietarse y se evalúen medidas para contener la circulación viral.

Región Centro

Además de la “docta”, la región centro está compuesta por Santa Fe, CABA, Entre Ríos y Buenos Aires.

La provincia gobernada por Omar Ángel Perotti (PJ) tiene saturado su sistema sanitario. Tanto el jueves como el viernes sus camas UTI tenían una ocupación del 97%. El lunes y martes pasado el registro era del 93%.

Ayer la provincia registró 3.653 nuevos casos de coronavirus, el tercer mayor registro del país. Una semana antes, cuando ya las camas de alta complejidad estaban estresadas, el registro había sido ostensiblemente menor: 2.947 casos.

Un dramático caso de muerte por coronavirus producido en esa provincia dio vuelta al mundo. Fue el caso de Lara Arreguiz, la joven de 22 años fallecida hace una semana y cuya foto acostada en un pasillo esperando atención se viralizó.

En las últimas horas, la familia de la estudiante de veterinaria formuló una denuncia penal contra los tres hospitales donde fue atendida: el Protomédico Manuel Rodríguez de la ciudad de Recreo, el Viejo hospital Iturraspe y el Nuevo, que lleva el mismo nombre, por los presuntos delitos de “homicidio con dolo eventual y abandono de persona”.

En Entre Ríos, la evolución semanal demuestra que en esa provincia se siguen recargando con pacientes graves las Unidades de Cuidados Intensivos. Del 81% del lunes pasado había descendido a un 77%, pero en el parte de ayer la provincia administrada por Gustavo Bordet registró una ocupación del 84 por ciento.

Si bien está en una sala aislada, y no en terapia intensiva, ayer el mismo Bordet continuaba internado en el hospital de la Baxada Teresa Ratto, de Paraná. El parte del ministerio de Salud entrerriano afirmaba que cursa “una neumonía leve” aunque presentaba un “buen estado general” de salud, luego de contraer el coronavirus por segunda vez. El mandatario ya se había contagiado de coronavirus en septiembre y fue vacunado en diciembre del 2020 y enero del 2021.

El territorio porteño, gobernado por Horacio Rodríguez Larreta (PRO), mantiene estable la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, en un 82%.

Ese porcentaje coincide con las cifras oficiales que maneja el ministerio de Salud a cargo de Fernán Quirós. El viernes estaban ocupadas el 76% de las 550 plazas disponibles, es decir 418. El martes había sido el peor día, la cifra había trepado al 81 por ciento.

La situación en el Sistema Privado, que cuenta con 1.165 camas disponibles es peor aún, el lunes había comenzado con una ocupación del 85% y finalizó con el 87% de ayer viernes, es decir 1.009 plazas.

Región NEA y NOA

La región del Nordeste argentino presenta su sistema sanitario al límite salvo, como ya se mencionó, la provincia de Misiones, que es el distrito del país que tiene la mayor cantidad de población joven y la menor de personas envejecidas.

Formosa fluctúa entre el 94% y el 92% de la ocupación de camas UTI ocupadas. Es decir que ya no puede recibir más pacientes. Fue el propio ministerio de Salud de la provincia gobernada por Gildo Insfrán quien ya desde fines de abril viene advirtiendo sobre “un posible colapso si no se mantienen las medidas sanitarias”.

Si bien los casos bajaron a la mitad de esa fecha al día de ayer, cuando se registraron 1.203 nuevos casos, los hospitales y clínicas de la provincia siguen recibiendo un mayor ingreso de pacientes con coronavirus a su debilitado sistema de salud que el egreso por enfermos recuperados.

Chaco (77%) y Corrientes (86%) mantuvieron durante la semana el nivel de ocupación de sus camas de cuidados intensivos.

En la Región del Noroeste Tucumán sigue siendo la de mayor riesgo. El 25 de mayo llegó a una ocupación récord del 90% y descendió a apenas el 88 por ciento. El pequeño descenso se debió más a los fallecimientos registrados que a los recuperados. El viernes, por ejemplo, el ministerio de Salud de la Nación registró 11 muertes por COVID-19.

Salta mantuvo su nivel de ocupación en un 82% con muy ligeros aumentos o descensos en la semana. Algo similar ocurrió en Catamarca (72%), y Santiago del Estero que varió entre el 64% al 69%, el nivel más bajo de la región.

