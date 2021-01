Alberto Fernández les aseguró a las prepagas que no hay un plan para estatizarlas

En el marco de un creciente conflicto entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS), para llevarle tranquilidad. En esa dirección, en el encuentro el Presidente le aseguró al empresario que no hay ningún plan para intervenir o estatizar a las prepagas, que era uno de los principales temores del sector.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el último día de 2020 el Gobierno oficializó un aumento del 7% en las cuotas de la medicina privada a partir de febrero de 2021. En ese momento, las empresas se sorprendieron, ya que el porcentaje fue menor que el que se había anticipado semanas antes, cuando se había anunciado una suba del 10%. Lo mismo había sucedido con el aumento estipulado para diciembre: en principio se informó que se incrementaría un 15% y el Gobierno terminó aprobando una suba de hasta el 10%.

Sin embargo, el asombro fue aún mayor cuando en la tarde del 31 de diciembre, con otra norma publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno suspendió el incremento. Esto dejó a las prepagas en una situación de crisis, dado que al freno del aumento se suma la quita de ayuda estatal, que en su momento se materializó a través del programa ATP. En consecuencia, las firmas del sector remarcaron que “no pasan” de enero, si no se encuentra una solución a la caída de los ingresos. Asimismo, alertaron sobre posibles faltantes en las prestaciones, incluyendo los hisopados para la detección del COVID-19.

En ese contexto, en la mañana de este martes Belocopitt afirmó en radio Mitre: “Hay una infinidad de fantasías que no tienen ninguna lógica. Una de esas fantasías es crear un sistema único de salud para tener el poder completo. Porque si vos creás un sistema único de salud, no solo lo vas a administrar, sino que además vas a disponer qué droga entra y cuál no y otras cuestiones más“.

Claudio Belocopitt se reunió en Casa Rosada con Alberto Fernández y Santiago Cafiero

Tras esas declaraciones, uno de los principales referentes de la medicina privada en la Argentina acudió a la reunión con Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Hablamos de todo, de la pandemia, pero también de lo que trascendió sobre este aumento tan discutido y todo lo que generó en el sector. El Presidente me transmitió tranquilidad en el sentido de que bajo ningún aspecto está pensando en la estatización ni mucho menos. Él no tiene en su cabeza ningún plan de intervenir ni nacionalizar el sistema de salud” , sostuvo el empresario tras el encuentro, en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Así, quedarían desactivados los temores del sector, que habían sido resumidos por el titular de la UAS en la entrevista radial previa: “De acuerdo a los rumores, todos los argentinos estarían dentro del mismo sistema de salud. Y eso es algo que no sería necesario implementarlo si la atención pública funcionara bien. Esto implicaría también avanzar sobre las obras sociales... Son todas versiones, pero lo cierto es que congelar las tarifas por debajo de los costos es absolutamente peligroso“.

De todas formas, el problema está lejos de resolverse. “Yo le he pedido que revea la suspensión de los aumentos, mientras ganamos tiempo para buscar las soluciones de fondo. El dijo que lo iba a meditar”, confió por último Belocopitt, en alusión al cónclave en Casa Rosada.

Desde las prepagas reclaman que trabajaron durante todo 2020 a pérdida y destacan que pudieron atravesar el peor momento de la cuarentena gracias a que el Estado pagó el 50% de los sueldos mediante el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción), que desde este año quedará reducido a su mínima expresión en aquellos sectores donde aún no hay indicios de recuperación económica.

Por otra parte, en el sector nadie olvida que a fines de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, el ministro de Salud, Ginés González García, anunció la virtual estatización del sistema de salud cuando admitió ante el Congreso que se preparaba un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina. Finalmente, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás ante el malestar de las prepagas, clínicas, sanatorios y obras sociales. Con esa medida, hubiera tenido la potestad para decidir si derivaban a los infectados por coronavirus al sistema público de salud o al privado, por lo que las cámaras empresariales consideraron que se trataría de una “expropiación” y alertaron sobre su inconstitucionalidad.

