El jefe de Gabinete de Axel Kicillof habló del fin del confinamiento estricto: “Si los datos no dan bien lo analizaremos pero decide el Presidente”

Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires

De cara al próximo lunes, cuando deje de regir el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente, el plan del Gobierno nacional sería continuar con cierres intermitentes y reforzar la campaña de vacunación para llegar al invierno con un sistema sanitario con capacidad de respuesta. Sobre la finalización del actual confinamiento estricto, en la provincia de Buenos Aires son optimistas con volver a medidas más laxas como las que se encontraban vigentes hasta la semana pasada. La decisión se tomará de acuerdo al índice de contagios. Sin embargo, señalan, definirá Alberto Fernández.

Fue el jefe de Gabinete de la administración de Axel Kicillof, Carlos Bianco, quien planteó el escenario previsto para el inicio del mes de junio. “Si leen el DNU, se estableció continuar en términos generales como la semana pasada”, dijo el funcionario haciendo referencia a que se continuará con las restricciones nocturnas pero a partir de las 20 horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “En ese decreto está previsto levantar el confinamiento más duro el lunes 31″ , agregó.

Consultado en el programa de Romina Manguel -por A24- sobre qué sucederá si los datos del COVID-19 no son los esperados, aseguró que “analizaremos” el escenario posible “pero decide el Presidente” .

El fin de semana largo con restricciones y los controles dispuestos por las distintas jurisdicciones tuvo un impacto lógico en la circulación de personas. Según Bianco, “bajó muchísimo en el transporte público -un 50% en el AMBA-, también en las autopistas y estamos viendo que cayó bastante la cantidad de casos”.

Con respecto a la realización de la Copa América, otro punto que generó discrepancias en medio del anuncio oficial, el jefe de Gabinete provincial justificó que “la cantidad de circulación que implica es muy menor”. Y si bien aguardan que Nación informe los protocolos del certamen, Bianco respaldó que se llevé a cabo ya que considerando “la pasión que hay por el futbol”, hay que “evaluar cuánto se queda la gente en la casa cuando hay un partido importante”.

En la provincia son optimistas con volver a medidas más laxas como las que se encontraban vigentes hasta la semana pasada. Sin embargo, señalan, definirá Alberto Fernández

El lunes el funcionario provincial despertó la polémica con declaraciones en las que responsabilizó a los medios de comunicación y a la oposición por el número de víctimas fatales por COVID-19 en la Argentina. Ayer defendió su postura y consideró que no dijo “una barrabasada”. “A mí me preguntan si yo pensaba que con los dichos de la oposición y algunos comunicadores habían influenciado en la cantidad de contagios”, y por lo tanto en la cantidad de muertes, y “yo dije que creía que algunos referentes políticos, vinculados al área dura del PRO, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Elisa Carrió, dijeron cosas casi increíbles”. “No como Ivana Nadal” -ironizó- pero “muy fuertes”.

“Si cuando llega la vacuna un dirigente político dice ‘no se vacunen porque es veneno’, ¿qué estás haciendo? Hay mucha gente que no se inscribió porque dice que escuchó en la tele que la vacuna es mala y que no hay que vacunarse; si un comunicador sale a decir que no va a cumplir el aislamiento porque dicen que le coartan la libertad, que el virus es mentira, me parece que esto tiene una consecuencia, establecen cuestiones sin sentido que son muy peligrosas”, fundamentó.

“Carrió dice que nunca dijo que la vacuna rusa no servía, denunció penalmente al presidente, Alberto Fernández por comprar la vacuna. Ahora dice que nunca dijo nada, se debe olvidar”, lanzó Bianco. Y enfatizó: “Macri dijo tantas cosas. Si vos decís esas cuestiones, no te vacunes”.

Concluyó apuntando nuevamente contra el periodismo al recordar que “los halcones” de Juntos Por el Cambio “salieron a decir que nos iban a acusar de genocidio a los funcionarios y no vi muchos periodistas diciendo que eso era una barbaridad”.