Jujuy, la provincia administrada por Gerardo Morales (UCR), elevó ostensiblemente el número de internados en camas UTI del 75% del lunes al 81% registrado el viernes.

Si bien la cifra es alta, aún no llegó al 93% que se registró en agosto del año pasado durante la primera ola que golpeó con mucha fuerza a esa provincia que limita con Bolivia, un país en que la pandemia produjo una catástrofe sanitaria y los enfermos cruzaban de manera clandestina la frontera para internarse en los hospitales jujeños.

Región Cuyana y Patagonia

En la Región Cuyana, la provincia de Mendoza con una saturación de camas intensivas que oscila entre el 91% y el 86% sigue registrando niveles muy altos de casos de coronavirus por los cual, la administración de Rodolfo Suarez (UCR) registra más ingresos de pacientes con COVID-19 que egresos .

Desde mediados de este mes la provincia se encuentra con su sistema de salud saturado. Fue la propia ministra del área, Ana María Nadal, quien informó ayer que ese distrito cuyano “registra una ocupación de camas en terapia intensiva del 91% en todo el territorio y del 95% en el Gran Mendoza” y que, por esa razón, solicitó a los mendocinos que “por favor se respeten las pautas para disminuir la circulación” del coronavirus.

La vecina San Juan está igual de complicada. Registra un 90% de ocupación de plazas en cuidados intensivos.

La jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, reconoció el jueves pasado en Radio Sarmiento “que es posible que el sistema sanitario se sature si no se produce una brusca baja en la cantidad de casos” y aclaró que “recién la semana que viene vamos a poder medir o analizar que repercusión tuvo la medida de confinamiento. Pero si los casos no bajan abruptamente, que no creo que lo hagan, probablemente se sature el sistema”.

El miércoles en el territorio gobernado por Sergio Uñac (PJ) se habían contabilizado 580 nuevos casos de coronavirus y ocho muertes entre las que se incluye a una joven de 26 años.

El viernes, la cifra trepó a los 921 casos y los fallecidos fueron nueve. Por esta razón en esa provincia también se esperan novedades sobre las medidas que se adoptarán a partir del domingo cuando venzan las actuales restricciones.

En la región patagónica Río Negro (95%) y Neuquén (91%) continúan siendo los dos distritos del país con mayor saturación de sus camas de terapia intensiva.

La estudiante de veterinaria Lara Arreguiz de 22 años falleció en Santa Fe esperando una cama donde internarse. Su foto acostaba en el piso con su cabeza apoyada en un bolso se viralizó y dio vuelta al mundo

En la primera de esas provincias la segunda ola de coronavirus no da respiro. Ayer se registró la mayor cantidad de fallecidos contabilizados en 24 horas, 16. Once hombres y cinco mujeres. Desde que comenzó la pandemia la cifra de muertos por COVID-19 es de 1.642 personas.

Neuquén también vive una situación desesperante. El jueves fue el peor día desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus en el país. El ministerio de Salud de la Nación reportó 22 muertes y 1.229 contagiados en la jornada.

Ayer los fallecidos fueron 16 y los infectados 987. A esto se sumaba que algunos de sus hospitales y clínicas privadas tenía su capacidad al 100% y había pacientes graves esperando una derivación o una camilla en los pasillos.

En la provincia gobernada por Omar Gutiérrez (MPN) los fallecidos ya ascienden a los 1.515.

Hay casos que revelan dramatismo. El lunes pasado una mujer de 61 años falleció después de esperar 10 días una derivación desde un hospital de baja complejidad y desbordado por casos de coronavirus de Villa la Angostura hacia otro con mayor capacidad.

De esa manera se produjo el segundo deceso de un enfermo por COVID-19 que esperaba trasladado en el mismo centro asistencial en las últimas dos semanas ya que una paciente de 55 años había fallecido en similares circunstancias.

El jueves pasado había fallecido el concejal Ángel Rodríguez del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de Plaza Huincul quien, víctima del virus, murió en una cama de la guardia del hospital local esperando poder ingresar a terapia intensiva. No llegó a suceder.

Desgarradoras historias como esta y la de Lara Arreguiz, entre tantas otras, se ocultan detrás de los fríos números que marcan el pulso del coronavirus en la Argentina.

